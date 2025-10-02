cloud 工作场所计算如何重新定义组织

工作场所中的云计算正在改变业务开展方式，从而改变了其中一切事情的格局。通过云计算，任何规模的企业都能够以之前无法想象的方式与市场竞争对手竞争。这归结为减少了资本支出和间接费用，同时加快了产品上市速度，从而满足了客户的期望。
在过去十年中，技术使初创企业颠覆了传统产业（Blockbuster 的衰落讲述的就是一个市场领导者视频分发转向云的创新行动不够快速的故事）。因此，从并不久远的历史中我们所能得出的最好建议是：不要做 Blockbuster。意思就是您的企业负担不起低估云的脚步的代价。
创新竞争
无论您的组织规模大小或您从事的行业是什么，保持最新的创新对于保持竞争力都至关重要。这将我们带到了工作场所的未来。您的工作场所及其如何运转是业务运营中其他所有方面的关键。
一般来说，组织追求诸如速度、可访问性和灵活性之类的目标。您的客户希望无缝利用您的服务并从任何地方购买产品，从而获得最佳的客户体验。理想情况下，您的员工希望有一个灵活的工作环境，该环境不仅可以帮助他们提高生产力，而且还可以使他们按照自己的条件完成工作。雇主希望他们的团队成员能够满足客户的需求，并度过愉快的时光（员工的敬业度驱动利润）。组织可以同时满足二者需求的关键方法是拥抱 cloud 计算。
让我们看一下云通过转换 IT 基础结构并更有效地使用计算资源来重新定义工作场所的几种方式。
更大的灵活性
当您的员工不是被迫坐在办公桌前工作时，他们可以按照自己的日常活动安排时间表。反过来，他们的生产力水平也会提高，从而有利于组织的盈利。在 cloud 中工作使您的员工可以随时随地从任何设备（无论是智能手机、平板电脑还是笔记本电脑）访问其文档和文件，这不仅会鼓励您的业务协作，而且也会促进协作。
更好的合作
无论在办公室还是在远程，云计算都使业务协作成为更可实现的伟业。由于云经久不衰的性质，您总是在使用市面上最新的技术。由于公司数据集中存储，因此您可以授予多个员工、团队和第三方访问权限，以查看和编辑文件。在 Office 365 中，Skype for Business 使协作更加个性化和高效。现在，您不仅可以访问和发送即时消息，还可以直接从 Microsoft Word 进行电话会议。您的团队可以轻松地一起处理文件，而云会自动将其保存，以便将来可以随时通过移动设备查看并继续工作。
更加智能的流程
cloud 计算的连锁效应是企业可以用来评估其业务流程的大量数据和信息。cloud 系统可对重要数据进行可靠的收集、跟踪和分析，从而可以帮助组织更新或替换流程以获得更好的回报。这样可以使工作场所更有效地运作，并为员工分配正确的岗位和角色。
重新定义任何现代工作场所的另一个解决方案
cloud 计算正在重新定义工作场所的方式令人印象深刻。 然而，有些工作，cloud ，就是不能做。 这就是远程访问软件的作用。 远程桌面解决方案，如 Splashtop ，为您的员工提供了扩展其桌面和应用程序的最佳方式。 此外，无论你的IT基础设施是在cloud 还是在企业内部，它都是相关的。 无论是哪种情况，远程桌面解决方案都能带来更有活力的工作场所。
在云中，您的员工可以从任何地方访问他们的文件。借助 Splashtop，他们可以从任何地方访问他们特定的台式机及其中包含的所有内容并进行控制。这在许多情况下很有用。例如，作为 IT 团队成员，即使您相距遥远，您可能仍需要帮助同事或客户解决特定的计算机问题。您可以轻松连接到他们的计算机，而无需导航电话会议和屏幕共享，这会减慢该过程。或许您在马来西亚的公司数据中心服务器需要管理，但您在洛杉矶参加会议。
您需要做的就是登录并开始工作。可以说执行管理任务也是如此 - 能够从任何地方登录到特定计算机是节省浪费时间或满足紧迫的最后期限的宝贵方法。
毫无疑问，cloud ，正在重新定义工作场所。 然而，仍有一些任务和时间需要远程桌面软件来完成工作，尽管如此。
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