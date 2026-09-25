使用 Splashtop AEM 自动修补第三方应用程序

在众多端点上保持第三方应用程序为最新状态，可能需要投入大量手动工作。IT 团队需要了解已安装了哪些应用程序，识别新版本何时可用，决定哪些更新已准备好部署，并确保这些更新送达正确的设备。
Splashtop AEM 通过软件补丁策略帮助自动执行此流程。IT 团队可以定义要管理哪些受支持的应用程序，安排扫描可用更新，控制何时安装已批准的更新，并选择新版本应自动批准还是先审核。
本指南将逐步介绍如何使用 Splashtop AEM 配置第三方应用程序补丁、将策略分配给受管端点，以及在策略部署后监控更新机会。
配置第三方补丁管理前需要准备的内容
您的团队必须启用 Splashtop AEM，才能使用 Software Patch。
配置 Software Patch 策略的用户必须是团队所有者或管理员。
软件补丁策略通过 Endpoint Policies 创建，并且策略按平台分别设置。因此，Windows 和 macOS 应用程序通过单独的策略进行管理。
Splashtop AEM 为两个平台维护受支持软件列表。在围绕特定应用程序创建策略之前，请先确认该应用程序已出现在受支持软件目录中。
如何使用 Splashtop AEM 自动完成第三方应用程序补丁管理
您可以按照以下步骤将第三方应用程序补丁工作流�程自动化：
1. 创建或选择一个端点策略
在 Splashtop 网络控制台中，前往Automation > Endpoint Policies。
您可以为软件补丁创建新策略，或编辑现有策略，该策略也会控制其他端点设置。
创建新策略时，请配置：
策略名称
说明
平台
父策略（如适用）
策略是否已启用或禁用
Windows 和 macOS 策略需分别创建。还支持策略继承，允许子策略继承父策略的设置，并在需要时覆盖单独的设置。
当多个组需要共享相同的核心补丁配置，但又需要不同的应用程序选择或部署计划时，这会很有用。
2. 配置终端何时扫描应用程序更新
打开 Software Patch 设置，并配置扫描计划。
Splashtop AEM 支持一个或多个固定或周期性扫描计划。扫描可在以下情况下运行：
每日
每周
包月
扫描日程决定补丁代理何时检查受管软件，以查找新的更新机会。
扫描和更新是工作流程中彼此独立的两个环节。发现有可用的应用程序更新，并不一定意味着 Splashtop AEM 会立即安装。接下来会发生什么，取决于该应用程序的审批设置和更新计划。
这种分离方式让您可以定期检查更新，同时将实际安装限制在适合您环境的维护时间窗口内。
3. 设置应用程序更新计划
接下来，配置Update Schedule。
此设置用于控制补丁代理何时安装已达到“已批准”状态的更新机会。
例如，IT 团队可以频繁扫描设备以查找新发布的应用程序版本，同时将安装安排在预先定义的维护时段内进行。
将这些日程分开，可以在部署前清楚查看新发布的更新，并让已批准的补丁按照一致的安装节奏进行部署。
4. 决定应如何处理新加入的计算机
新计算机选项用于控制当新终端直接加入一个已分配 Software Patch 策略的组时会发生什么。
启用此选项后，新纳管计算机上的补丁代理可立即发起扫描或更新，而无需等待下一个计划时间。
对于已受管设备，这里有一个重要区别。现有计算机在完成上架后再移动到某个组中，不会触发此即时操作。该计算机会遵循下一次已配置的扫描或更新计划。
此设置可帮助新部署的端�点更快进入常规补丁管理工作流程。
5. 配置需要时的重启行为
某些应用程序更新可能需要终端重启。
重启选项部分可让您指定当更新过程需要重启时，补丁代理应如何处理重启。
请根据策略覆盖的终端以及这些设备的使用方式来配置此行为。例如，员工工作站的适当重启行为，可能与可在计划维护期间重启的设备所使用的行为不同。
6. 选择要管理的应用程序
完成常规 Software Patch 设置后，打开软件选项卡。
选择 添加软件，以选择该策略应管理的应用程序。可从受支持的软件目录中选择多个应用程序。
在这里，该策略会从通用补丁计划转为面向特定应用程序的工作流程。随后，每个选定的应用程序都可以拥有各自的安装和审批设置。
例如，某个 Windows 策略可能会管理 Google Chrome、Zoom、7-Zip、Adobe Reader、Visual Studio Code，或当前受支持软件目录中包含的其他应用程序。
macOS 使用其自身支持的应用程序列表，以及其平台专属的 Endpoint Policy。
7. 选择 Splashtop AEM 是否应安装缺失的软件
对于 Software Patch 策略中的每个应用程序，都可以配置当托管计算机上尚未安装该应用程序时，Splashtop AEM 是否应进行安装。
如果未安装则安装设置用于控制此行为。
启用安装后，实际安装的版本取决于策略中的其他应用程序设置。
例如：
如果指定了预先批准的版本，则可以安装该已批准版本。
如果没有预先批准的版本，则可以安装最新可用版本。
如果禁用“若不存在则安装”，Splashtop AEM 会跳过在缺少该应用程序的计算机上进行安装。
这样一来，同一个 Software Patch 工作流程既可管理已安装应用程序的更新，也可在启用该行为时，支持在未安装该应用程序的端点上进行安装。
8. 设置预先批准的应用程序版本
Pre-approved version 设置可让您设定托管计算机应达到的版本。
当扫描发现某个端点运行的版本低于预先批准的版本时，Splashtop AEM 可以为该已批准版本创建一个更新机会。
例如，如果版本 0.9 被指定为预先批准版本，而某个受管终端仍在运行版本 0.8，则扫描可以识别该计算机应更新到已批准的版本。
这样即可设定设备应达到的已知应用程序版本，而无需管理员为每个端点分别批准同一版本。
9. 选择新应�用程序版本的批准方式
Software Patch 还会控制：在策略中已批准的版本之后，如果又有更新版本可用时，应如何处理。
批准新版本设置可以使用以下任一方式：
自动：新发现的版本可在扫描后进入已批准工作流。
手动：更新机会将移至“待处理”，以便管理员在批准或拒绝之前进行审核。
这让 IT 团队能够在应用程序层面控制更新流程的自动化程度。
适合自动批准的应用程序可以在更少人工干预的情况下继续通过补丁工作流程。需要额外审核的应用程序可保持待处理状态，直到管理员作出决定。
10. 将策略分配给计算机或组
配置好应用程序和更新行为后，将 Endpoint Policy 分配给应遵循该策略的计算机。
在 Automation > Endpoint Policies 中，选择相应策略，然后选择 Assign Group and Computer。选择相应的计算机组并分配该策略。
还可以通过另外两种方式分配策略：
打开单台计算机的属性并选择一个策略。
前往Management > Grouping，创建或编辑一个计算机组，并分配相应的策略。
默认情况下，单台计算机遵循其所属组的策略。当某台计算机需要作为更广泛组配置的例外情况时，可以为其应用不同的策略。
如何监控第三方应用程序更新
策略启用后，Splashtop AEM 会集中显示已发现的应用程序更新及其当前状态。
在 Software Patch 中查看更新机会
策略生效后，IT 团队可使用 Splashtop 仪表盘，日常查看第三方应用程序补丁更新情况。
软件补丁概览小组件会显示各受管端点的软件补丁状态。当某项更新需要进一步审查或处理时，管理员可以点击某个状态，深入查看相应的软件补丁视图。
如需进行更细致的管理，请前往 Management > Software Patch，然后选择 Windows 或 Mac Software Patch 视图。
Splashtop AEM 将检测到的软件更新称为更新机会。在以下情况下，可以创建更新机会：
受管计算机会在扫描期间发现新的应用程序版本。
策略中的预先批准版本发生变化，且计算机当前安装的版本低于新批准的版本。
每个更新机会都可能处于以下五种状态之一：
待处理
已批准
失败
已安装
已拒绝
Splashtop AEM 还会记录每个机会的状态变更，帮助管理员在其整个生命周期内跟踪更新。
查看待处理的应用程序更新
待处理选项卡包含需要管理员作出决定的更新机会。
选择一个更新机会，并使用 Actions 菜单执行以下操作：
批准它
拒绝
一旦待处理机会被批准或拒绝，它将移至相应状态，并且不会返回待处理。
当应用程序的新版本审批设置配置为手动审核时，将使用此工作流程。
监控已批准的应用程序更新
已批准选项卡中的更新已准备好按照配置的更新日程继续推进。
到达计划更新时间后，已批准的机会将开始更新。管理员仍可在已批准的机会安装前将其拒绝。
这样可在批准与计划部署之间提供一个时间窗口，如果情况有变，仍可停止已计划的更新。
查看失败的更新，并在适当时重试
如果更新未能成功完成，其更新机会将显示在失败选项卡中。
在此基础上，管理员可以：
再次批准更新
拒绝更新
再次批准会将该机会移回已批准工作流，以便根据适用的更新流程再次尝试。
查看已安装和已拒绝的更新
Installed 状态表示更新机会生命周期的结束。更新达到此状态后，将无法执行进一步操作。
被有意跳过的更新会显示在已拒绝下。如果情况发生变化，已拒绝的机会之后可以被批准，这样它就会移至“已批准”选项卡。
这些状态结合起来，让管理员既能查看已完成的更新，也能了解哪些更新被有意暂缓。
如何结合自动和手动应用程序批准
不同的应用程序无需遵循相同的批准工作流。
Splashtop AEM 允许使用软件补丁策略中的应用程序设置来确定如何处理每个应用程序。
对于可放心自动批准新发布版本的应用程序，可将批准新版本设置为自动。新发现的版本随后可进入“已批准”工作流，并等待按已配置的更新计划执行。
对于在部署前需要审核的应用程序，请将批准行为设置为手动。新的更新机会将显示在“待处理”中，管理员可在此批准或拒绝。
当需要让受管计算机达到特定应用程序版本时，也可以使用预先批准的版本。
合适的组合取决于所管理的应用程序，以及组织如何评估软件更新。
Splashtop AEM 中分阶段应用程序推送的工作原理
Splashtop AEM 还支持分阶段部署应用程序。
如需实施环形发布，请为不同的计算机组创建多个 Software Patch 策略，并配置错开的更新计划。
例如，一个组可以更早收到已批准的应用程序更新，让 IT 有时间先评估部署效果，然后后续策略再将这些更新应用到更广泛的一组端点。
此工作流可更好地控制新的应用程序版本在整个环境中的推进速度。
使用 Splashtop AEM 自动修补第三方应用程序
当软件发现、审批、部署时间安排和后续跟进成为可重复执行的工作流的一部分时，第三方应用程序补丁管理会变得更加轻松。
Splashtop AEM 让 IT 团队能够选择要管理的受支持应用程序，确定是否应安装缺失的应用程序，设定已批准版本，控制新版本的处理方式，并安排何时部署已批准的更新。
部署后，Software Patch 提供了一个集中位置，用于查看待处理、已批准、失败、已安装和已拒绝的更新机会，以便管理员保持可见性并在需要时进行干预。
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