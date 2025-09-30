IT 如何通过三个关键数据从业务中断成功转向分布式办公

快速转向分布式办公对 IT 团队有何影响？IT 团队对未来有何看法？以下是我们在英国进行的研究的三个关键发现。
对许多人来说，新冠疫情爆发之初工作生活突然发生改变，这段记忆似乎已非常遥远。在这不同寻常的短短几周内，封锁和社交隔离颠覆了我们的日常生活，但合作精神、理解与完全适应能力的宗旨意味着，我们很快就能像以往一样富有成效，将工作和个人生活重新融合。
另一方面，IT 团队不可能会忘记为这一转变所做的全部工作。只有全力以赴致力于筹措设备、增强网络性能、实施安全措施以及许多其他重要工作，才能实现向远程办公的大规模转型。如今，我们发现自己处于全新的灵活环境中，可以随时随地办公，部分原因也是 IT 团队为此所作的努力。
在此期间，这一转变对 IT 团队有何影响？他们对未来有何感受？
为回答以上问题，Splashtop 最近对英国企业的1,000名 IT 决策者进行研究，以探讨远程访问与支持工具对生产率的影响。如需了解详细结果，可查看我们的新报告《从业务中断到分布式办公：IT 如何驾驭不断变化的工作环境》。
以下是该报告的预览，我们将介绍其中三个非常有趣的发现以及这些发现对您的意义。
远程可以促进员工的健康
疫情期间 IT 支持远程办公的所有新闻报道中都存在这样一个警告，即职场的工作压力和职业倦怠正在日益加剧。由于我们的工作和个人生活之间的界限越来越不清晰，许多企业一直在努力控制员工的工作量，从而导致员工在心理健康和身体疾病方面面临挑战。
因此，令人鼓舞的是， 42%的受��访者表示，他们的组织使用无处不在的工作工具后，工作场所的满意度有所提高 。 随着在家工作的额外压力被添加到已经具有挑战性的工作角色上，企业不能让信息技术成为生产力的进一步障碍。 当战略性地实施时，远程访问和支持使连接工作成为一种无摩擦、直观的体验。
这样一来，员工就可以专注于自己要做的事，将更多时间花在有价值的任务上，越发坚定自己的目标。
远程可以缓解工作压力
一个更快乐、更满意的员工队伍也应该为负责处理查询和解决问题的IT服务台和服务台团队带来更好的体验--当然， 34%的受访者表示，他们的远程访问和支持技术有助于使他们在工作中感到压力更小 。
然而，特别是对于 IT 团队来说，减轻工作压力需要安全、可扩展且易于使用的远程访问工具。IT 团队的关键职责是防御网络攻击和数据丢失，而这一职责由于远程办公而更为突出，因为更多的设备、影子 IT 以及对 VPN 等技术的更大依赖增加了勒索软件和其他威胁的可能性。
这段时期由于迫切需要而进行了大量转型，之后企业需要继续努力以在此类安全问题上领先一步。对于许多企业而言，实现这一目标意味着需要实施能够增强安全性的解决方案，以确保 IT 压力水平保持乐观态势。
远程可以增强我们对 IT 的信心
在企业实施安全性解决方案过程中，IT 会发现自身对企业的战略意义将继续增长。长期来看，IT 一直是生产率的推动者，IT 需要在分布式办公的新常态中为今后生产率的提高奠定方向。
这强调了我们的发现的重要性，即 36%的受访者认为，远程访问和支持工具让他们的用户和同事对IT的决策能力更有信心 。 在一个员工的成功或失败可能完全取决于技术使��其工作的能力的情况下，很容易想象组织对IT团队失去信心的灾难场景。 IT部门作为战略思想家的地位不断提高，这对企业的长期健康发展是一个重要因素。
虽然以上结论表明分布式办公的当前和未来发展非常乐观，但显然，为使可持续、积极主动的解决方案成为常态，我们还要做更多工作。IT 决策者还告诉我们，他们正在延长工作时间以支持远程办公；同时，他们相信随着时间的推移，分布式办公会越来越复杂。有趣的是，许多 IT 决策者甚至会被要求为员工提供情感支持。当今世界远程办公已成为常态，今后企业很可能不再区分员工是在办公室工作还是在其他地方工作，远程办公只是普通的工作模式。