借助Splashtop，建筑师可以在家中工作

"建筑师不能在家工作" 英国《建筑师》杂志最近发表的一篇文章称。

"公司没有足够的笔记本电脑；很难从家里协调CAD图纸--如果你甚至在家里有CAD的话，因为许可证太贵了；你需要能够打印东西和协作画出想法；即使有工作用的笔记本电脑，你也不能使用Revit，" 英国建筑师杂志的建筑师说。

这导致 ，在微博上引起了相当激烈的辩论。 我们认为，这篇文章的意思不是说建筑师不能在家工作；而是说，如果没有正确的设置或WFH工具，他们就不能在家工作。

建筑师如何才能远程访问Revit或其他占用大量CPU /资源的软件？

他们如何像在办公室一样在家中工作？

作为远程访问解决方案的领导者，我们知道这个问题的答案：使用 Splashtop 远程访问解决方案。

但是，不要只听我们的话。 我们有一个故事可以支持它。

一家领先的建筑师领导的公司如何在48小时内使1350名员工加入居家办公

BDP是一家由建筑师、设计师、工程师和城市学家组成的国际跨学科事务所，通过Splashtop 远程访问解决方案，所有员工在48小时内实现了远程工作。

该公司面临与上述挑战类似的挑战：

>员工会否拥有一台可以在家中连接的个人计算机，还是只拥有公司发行的笔记本电脑？

> BDP如何保持一切稳定，包括使用Revit等软件？

除了这些挑战之外，COVID19还带来了紧迫感。

BDP在全球16个地方有大约1350名员工，他们已经有650个笔记本电脑用户，他们都可以通过微软的直接访问连接到BDP网络，允许在任何地方进行日常工作。 然而，虽然这个系统对大多数建筑师使用的软件都能成功运作，但它对Revit不起作用。 除了Revit之外，BDP还有400多个独立的软件，如果用户要使用这些软件进行远程工作，就需要在每个用户的机器上安装。

"BDP 的首席执行官兼信息技术和流程主管 Alistair Kell 说："要想在本地安装所有这些设备是不可能的，因为许多设备在离开局域网时根本无法工作。 为400种软件购买如此多的额外许可证也是相当昂贵的。

那就是Splashtop可以发挥作用的时候。

Splashtop：一种可靠、安全、易于使用的远程访问解决方案。

Splashtop Business Access允许1,350名BDP架构师远程访问他们的工作机，就像坐在他们面前一样。因此，不再需要在笔记本电脑上本地安装任何软件，并且可以更快地启用远程工作。

BDP的内部IT团队将Splashtop Streamer部署到了所有机器上，并且每个地点的员工都将员工与机器ID相匹配并进行注册

使用Splashtop组织对他们工作计算机的使用。

整个过程耗时一个星期，而当BDP宣布需要完全远程化，仅花了48小时即可使公司实现远程化。

BDP 现在正在使用 Splashtop Business Access从多伦多到英国、中东和北非、印度和中国的所有地点都在使用。 你可以在这里阅读完整的BDP 故事。

现在，下一次您听到有人问建筑师是否可以在家工作时，您就会知道答案：有了Splashtop和正确的设置，他们可以做到。

为什么建筑师和其他设计师喜欢Splashtop？