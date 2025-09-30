IT 如何通过三个关键数据从业务中断成功转向分布式办公

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IT 如何从业务中断转向分布式办公

Splashtop Team
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快速转向分布式办公对 IT 团队有何影响？IT 团队对未来有何看法？以下是我们在英国进行的研究的三个关键发现。

对许多人来说，新冠疫情爆发之初工作生活突然发生改变，这段记忆似乎已非常遥远。在这不同寻常的短短几周内，封锁和社交隔离颠覆了我们的日常生活，但合作精神、理解与完全适应能力的宗旨意味着，我们很快就能像以往一样富有成效，将工作和个人生活重新融合。

另一方面，IT 团队不可能会忘记为这一转变所做的全部工作。只有全力以赴致力于筹措设备、增强网络性能、实施安全措施以及许多其他重要工作，才能实现向远程办公的大规模转型。如今，我们发现自己处于全新的灵活环境中，可以随时随地办公，部分原因也是 IT 团队为此所作的努力。

在此期间，这一转变对 IT 团队有何影响？他们对未来有何感受？

为回答以上问题，Splashtop 最近对英国企业的1,000名 IT 决策者进行研究，以探讨远程访问与支持工具对生产率的影响。如需了解详细结果，可查看我们的新报告《从业务中断到分布式办公：IT 如何驾驭不断变化的工作环境》

以下是该报告的预览，我们将介绍其中三个非常有趣的发现以及这些发现对您的意义。

远程可以促进员工的健康

疫情期间 IT 支持远程办公的所有新闻报道中都存在这样一个警告，即职场的工作压力和职业倦怠正在日益加剧。由于我们的工作和个人生活之间的界限越来越不清晰，许多企业一直在努力控制员工的工作量，从而导致员工在心理健康和身体疾病方面面临挑战。

因此，令人鼓舞的是， 42%的受访者表示，他们的组织使用无处不在的工作工具后，工作场所的满意度有所提高 。 随着在家工作的额外压力被添加到已经具有挑战性的工作角色上，企业不能让信息技术成为生产力的进一步障碍。 当战略性地实施时，远程访问和支持使连接工作成为一种无摩擦、直观的体验。

这样一来，员工就可以专注于自己要做的事，将更多时间花在有价值的任务上，越发坚定自己的目标。

远程可以缓解工作压力

一个更快乐、更满意的员工队伍也应该为负责处理查询和解决问题的IT服务台和服务台团队带来更好的体验--当然， 34%的受访者表示，他们的远程访问和支持技术有助于使他们在工作中感到压力更小

然而，特别是对于 IT 团队来说，减轻工作压力需要安全、可扩展且易于使用的远程访问工具。IT 团队的关键职责是防御网络攻击和数据丢失，而这一职责由于远程办公而更为突出，因为更多的设备、影子 IT 以及对 VPN 等技术的更大依赖增加了勒索软件和其他威胁的可能性。

这段时期由于迫切需要而进行了大量转型，之后企业需要继续努力以在此类安全问题上领先一步。对于许多企业而言，实现这一目标意味着需要实施能够增强安全性的解决方案，以确保 IT 压力水平保持乐观态势。

远程可以增强我们对 IT 的信心

在企业实施安全性解决方案过程中，IT 会发现自身对企业的战略意义将继续增长。长期来看，IT 一直是生产率的推动者，IT 需要在分布式办公的新常态中为今后生产率的提高奠定方向。

这强调了我们的发现的重要性，即 36%的受访者认为，远程访问和支持工具让他们的用户和同事对IT的决策能力更有信心 。 在一个员工的成功或失败可能完全取决于技术使其工作的能力的情况下，很容易想象组织对IT团队失去信心的灾难场景。 IT部门作为战略思想家的地位不断提高，这对企业的长期健康发展是一个重要因素。

虽然以上结论表明分布式办公的当前和未来发展非常乐观，但显然，为使可持续、积极主动的解决方案成为常态，我们还要做更多工作。IT 决策者还告诉我们，他们正在延长工作时间以支持远程办公；同时，他们相信随着时间的推移，分布式办公会越来越复杂。有趣的是，许多 IT 决策者甚至会被要求为员工提供情感支持。当今世界远程办公已成为常态，今后企业很可能不再区分员工是在办公室工作还是在其他地方工作，远程办公只是普通的工作模式。

如需详细了解 IT 在实现该目标过程中占据的优势和面临的挑战，请阅读我们的完整报告。

从业务中断到分布式办公：IT 如何驾驭不断变化的工作环境

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