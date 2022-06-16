Splashtop 远程实验室的功能得到增强，以简化对大学和学校计算机实验室的远程访问管理
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新冠肺炎大流行期间，校内计算资源的利用率不断提高，计算机实验室的投资不断优化
加利福尼亚州圣何塞，2020年8月11日 - 远程访问和远程支持解决方案的领导者 Splashtop Inc. 今天宣布更新其 Splashtop 远程实验室产品，旨在通过提供更大的灵活性和控制力来帮助学生重返校园，使用教育计算机实验室资源。现在，学生、教职员工可以更轻松地使用任何计算设备（包括廉价的 Chromebook 和平板电脑）来访问校园内的重要计算机和软件，同时更强大的调度功能将使教育机构能够最大限度地利用计算机实验室资源。
"随着COVID-19大流行病继续限制许多教育设施的物理访问，对远程学习和混合学习选项的需求正在增加，对校园计算机实验室的简单、安全的远程访问的需求，"Splashtop首席执行官Mark Lee说。"通过我们的Splashtop for Remote Labs 增强功能，大学、社区学院和K-12学校可以优化其计算机实验室资源的使用，同时使更多用户能够使用任何个人计算设备远程访问基于实验室的Mac和Windows计算机及软件。"
今天的计算机实验室具有多种功能，包括。
尤其是大学和学院，使用计算机实验室来容纳昂贵的工作站，这些工作站运行专门的软件，例如 AutoCAD 和 Revit 等 3D 设计和建模工具，或 Adobe Premiere Pro 和 Illustrator 等高分辨率多媒体创建和编辑工具。
社区学院和高中也将计算机实验室资源用于这些相同的工程和设计��应用。 他们还在职业和技术教育（CTE）证书项目中使用其他软件，这些项目使学生在毕业后就有资格从事技术工作。
在 K-12 学校中，计算机实验室在帮助弥合数字鸿沟方面发挥着重要作用，使所有学生都能从廉价的 Chromebook 计算机或平板电脑访问运行包括 Microsoft Office、CAD / CAM 应用程序和 Adobe Creative Suite 在内的软件的工作站。
新功能集中在日程安排、权限和安全方面
增强的 Splashtop for Remote Labs 产品使 IT 管理员能够：
安排个人或学生团体对特定计算机或实验室的使用，这将增加对计算机实验室资源的访问并最大程度地利用它们。
创建和管理用户和计算机组，而不是在单个计算机层面分配访问权限。
启用使用单一登录（SSO）凭据对 Splashtop 帐户进行身份验证，从而增强安全性。
使用中央部署工具，在校园实验室的所有计算机上一次性安装和配置Splashtop软件，而不是一次一个。
“当韦恩州立大学美术、表演与传播艺术学院（CFPCA）因新冠肺炎大流行而关闭时，学生失去了对运行其课程所需要的特定软件的实验室计算机的物理访问能力，” CFPCA 的应用技术分析师 Chris Gilbert 说。 “我们在春季安装了作为应急措施的 Splashtop 远程实验室解决方案，使学生能够完成学期。我们期待在即将到来的学年中实现 Splashtop 的新功能，以更轻松地为更多学生部署和管理计算机实验室软件访问。”
大学、学院和学校使用Splashtop for Remote Labs 可以获得重要的好处，包括。
Splashtop 远程实验室可与廉价的 Chromebook 和平板电脑配合使用。因此，更多的低收入学生可以使用实验室计算机，而费用仅为高性能笔记本电脑的一小部分。
学生和研究人员获得24/7远程访问需要专门硬件的软件，而不被限制在计算机实验室的开放时间或必须到校园里去使用计算资源。
学校和学院可以更好地利用他们已经拥有的硬件和软件，而不必购买额外的资源 - 因为每个工作站的使用都更加广泛。
对更多的教育机构来说，远程学习和混合学习策略变得实用和可负担。
由于 Splashtop 费用基于并发用户数而不是指定用户总数，因此学校和大学可以负担得起广泛访问计算机实验室资源的费用。
“我们认为 Splashtop 远程实验室是教育技术民主化的重要工具，是为所有学生创造公平竞争环境的一种方式，” Lee 说。 “当负担得起计算机实验室资源并且易于管理时，这意味着每个人都可以平等地使用最新、最强大的可用硬件和软件。”
新的Splashtop for Remote Labs 功能现已推出。 现有的Splashtop for Remote Labs客户可以 ，与该公司 ，讨论升级到新功能的途径。
关于Splashtop
总部设在硅谷，Splashtop Inc.为商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最有价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是一个受欢迎的替代品，可替代VPN/RDP,VNC,RD Gateway, 和其他远程访问软件 。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。