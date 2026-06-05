新冠肺炎疫情下使用远程访问解决方案安全返回学校

使用 Splashtop 远程教育解决方案为异常的返校做准备
微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在去年4月向华尔街发布的季度收益报告中说，我们已经看到了两个月内进行了两年的数字化转型。快进到今年8月，这种转变已加速了十倍，尤其是在学术行业，变革和适应通常发生在缓慢的空间。几乎一夜之间，学术 IT 和运营负责人被要求升级他们的学校技术堆栈，以帮助教职员工和学生在家中远程访问重要的校园资源。
虽然有许多挑战，但这些是最大的挑战。
访问计算机实验室的机器和高端软件
为学生和学术人员提供支持
适应新技术和 BYOD
紧迫性& 费用
可扩展性& 安全性
我们可以提供帮助。作为教育机构的远程访问领导者，Splashtop拥有帮助学术机构准备并转向远程学习的经验。这些包括K-12学校，学院和大学，例如斯坦福大学，哈佛法学院，莱尼学院，韦恩州立大学，康奈尔大学等等。
怎么样？借助 Splashtop 教育远程解决方案 > 适用于现代教育机构的安全且价格合理的远程访问，远程支持和协作解决方案。
Splashtop 用于教育的远程访问解决方案提供：
经济实惠且安全的远程访问计算机实验室 。这包括对 Windows 和 Mac 以及 CAD 和 Adobe Creative Cloud 等高端软件的远程访问
可扩展的远程访问 ，为学术人员提供办公室内的计算机。
快速有效的远程支持 工具，以协助工作人员和学生
协作工具 利用 BYOD 或学术版 Chromebook 进行互动且富有成效的课堂会议
而且，所有这些功能都伴随着 ，强大的安全 ，容易上手，而且费率往往比其他解决方案低70%。
除了技术之外，Splashtop 远程解决方案还具有使命和更高的目标。
正如 Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 在最近的发布中所言，我们将 Splashtop 视为“教育技术民主化的重要工具，并且是为所有学生营造公平竞争环境的一种方式，因为当远程学习负担得起且容易时，进行管理，这意味着每个人都可以平等地使用最新，最强大的硬件和软件。” 远程学习将继续存在 ，Splashtop 的使命是使所有人都能远程访问它。