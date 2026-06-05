跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Young girl wearing a protective face mask while attending school as a precaution against Covid-19

新冠肺炎疫情下使用远程访问解决方案安全返回学校

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

使用 Splashtop 远程教育解决方案为异常的返校做准备

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在去年4月向华尔街发布的季度收益报告中说，我们已经看到了两个月内进行了两年的数字化转型。快进到今年8月，这种转变已加速了十倍，尤其是在学术行业，变革和适应通常发生在缓慢的空间。几乎一夜之间，学术 IT 和运营负责人被要求升级他们的学校技术堆栈，以帮助教职员工和学生在家中远程访问重要的校园资源。

虽然有许多挑战，但这些是最大的挑战。

  1. 访问计算机实验室的机器和高端软件

  2. 为学生和学术人员提供支持

  3. 适应新技术和 BYOD

  4. 紧迫性& 费用

  5. 可扩展性& 安全性

我们可以提供帮助。作为教育机构的远程访问领导者，Splashtop拥有帮助学术机构准备并转向远程学习的经验。这些包括K-12学校，学院和大学，例如斯坦福大学，哈佛法学院，莱尼学院，韦恩州立大学，康奈尔大学等等。

怎么样？借助 Splashtop 教育远程解决方案 > 适用于现代教育机构的安全且价格合理的远程访问，远程支持和协作解决方案。

Splashtop 用于教育的远程访问解决方案提供：

  1. 经济实惠且安全的远程访问计算机实验室 。这包括对 Windows 和 Mac 以及 CAD 和 Adobe Creative Cloud 等高端软件的远程访问

  2. 可扩展的远程访问 ，为学术人员提供办公室内的计算机。

  3. 快速有效的远程支持 工具，以协助工作人员和学生

  4. 协作工具 利用 BYOD 或学术版 Chromebook 进行互动且富有成效的课堂会议

而且，所有这些功能都伴随着 ，强大的安全 ，容易上手，而且费率往往比其他解决方案低70%。

除了技术之外，Splashtop 远程解决方案还具有使命和更高的目标。

正如 Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 在最近的发布中所言，我们将 Splashtop 视为“教育技术民主化的重要工具，并且是为所有学生营造公平竞争环境的一种方式，因为当远程学习负担得起且容易时，进行管理，这意味着每个人都可以平等地使用最新，最强大的硬件和软件。” 远程学习将继续存在 ，Splashtop 的使命是使所有人都能远程访问它。

联系我们

了解有关 Splashtop 远程学习解决方案的更多信息

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用

想更多地了解 Splashtop 教育吗？


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

An IT Helpdesk employee clicking on a support sign.
远程学习与教育

高等教育机构利用 IT 帮助台解决方案减少停机时间

了解更多
Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT和帮助台远程支持

学校服务台的最佳远程支持软件

了解更多
Three professionals collaborating at an outdoor café using Splashtop for efficient workflow
远程学习与教育

远程访问如何为高等教育创建公平的竞争环境

了解更多
K12 student accessing school computers from his home using Splashtop's remote access software.
远程学习与教育

面向 K12 学校的远程访问软件

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号