利用"将剪贴板粘贴为按键来提高 IT 生产率"

Venkat Nagaswamy

Venkat Nagaswamy 是 Splashtop 的首席营收官，他将带领团队利用数据驱动的洞察力促进公司发展。Venkat 对数据的变革潜力深信不疑，致力于将创新全方位融入到 Splashtop 运营中去。