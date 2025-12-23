数字化工作环境正在改变。随着技术的进步，数字化工作场所正在开启新的方式来提升灵活性、协作性和生产力，企业正在采用新的工具和策略来简化运营并增强远程和混合工作环境下的员工体验。
对于2026年，我们已经确定了几个将继续增长的数字化工作场所趋势，让我们来探讨未来的趋势和挑战。
从碎片化工具向统一数字工作场所的转变
虽然数字化工作场所曾经由零散的工具和不同的技术组成，但现在情况已不再如此。继续使用传统的、相互脱节的工具可能会阻碍效率，并在世界拥抱统一的数字工作场所时减少协作。
随着技术的进步，我们看到了人工智能（AI）、协作工具和远程访问软件的发展，这些都帮助简化了工作流程并提高了生产力。同时，数据驱动的决策使组织能够获得对趋势和运营的新见解，提升数字环境中的员工体验和绩效。
随着向统一工作场所的转变，组织可以提高生产率并简化日常工作流程。
2026年将改变商业的8大数字化工作场所创新
那么，2026年的数字化工作场所将会是什么样子呢？我们已经查看了数据，并识别出这些关键趋势，它们将在未来一年继续重塑我们的工作方式，并推动更好的数字体验：
1. 日常人工智能成为日常工作流程的支柱
人工智能技术不断发展，��到2026年，它将成为简化和管理日常工作的核心。基于AI的工具可以自动化重复性任务，检测威胁，组织日程和工作流程，提升效率，让员工专注于更重要的工作。
随着过去几年的AI技术发展，企业一直在寻找将其整合到各个方面的方法，结果喜忧参半。然而，这种试验使组织发现了AI最为高效且能够提供最大益处的地方，因此我们可以预期公司将在2026年利用这些领域。
2. 混合团队需要更智能、更可管理的数字化工作流程
混合办公已成为最常见的工作方式之一，使员工能够在办公室、家中或移动中工作。虽然这种灵活的工作方式受到员工的喜爱，但良好的数字化工作流程管理是至关重要的。
因此，对可管理的数字工作流程的需求将在未来一年增长。这需要能够轻松从任何地方访问员工所需的数字工具、自动化执行基本任务、安全的可访问性、支持多设备和BYOD环境、劳动力管理等等。为了支持混合办公团队，各企业需要投资并确保为团队提供高效工作的工具，使其能够随时随地工作。
3. 自动化演变为企业核心生产力引擎
自动化是一种强大的工具，可以提高效率。通过使用合适的自动化功能，企业可以减少在重复手动任务上花费的时间，提高工作效率，并腾出时间让员工处理更紧迫的事务。
借助自动化工具，企业可以简化流程，减少人为错误，并加速各部门的运营。员工可以创建定制化的自动化流程来协助日常工作，而自动化工具可以处理可预测的、重复的任务，以提高日常工作和生产力。
例如，Splashtop AEM 的补丁自动化功能可以检测可用的补丁，并根据定义的策略将其部署到各��个端点，节省 IT 团队手动修补设备的时间。像这样的工具将在未来一年继续在使用和效果上增长。
4. AI提升终端可视性和运营智能
在端点和IT环境中，使用AI驱动的分析可以为组织提供关于系统健康、安全态势和操作风险的实时可见性。
例如，人工智能快速分析大量数据的能力，使其成为检测模式和异常的强大工具，为企业提供关键见解并识别新兴趋势。许多组织还使用人工智能辅助工具使运营和安全数据更易获取，从而在无需深度人工分析的情况下快速获取洞察。
同样，像Splashtop AEM这样的解决方案使用CVE（常见漏洞和暴露）数据和实时分析，帮助IT团队快速识别漏洞并优先进行修复措施。由于其提供的竞争优势，这项技术在未来几年将变得更加重要。
5. 超极代理：员工通过AI助手增强其能力
AI的另一个用途是作为员工的智能助手。由AI驱动的虚拟助手可以简化任务，例如故障排除、支持和服务单，帮助员工在需要协助时作为IT支持的补充。Agentic AI 还被设计为能够预测员工的需求，从而提供主动支持，进一步提高效率和日常工作。
当然，员工对AI的需求和使用程度会因角色、职责和个人偏好而有所不同。有些人喜欢让他们的邮件被总结，而另一些人则不希望AI靠近他们的工作。这两种方法对每个人都是有效的。然而，对于那些拥抱人工智能的人来说，这项技术在未来一年只会继续进步。
6. 适应性技能成为未来工作的必备条件
技术和工作环境在不断变化，能够适应这些变化的人将最有可能成功。适应能力对于不断变化的工作环境至�关重要，尤其是在员工需要发展动态技能时。
培养适应能力既需要培训，也需要鼓励和促进成长的工作环境。那些渴望学习、发展新技能并寻找新方法利用不断发展的技术的人将最适合取得成功。
7. 随着数字复杂性的增加，技术压力上升
有没有觉得跟不上最新的技术发展，或者觉得自己渐渐落后了呢？如果是这样的话，你一定对“技术压力”不陌生，这是因为难以跟上技术需求和变化而带来的焦虑。
尽管技术进步能为企业带来显著的好处，但也可能给员工带来压力，员工往往感觉被迫适应新技术或对其带来的变化感到担忧。例如，人工智能对许多人来说是技术压力的主要来源，特别是在企业寻求使用它的方法，可能使某些角色变得多余或无关紧要时。
企业需要意识到技术压力，并准备帮助员工随着技术的变化而成长。这包括解决由新技术引发的心理负担和疲劳，确保员工具备适应新技术带来的技能和责任，以免面临被淘汰。
8. 员工体验 (EX) 作为战略差异化因素的崛起
尽管技术发展能带来诸多好处，但如果员工体验（EX）不佳，这些优势就显得微不足道。良好的员工体验可以显著提高公司的生产力、效率和员工保留率，而糟糕的员工体验则可能让优秀员工流失。
技术组织使用的工具应该是直观、高效且用户友好的，这样员工可以专注于他们的工作并从中受益，而不是因为努力去理解它而被拖慢。好的技术可以带来积极的员工体验，从而提高参与度和满意度，但有问题的软件可能会导致更多的挫折，并拖累整个公司。
采用新数字工作场所趋势的挑战
很明显，随着新技术的出现，工作场所正在发��生变化，但适应这些变化可能是一项挑战。企业在面对每一个新的数字工作场所趋势时，都会面临许多障碍，包括：
不兼容的技术：新技术往往难以与旧系统协同工作，因为较旧的软件或硬件可能无法兼容。保持系统的最新和现代化对于确保与新工具和系统的兼容性是必不可少的，同时也为员工提供他们成功所需的工具。
技能差距：并不是所有新的数字化工作场所工具都能直观地使用。如果没有适当的入职和培训，员工将难以学习新技术，这可能会减缓生产力，使 IT 团队因支持工单而不堪重负，并阻止他们充分发挥工具的全部优势。
对变革的抵制：有时候，员工对现状感到满意，不想在他们的技术堆栈中添加任何新工具或改变他们的流程。在这些情况下，沟通和培训很重要，这样员工可以了解新工具的好处并学会如何使用它们。这将使流程更加顺畅，减少员工的摩擦，并确保每个人都在同一页面上。
如何有效适应不断变化的数字工作场所趋势
那么，企业如何在2026年适应这些新的数字工作场所趋势呢？尽管我们用于工作的技术无疑将面临重大变化，公司可以通过一些规划来为这些变化做好准备，并利用新兴趋势。
首先，持续的学习和培训是成功的关键。让您的员工和IT团队了解并掌握您正在使用的新工具，将帮助他们应对变化并接受新技术。这也意味着，与员工和利益相关者的清晰沟通与合作至关重要。
此外，企业应专注于实际应用。简单地为自己的缘故而采用新技术，而不是解决实际需求，是适得其反的，只会增加不必要的复杂性。专注于提升效率、生产力、灵活性��和协作的解决方案，并为每次变更设定明确的目标。
企业也应灵活敏捷，以适应变化。准备好采用新工具并适应它们，但要确保这些趋势和工具可以顺利融入您的工作流程。组织应该做好适应变化的准备，同时与员工保持清晰的沟通渠道，以便每个人都为未来做好准备。
为什么企业选择 Splashtop 远程访问解决方案来支持数字化工作场所
如果您想为2026年的数字化工作场所做好准备，您可以使用一些解决方案来帮助无缝过渡到数字化工作场所。
Splashtop 提供安全、灵活且高性能的远程访问，这是高效数字工作场所必不可少的。使用Splashtop，员工可以从任何地方和任何设备访问他们的工作电脑（包括他们的程序、项目和专业工具），使其成为混合办公和BYOD环境中的强大工具。
此外，Splashtop 的灵活性、可扩展性和集成能力使其非常适合任何企业的需求、规模或技术堆栈。Splashtop 设计直观且易于使用，因此员工可以轻松连接和访问他们的远程设备。
Splashtop 在设计时就考虑到了安全性，并使用诸如多因素身份验证、屏幕自动锁定和端到端加密的网络安全功能来帮助保护数据。Splashtop 符合关键的安全和合规标准，包括ISO/IEC 27001、SOC 2和CCPA要求。
准备好将贵公司的数字工作场所带入未来了吗？立即开始使用Splashtop，免费试用！