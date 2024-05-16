利用"将剪贴板粘贴为按键来提高 IT 生产率"

作为一名 IT 专业人员或托管服务提供商，您深知在客户系统中管理无数密码和凭证的艰难。 反复输入冗长、复杂的密码不仅乏味，而且会降低工作效率。 这就是为什么 Splashtop 的远程访问软件包含一个方便的"粘贴剪贴板作为击键" 功能，旨在为您节省宝贵的时间和精力。
问题：并非总是允许复制和粘贴
尽管标准的复制和粘贴功能非常方便，但在许多情况下，禁止直接从剪贴板粘贴。 最典型的例子就是 Windows 登录屏幕，出于安全考虑，它禁用了典型的 Ctrl+V 粘贴快捷键。 对于需要远程访问客户机的托管服务提供商来说，这意味着每次都要手动输入冗长的管理员密码。
解决方案"将剪贴板粘贴为按键"
Splashtop 的远程桌面软件包含一个巧妙的变通方法--"粘贴剪贴板作为击键" 功能。 只需点击工具栏或键盘快捷键，就能将剪贴板中存储的任何文本无缝转换为远程系统上的模拟按键输出。
再也不用眯着眼睛看随机密码字符串，一个字符一个字符地辛苦输入了。 只需复制您的凭据，使用 Splashtop 远程连接到目标计算机，然后让软件为您安全地键入凭据，准确率高达 100%。
简化远程访问工作流程
对于管理多个客户站点和证书的MSPs 来说，这一省时省力的功能很快就能大幅提高工作效率。 想象一下，加入一个远程会话，点击粘贴快捷键，20 个字符的管理员密码就会立即在一台锁定的 Windows 机器上输入出来。 不再有手动输入错误的挫败感和风险。
" 无论是访问棘手的传统系统、加固的销售点终端、密码提示或任何其他锁定界面，Splashtop 的"粘贴功能都能确保 IT 专业人员快速、无缝地工作。 这一功能强大的生活质量提升功能消除了繁琐的重新键入工作，为每次远程会话节省了数秒时间。
此外，Splashtop 还允许用户保存 Windows 和 Mac 登录凭证，以便自动登录。 首次登录时成功输入并保存 Windows/Mac 凭据后，以后每次连接电脑时都无需再次输入。
使用 Splashtop 提高您的工作效率
Splashtop 等强大的远程访问软件包是 IT 部门和MSPs 的倍增器。 通过巧妙的工作流程升级，如"粘贴剪贴板作为击键" 功能，你可以获得无与伦比的效率和生产力优势。 减少繁琐的密码处理时间，将精力投入到价值更高的任务中。
亲自了解 Splashtop 如何为 IT 专业人员提供新一代远程访问功能。 立即开始免费试用！