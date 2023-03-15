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2018 年节日祝福和精彩 Splashtop 评论

作者：Splashtop Team
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我们最近发送了 2018 年的节日问候/年度回顾/下一封电子邮件（见下文），并收到了来自优秀客户的好回复。

以下是我们最喜欢的一些节日电子邮件回复

"太棒了！ 你们太棒了。 感谢你提供比 LogMeIn、GotoMyPC 等更好的产品和价值" ——J

"非常喜欢你的产品！！！ 很高兴我从 TeamViewer 改成了你的公司！！！"-史蒂夫

"你们辛苦了伙计们。 当之无愧。" -何塞

"干得好，产品也很棒！为出色的产品开发致敬。 让 LogMeIn 感到羞耻。"-保罗

"你们是最棒的。 很遗憾，我们花了500美元买了TeamViewer，因为Splashtop要好得多，而且我们99％的时间都在使用它。 这些新功能太神奇了，我等不及新版本了。 我们甚至可能会升级我们的帐户。" -弗兰克

如果你还没看过，这里有一封假日电子邮件的副本...

Splashtop 节日快乐，看看会发生什么

2018 年真是令人兴奋的一年！

这是创新和增长的一年，我们推出了新产品版本，发布了包括多对多显示器在内的热门新功能，并在客户满意度和支持方面达到了新高。

看看今年新增的 Splashtop 十大新功能

感谢您帮助我们在 2018 年实现这些里程碑

8500 万次远程访问会话

1,000,000 名新用户

2,000 条五星评价

99/100 的客户满意度（nps 分数）

准备好了解更多了吗？ 看看 2019 年会发生什么

包括拖放文件传输、会话录制、防病毒集成等等。

Splashtop 全体员工欢呼！

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7假期免费远程访问数天。

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