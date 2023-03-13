跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
远程学习与教育

新冠肺炎疫情下使用远程访问解决方案安全返回学校

作者：Splashtop Team
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

使用 Splashtop 远程教育解决方案为异常的返校做准备

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在去年4月向华尔街发布的季度收益报告中说，我们已经看到了两个月内进行了两年的数字化转型。快进到今年8月，这种转变已加速了十倍，尤其是在学术行业，变革和适应通常发生在缓慢的空间。几乎一夜之间，学术 IT 和运营负责人被要求升级他们的学校技术堆栈，以帮助教职员工和学生在家中远程访问重要的校园资源。

虽然有许多挑战，但这些是最大的挑战。

  1. 访问计算机实验室的机器和高端软件

  2. 为学生和学术人员提供支持

  3. 适应新技术和 BYOD

  4. 紧迫性& 费用

  5. 可扩展性& 安全性

我们可以提供帮助。作为教育机构的远程访问领导者，Splashtop拥有帮助学术机构准备并转向远程学习的经验。这些包括K-12学校，学院和大学，例如斯坦福大学，哈佛法学院，莱尼学院，韦恩州立大学，康奈尔大学等等。

怎么样？借助 Splashtop 教育远程解决方案 > 适用于现代教育机构的安全且价格合理的远程访问，远程支持和协作解决方案。

Splashtop 用于教育的远程访问解决方案提供：

  1. 经济实惠且安全的远程访问计算机实验室 。这包括对 Windows 和 Mac 以及 CAD 和 Adobe Creative Cloud 等高端软件的远程访问

  2. 可扩展的远程访问 ，为学术人员提供办公室内的计算机。

  3. 快速有效的远程支持 工具，以协助工作人员和学生

  4. 协作工具 利用 BYOD 或学术版 Chromebook 进行互动且富有成效的课堂会议

而且，所有这些功能都伴随着 ，强大的安全 ，容易上手，而且费率往往比其他解决方案低70%。

除了技术之外，Splashtop 远程解决方案还具有使命和更高的目标。

正如 Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 在最近的发布中所言，我们将 Splashtop 视为“教育技术民主化的重要工具，并且是为所有学生营造公平竞争环境的一种方式，因为当远程学习负担得起且容易时，进行管理，这意味着每个人都可以平等地使用最新，最强大的硬件和软件。” 远程学习将继续存在 ，Splashtop 的使命是使所有人都能远程访问它。

开始使用 Splashtop 远程学习解决方案

想更多地了解 Splashtop 教育吗？

Splashtop
免费试用

相关内容

公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

了解更多
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

了解更多
公告

Splashtop 认可 Okinawa Cross Head (OCH) 作为支持提供商

了解更多
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号