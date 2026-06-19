本文将带您详细了解远程桌面软件的工作原理以及选择 Splashtop 解决方案的原因。
台式机通常是最为强大的计算资源。因为其中有您的所有文件，并且可以运行您所需的应用程序。但是，您不可能随身携带台式机，而且台式机通常只允许在办公室里使用。
幸运的是，远程桌面软件让这一问题迎刃而解，即使不在办公室也能灵活地使用台式机。
远程桌面的工作原理
远程桌面软件通过利用互联网使您可以使用其他设备远程访问您的计算机。在您的本地设备上使用“客户端”应用程序，并在您的台式计算机上使用“代理”应用程序，您可以随时随地启动远程桌面连接，远程控制您的台式机，就像亲自使用它一样。
Splashtop 等远程桌面工具的工作原理
Splashtop 是一款远程桌面应用程序，可让用户通过任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备，远程访问其 Windows、Mac 和 Linux 计算机。通过简化的远程桌面设置流程，Splashtop 让用户能够轻松开始从任何地方访问设备。
完成所有设置后，即可在设备上使用 Splashtop 应用，选择要访问的远程计算机，随时随地发起远程连接
远程桌面连接期间，Splashtop 的工作原理是实时显示远程计算机的屏幕。然后，可以通过本地设备、键盘和鼠标来控制远程桌面。
Splashtop 界面快速高效、直观易用，让远程办公更简单。轻松访问远程桌面上的文件并运行任意应用程序。
免费试用Splashtop
想试一试 Splashtop 远程桌面软件？立即免费试用！Splashtop 是理想的远程桌面解决方案，因为该方案非常安全、响应迅速、具有各种重要功能，能为您带来更大的价值。
立即参与
开始免费试用 Splashtop免费试用
或可查看所有 Splashtop 远程桌面产品，包括 IT 支持、教育和企业解决方案。