2026 年即将到来，虽然没人能确切预测未来，但我们可以做出一个相当不错的猜测。在过去的几年里，我们看到远程工作成长为商业中不可或缺的一部分，并确定了将持续到未来一年的远程工作趋势。
毕竟，适当的远程办公政策可以扩大人才库、降低成本、支持灵活性，并维持高生产力，因此可以推断，这些政策将在2026年及以后继续保持强劲。考虑到这一点，让我们来看看2026年的远程工作趋势，看看未来会有什么发展。
2026年的远程办公景观
远程工作曾经被认为是临时性的调整措施，当员工需要在旅行中或生病在家时工作，而不是作为一种永久的工作方式。在办公室工作的员工既是常态也是预期，“混合办公”这个词几乎没人听说过。
然而，这一切在2020年代发生了变化。尽管远程工作及其相关技术一直在稳步增长，但在 COVID-19 大流行期间，它迅速发展并成为一种必需品，并从那时起一直保持强劲。
在那段时间，员工和组织开始体验远程办公的好处。员工获得了随时随地工作的灵活性，包括在旅途中或在家中的舒适环境中工作，他们发现这有助于改善工作与生活的平衡和生产力。雇主也可以从更广泛的人才库中招聘，因为他们不再受限于物理位置，可以引入原本难以企及的远程人才。
现在，企业发现自己夹在中间。远程和混合办公被证明在员工中很受欢迎，并且对生产力和效率是一个很大的促进，但��仍然有很多值得在办公室工作中提及的地方。因此，许多组织正在采用技术，以便赋能员工在任何地方办公，包括在办公室和移动设备上。
将改变远程和混合办公的10大趋势
那么，远程和混合办公的未来会是什么样子？我们分析了趋势，跟踪了技术增长，或许还请教了几个预言家，识别出了2026年十个主要的远程工作趋势：
激进的返工要求重塑企业文化
混合办公成为默认的运作模式
AI 驱动的生产力工具改变了远程工作流程
以结果为导向的性能模型取代了基于时间的指标
网络安全成为分布式团队的首要任务
数字游牧员工走向主流
远程工作中心和分散式办公室越来越受欢迎
心理健康和员工福祉变得不可或缺
在各个组织中，持续学习和技能提升正在加速进行。
可持续性和环保远程工作实践的扩展
1. 激进的返回办公室（RTO）指令正在重塑企业文化
虽然远程工作已被证明是高效的，且受到了员工的欢迎，但许多企业仍然推动返回办公室。最近的调查显示，大约30%的组织计划在2026年减少或取消远程办公。然而，他们也表明，混合办公日程仍然非常受欢迎，并有助于员工的幸福感和保留率。
这无疑会导致一些变动，因为员工可能会寻找符合他们喜欢的混合办公日程的新角色，而组织可能会停止雇用远程员工。事实上，调查显示，76%的职员表示，如果不再允许远程工作，他们将辞职，而85%的求职者将远程工作作为求职的主要因素。
虽然商业领袖表示重返办公室是公司文化和生产力的问题，但回到面对面的工作可能比转向远程工作更令人震惊。组织需要与员工讨论重返办公室的问题，并找到一种对大家都合适的平衡，防止过渡过程出现波动。
2. 混合办公成为新的标准
话虽如此，远程办公和办公室工作的选择不必是非此即彼，因为混合办公正日益成为常态。在混合办公模式中，员工有些日子远程工作，而其余时间在办公室工作。
混合办公可以采取多种形式，从灵活的日程安排（员工可以自由进出）到规定的在办公室内外工作的天数。目前大约28%的公司要求员工每周在办公室工作三天，13%的公司则要求每周四天在办公室工作。
然而，这些数字可能在2026年发生变化。根据简历构建器调查，要求每周在办公室工作四天的企业比例将变为17%，而要求三天的比例将降至约25%。然而，同一项调查显示，27%的受访者认为每周在办公室工作三天是理想的，19%的人更喜欢两天，还有13%的人更喜欢四天。
无论形式如何，混合办公肯定会成为未来一年中的关键因素，因为组织正在尝试在办公室内外工作之间找到平衡。
3. AI 驱动的生产力工具改变远程工作流程
当然，如果�谈论未来而不提人工智能 (AI)，那将是目光短浅的。当适当地应用时，AI技术可以对企业和生产力产生变革性影响，因此使用AI驱动的生产力工具的趋势将继续增长。
公司可以利用人工智能驱动的工具来自动化重复的手动流程，并通过实时分析增强网络安全。例如，Splashtop AEM（自主端点管理）提供自动化的操作系统和第三方补丁管理、基于 CVE 的实时漏洞洞见，以及通过智能操作进行的策略驱动修复，帮助 IT 团队降低风险并减少手动工作量。
同样，生产力和协作工具将继续发展，提供简化日常任务的新方式。有了这些工具，组织和IT团队将能够更有效地支持他们的远程员工，而远程员工将更好地装备以便可以从任何地方高效工作。
然而，投资于AI驱动的工具需要尽职调查和研究，以确保它们提供员工所需的好处，因此希望通过AI提高生产力的企业需要进行研究。
4. 基于结果的绩效模型取代“座位数量”指标
随着我们工作方式的不断变化，性能模型和指标也会随之改变。长久以来，生产力一直仅以在办公室度过的时间来衡量，假设在那里度过的时间就是高效的。但是，远程和混合办公已证明，生产力与地理位置无关。
相反，经典的“座位上的屁股”指标将被基于结果的绩效模型所取代。对于这些模型来说，重要的是结果，包括工作的质量、目标的实现以及对业务的影响。
不再重要的是员工在哪里工作以及他们在办公桌上花费了多少时间。
5. 网络安全成为分布式团队的焦点
网络安全仍然是远程员工和团队面临的最大关注点之一，并且在来年，它将获得更多的关注。
来自黑客利用漏洞、网络钓鱼骗局等的网络威胁对远程员工构成了重大威胁，他们可能并不总能获得保护自己所需的安全工具或资源。幸运的是，我们已经看到了一些旨在保护设备的网络安全工具和解决方案的进步。
在Splashtop，我们专注于通过各种 安全功能 来实现随时随地的 安全远程工作 赋能，包括 多因素身份验证 、设备验证、精细控制的访问权限和远程连接通知。Splashtop AEM 还通过基于常见漏洞和暴露 (CVE) 数据对已知漏洞进行实时可见性监控，以及自动化修补和修复工作流，帮助保护远程终端。
因此，Splashtop 支持在 SOC 2、ISO/IEC 27001、GDPR 和 HIPAA 合规等安全和隐私框架下运营的组织。随着企业逐渐意识到为远程和混合办公员工提供强健网络安全的必要性，这一安全水平将在来年变得愈发重要。
6.数字游牧运动走向主流
虽然企业可能会推动更多的现场办公日，但由于远程办公的便利性和可达性不断提高，许多员工将进一步拥抱“数字游牧”生活方式。
术语“数字游牧族”指的是那些利用远程工作解决方案（如 Splashtop 的远程访问软件）从任何地方独立工作的员工，他们无需被限制在办公室、家里或任何特定地点。尽管传统上它指的是在工作时旅行的员工，但今天它更广泛地适用于任何远程工作的人，只要没有地域限制。
因此，尽管更多企业将推动员工重返办公室，但那些被允许在任何地方办公的员工将继续享受远程工作的自由和灵活性。远程工作将从居家办公（或偶尔在附近的咖啡店）扩展到几乎任何地方工作，包括旅行时、在本地公园或其他地方。
7. 远程工作中心和分散式工作空间兴起
尽管数字游牧民享受可以随时随地工作的自由，但有些员工即使他们的公司没有办公室，也在工作环境中工作得最好。对于这些员工来说，远程工作中心和去中心化的工作空间将继续增值。
像WeWork这样的灵活办公解决方案很常见，为远程员工提供可租用的办公空间，也为没有办公室可去时提供了工作场所。分散的工作空间和远程工作中心在这个概念上进行拓展，在远程位置和区域中心创建较小的微型办公室，让员工可以无需搬迁到大型集中办公地点就能亲身合作。
如果雇主要求员工返回办公室，他们有责任确保办公室可以进入。远程工作中心和分散的工作空间使员工即便在远程工作时也能拥有办公室体验，因此许多鼓励返回办公室的组织将需要对此进行投资。
8. 心理健康和福祉倡议成为不可协商的
心理健康和雇员的幸福对员工和企业都至关重要。研究表明，快乐的员工工作效率更高，离职率也更低。因此，投资于员工福利的组织和员工一样受益。随着许多组织要求员工回办公室，他们确保员工心理健康的责任也在增加。
员工重视他们的心理健康，如果他们的雇主不努力保护员工的健康和幸福，那么他们很可能会离职。
组织必须确保有措施能够使员工保持快乐和健康，特别是在要求他们返回办公室的情况下。远程工作已被证明对心理健康有积极�影响，因为员工可以花更多时间与家人在一起，而不是被困在交通或寒冷的办公楼中。需要返回办公室的雇主将需要找到弥补差异的方法。
9. 持续学习和技能提升计划加速
企业需要投资于员工，这意味着提供培训和技能提升的机会。这确保了员工可以不断跟上技术变化，并发展新技能，从而提高效率、生产力和绩效，这对您的业务和他们的职业生涯都有益。
到2026年，随着企业寻找投资培训和技能发展的方法，学习和技能提升项目将继续增长。这些培训项目将帮助企业加速增长，并保持员工在前沿，无论他们是在远程工作还是在办公室。
10. 可持续性与环保远程办公实践
最后，到2026年，公司将继续接受远程办公的可持续性和生态效益。远程办公可以通过减少旅行和降低办公室能源消耗，对公司的碳足迹产生重大影响。因此，寻求生态友好实践的企业将继续投资于远程工作及其支持的可持续性。
企业如何为2026年的远程工作趋势做好准备
这些未来趋势中的许多可能看似矛盾：尽管一些企业正在推动重返办公室，其他企业则在进一步接受远程工作带来的好处。原因很简单。虽然更多的组织将全职返回办公室，但大多数组织仍将继续采用远程和混合办公，这些企业也将继续对此进行投资。
那么，企业如何为这些新趋势做好准备？
首先，考虑一下你的业务发展方向：你是那30%会推动全面回归办公室的人，还是那70%正在为混合办公找到合适平衡的人？接下来，看看你需要的投资和政策。
企业可以通过投资安全的数字基础设施、制定透明的混合办公政策以及优先考虑工作成果而不是办公室的工作时间来保持竞争力。借助合适的工具和技术，远程和混合办公员工可以像办公室员工一样轻松高效地在任何地方工作，同时减少碳足迹。
然而，如果你希望留在办公室，通过灵活的时间安排和心理健康计划来支持员工的健康将是至关重要的。这还可以包括投资于去中心化的工作空间，这样住得很远的员工仍然可以有办公室可供工作。
无论您专注于办公室、远程或混合办公，投资于员工的成长和技能发展都是必不可少的。如果员工觉得没有成长空间，感到不被欣赏，或心理健康受到影响，他们很快就会去寻找更好的机会。
Splashtop：远程灵活性与企业安全完美结合
远程工作可以像办公室工作一样安全高效；只需要正确的技术。Splashtop 让您轻松在任何设备上随时随地工作，利用远程访问技术，让用户可以从任何地方无缝连接工作设备。
使用 Splashtop，员工可以使用他们选择的设备安全地访问工作设备、文件、项目和工具。这为远程和混合办公带来了前所未有的灵活性和可访问性，因为员工不必担心工作变得遥不可及。
Splashtop 也考虑到了安全性，并包括多因素身份验证、精细控制、多个级别的访问权限控制和自动会话日志记录等安全工具。所有这些都是通过AES 加密提供，并设计以满足各种行业和政府的安全标准。
开始使用Splashtop，在2026年引领远程办公创新
你不必在远程工作和办公室工作之间做选择，因为你可以在任何地方访问你的工作。Splashtop 是一种可靠、可扩展且经济实惠的远程访问解决方案，做好充分准备，引领远�程工作创新进入 2026 年及更远的未来。
是时候让您的员工成为数字游民，从远程工作中心工作，或在家和办公室之间切换。使用 Splashtop，无论您在哪里工作，都能获得速度、安全性和生产力。
准备好亲自体验Splashtop了吗？立即开始免费试用。