大学IT团队管理着大量由大学拥有或登记的设备。即使有管理工具在位，漏洞工作仍然会在相同的地方崩溃：软件可见性不完整、不一致的第三方补丁以及在设备处于远程或维护窗口紧张时验证薄弱。
本指南介绍了托管校园终端的操作漏洞管理工作流程，然后展示了Splashtop AEM如何帮助团队在各部门之间标准化补丁更新、验证和报告。
是什么让大学拥有的终端的漏洞管理变得困难？
管理各大学的漏洞可能会因为多种原因变得具有挑战性，而众多设备的数量仅仅是开始。大学通常拥有分散的IT团队，这些团队必须管理跨共享工作站、教室和实验室的设备，同时各个部门维护自己的软件堆栈。这包括：
教职员工的笔记本电脑。
由部门管理的终端，配备统一标准。
计算机实验室和共享工作站。
不常在校园连接的远程或混合端点。
除此之外，IT 团队通常只有有限的维护时间段，因为终端设备在不久后就会再次被需要。他们必须不断识别、优先处理、修补和验证终端设备、操作系统和应用程序中的漏洞，并且不能干扰学生或教职员工。
大学IT应该跟踪哪些内容以建立漏洞基线？
尽管在大学中管理漏洞可能很困难，但通过一些准备工作和合适的工具，IT 团队可以应对这一挑战。这需要几个步骤，但首先要知�道要跟踪什么。
构建支持行动的库存
首先，你需要建立一个清单，不仅包含你的设备，还要包含设备上的所有内容、补丁状态等。这个清单成为漏洞分类、补丁定位和验证的事实依据。如果你的库存过时了，你的补丁报告也会过时。
您的库存应跟踪：
设备拥有者类别（例如，员工、教师、实验室或自助服务机）以及所属部门。
当前操作系统版本和更新渠道。
已安装软件清单，包括版本数据。
最后的签到和连接信号。
本地管理员状态或权限指示器 (如果可用)。
设备在补丁部署时所分配到的补丁组或部署组。
首先识别高风险软件类别
风险优先级划分同样重要，因此您的库存应包括有关高风险软件的信息。这些应根据潜在损害、现有漏洞和对日常运营的重要性进行优先排序，最严重的风险在漏洞管理过程中应受到最多关注。
软件类别包括浏览器、文档阅读器、生产力套件、远程协作和会议工具、设备驱动程序等。每所大学都有不同的需求和优先事项，因此，由各个团队来决定优先考虑哪些类别。
大学的IT部门应如何优先处理终端和应用程序中的漏洞？
当然，威胁优先级的确定说起来容易做起来难。如果你想在不被大量信息淹没的情况下实现可衡量的风险降低，这一点也很重要。保持一致的一个实用方法是根据漏洞需要采取行动的紧迫程度进行分组：
立即修补： 正在被积极利用的漏洞或广泛部署软件上的关键严重性问题。
本周补丁： 严重漏洞，普遍存在于重要的应用类别中，如浏��览器和 VPN 客户端。
本周期修补： 中等严重性的漏洞，广泛存在且部署风险较低。
日程： 低严重性、低流行度的漏洞，或需要计划维护的依赖问题。
有时会有多种漏洞需要优先处理。在这些情况下，当一切都显得很紧急时，请考虑这些因素来打破僵局：
风险暴露： 考虑风险资产以及它们可能对攻击者造成多少暴露，例如特权提升路径。风险越大，优先级就应该越高。
资产重要性： 并不是所有资产都同样重要。考虑面临风险的资产，例如管理员系统团队、研究实验室和注册商相关的终端，并确定您希望优先保护哪些资产。
流行: 有多少端点受到影响?专注于会影响最多系统的漏洞。
补丁可靠性风险： 一些补丁存在问题，包括已知的安装故障或应用兼容性问题。在这种情况下，可以把它们放在高优先级的较低端，这样你就可以先专注于更可靠的安全更新。
在大学规模上，当团队无法查看软件版本、自动执行第三方修补或按部门和环进行验证时，这种工作流程常常会失败。
大学 IT 团队最适合采用哪种补丁部署流程？
一旦你确定了优先事项，如何可靠地在各大学部署补丁更新？IT团队可以采取几个步骤，以确保在不间断且在规定时间内，使端点保持最新的情况下，进行安全、可靠的补丁部署。
使用环形部署模型以减少干扰
在部署补丁时，尝试一次更新所有设备可能会造成干扰并具有风险。相反，使用基于环的部署模型，先从少数设备开始，然后在每次成功部署后扩大到更大的群体。这使得在不打乱实验室、研究或教学日程的情况下推出更新，同时确保每个补丁成功安装。
大学里的环形部署通常看起来是这样的：
试点环节：从一组IT拥有的测试设备和少量的教职员工中开始，确保初始部署正常工作。
部门环：接下来，将部署扩展到一个或两个代表性部门和一部分实验室。
全校范围环：在部门环之后，您可以在所有受管终端上启动一般部署，但不包括某些设备。
例外环：某些设备可能需要特殊处理，例如具有遗留应用程序或研究限制的设备。这些应该留到最后，并且只有在可以更新时才使用。如果没有，可能需要其他的网络安全和风险缓解措施。
将操作系统和第三方修补程序标准化为一个程序
操作系统打补丁是必要的，但很少能完全关闭大学终端的全部暴露。如果第三方应用程序没有以相同的严谨性进行修补，即使操作系统是最新的，高风险软件类别也可能仍然存在漏洞。
确保您找到一个具有以下功能的补丁解决方案：
自动化部署和日程控制，确保与您的策略保持一致的及时发布。
能够按应用程序和版本而不是通用的“更新全部”来定位更新的能力。
尽可能静默安装，以减少干扰。
明确失败报告和重试行为，以确保修补程序正确安装。
在必要时推迟或延迟补丁的能力，并附有记录的理由和重新查看日期。
区分实验室和共享工作站的处理方式
实验室和工作站有所不同，因此不应被同样对待。大学实验室通常配备高性能工具，需要仔�细管理，而工作站通常使用共享登录，并可以用于非学术工作。
在修补实验室终端时考虑以下策略：
将补丁窗口与课程时间表对齐，以尽量减少干扰。
维护“金镜像”（表示完全修补和配置的终端外观），并定期更新。
通过实验室集群使用较小规模的循环（而不是整个校园同时）以确保某些实验室始终可用。
在重新开放实验室访问之前，验证补丁后的状态。
如何验证补丁并消除漏洞？
人们常常认为补丁已经顺利部署，而没有去验证。然而，补丁验证对于审计和IT合规至关重要。请记住，补丁验证既是技术问题，也是操作问题，因为IT团队必须确保补丁成功安装并且漏洞得到妥善解决。
验证补丁时，请确保检查：
按部署环排序的补丁安装成功和失败率。
重新扫描最高优先级的漏洞，以确认它们已完全修复。
在过去几天内未登录的设备（基于您环境的典型使用情况和策略）。
打上补丁后不再符合合规标准的终端。
在您的例外列表中的设备，包括所有者和到期日期。
大学IT应该使用什么报告来证明进展和促进问责？
在维护网络安全的同时，大学的IT团队还需要证明这一点，以保持IT合规性并满足其监管义务。幸运的是，使用正确的报告工具和策略，很容易展示您如何保持补丁合规性和保护端点安全。
大学IT团队应采取几个关键步骤来证明补丁进度：
构建每周运营仪表盘
每周仪表盘可帮助您每周跟踪补丁部署和状态趋势。这应该包括按部署环和部��门的补丁合规性，以及需要补丁的最重要软件。请务必跟踪逾期的漏洞，包括设备数量和所有者、重复出现的问题以及可见性差距，这样您可以专注于需要关注的领域。
构建每月领导力总结
别忘了在每个阶段都让领导层知情；月度总结对展示合规性和保持所有人更新至关重要。这些摘要应包括显示关键暴露变化随时间变化（最好是下降趋势）的趋势线、管理终端覆盖的百分比以及高优先级补丁的平均修复时间。
如果有任何例外情况，应记录在案，并附上已接受风险的摘要。保持这些总结简短而真实；目标是让每个人都知情。
Splashtop AEM 如何帮助大学 IT 管理漏洞和补丁在管理设备中的应用？
当您需要安全、可靠且强大的端点安全和补丁管理时，Splashtop AEM（自主端点管理）是您的不二选择。Splashtop AEM 允许 IT 团队通过一个友好的仪表盘管理不同和远程的端点，包括跨部门的可定制策略的自动补丁管理。
使用Splashtop AEM运行端到端工作流程
Splashtop AEM旨在使IT团队能够轻松高效地支持跨应用和操作系统的多个终端。它为每台设备提供可见性，并提供自动补丁、威胁优先级、补丁验证和报告。这包括：
从单个屏幕即可查看托管终端的所有软件和硬件信息。
漏洞见解映射到CVE，以便IT团队可以快速查看暴露情况并专注于补救工作。
自动补丁管理支持的操作系统和第三方应用程序，通过策略控制、日程安排和验证，以减少手动工作和补丁积压。
基于环的补丁部署，以减少干扰并确保补丁在部署时正常工作。
补丁验证和�自动化报告，以便根据需要编制审计就绪的证据。
大学三大常见起始点
您的大学目前使用什么来进行补丁管理？通常，大学依赖手动打补丁，使用 Microsoft Intune 这样的工具，或者为每个部门使用不同的工具。
手动修补：手动补丁管理是一个缓慢的过程，存在很高的人为错误风险。Splashtop AEM 可以通过自动化补丁检测、测试和部署来改善补丁管理，从而减少积压并通过强大的报告来展示安全合规性。
Intune：Microsoft Intune 是一个强大的工具，可保持 Microsoft 设备的安全补丁，但它缺乏第三方补丁覆盖。Splashtop AEM 可以增强 Intune 中的补丁覆盖率，并通过部署控制、验证和报告来改善托管端点的操作补救。
多部门工具：如果你的大学为每个部门使用不同的工具，Splashtop AEM 可以在不需要立即更换现有工具的情况下，标准化可见性和报告。Splashtop AEM 提供跨终端的可见性，使 IT 团队能够确保每个部门始终更新并符合补丁政策。
通过 Splashtop AEM 维护校园终端的漏洞和补丁控制
大学 IT 团队必须保持软件可见性，优先考虑 CVE 暴露，可靠地部署补丁，并证明在分布式端点上的补救措施。Splashtop AEM 支持该工作流程，通过集中端点和软件的可见性、自动补丁部署，以及提供支持审计准备的验证和报告。
通过Splashtop AEM，团队可以将设备分组为部署环，以策略为基础的日程安排推出操作系统和第三方补丁，跟踪故障，并通过验证和报告确认完成。可以将例外记录为所有者和重新审查日期，以便风险保持可见，而不是被遗忘。
准备在您的校园中实现这个工作流程了吗？开始免费试用 Splashtop AEM，并在一个部门或一个实验室集群中进行试点：建立你的软件库存基线，针对高风险应用类别，以环状方式部署，然后在扩展到整个校园之前验证并报告结果。