借助Splashtop，建筑师可以在家中工作

"建筑师不能在家工作" 英国《建筑师》杂志最近发表的一篇文章称。
"公司没有足够的笔记本电脑；很难从家里协调CAD图纸--如果你甚至在家里有CAD的话，因为许可证太贵了；你需要能够打印东西和协作画出想法；即使有工作用的笔记本电脑，你也不能使用Revit，" 英国建筑师杂志的建筑师说。
这导致 ，在微博上引起了相当激烈的辩论。 我们认为，这篇文章的意思不是说建筑师不能在家工作；而是说，如果没有正确的设置或WFH工具，他们就不能在家工作。
建筑师如何才能远程访问Revit或其他占用大量CPU /资源的软件？
他们如何像在办公室一样在家中工作？
Splashtop 在远程访问解决方案领域占有一席之地，Splashtop Remote Access 解决方案非常值得推荐。
耳听为虚，眼见为实。继续阅读下面的使用案例，详细了解 Splashtop。
一家领先的建筑师领导的公司如何在48小时内使1350名员工加入居家办公
BDP是一家由建筑师、设计师、工程师和城市学家组成的国际跨学科事务所，通过Splashtop 远程访问解决方案，所有员工在48小时内实现了远程工作。
该公司面临与上述挑战类似的挑战：
>员工会否拥有一台可以在家中连接的个人计算机，还是只拥有公司发行的笔记本电脑？
> BDP如何保持一切稳定，包括使用Revit等软件？
除了这些挑战之外，COVID19还带来了紧迫感。
BDP在全球16个地方有大约1350名员工，他们已经有650个笔记本电脑用户，他们都可以通过微软的直接访问连接到BDP网络，允许在任何地方进行日常工作。 然而，虽然这个系统对大多数建筑师使用的软件都能成功运作，但它对Revit不起作用。 除了Revit之外，BDP还有400多个独立的软件，如果用户要使用这些软件进行远程工作，就需要在每个用户的机器上安装。
"BDP 的首席执行官兼信息技术和流程主管 Alistair Kell 说："要想在本地安装所有这些设备是不可能的，因为许多设备在离开局域网时根本无法工作。 为400种软件购买如此多的额外许可证也是相当昂贵的。
那就是Splashtop可以发挥作用的时候。
Splashtop：一种可靠、安全、易于使用的远程访问解决方案。
Splashtop Remote Access 允许1,350名 BDP 架构师远程访问工作设备，就像面对面操作一样。不需要在笔记本电脑上安装任何软件，更快实现远程办公。
BDP的内部IT团队将Splashtop Streamer部署到了所有机器上，并且每个地点的员工都将员工与机器ID相匹配并进行注册
使用Splashtop组织对他们工作计算机的使用。
整个过程耗时一个星期，而当BDP宣布需要完全远程化，仅花了48小时即可使公司实现远程化。
目前，从多伦多到英国、中东和北非、印度和中国，BDP 在很多地区使用 Splashtop Remote Access。点击此处阅读完整的 BDP 客户案例。
现在，下一次您听到有人问建筑师是否可以在家工作时，您就会知道答案：有了Splashtop和正确的设置，他们可以做到。
为什么建筑师和其他设计师喜欢Splashtop？
Splashtop支持4K质量的流媒体，用于远程视频编辑，游戏开发，3D设计和其他CPU密集型活动；这意味着没有滞后和高质量的远程体验
Splashtop使您可以通过在工作站中进行远程处理和使用设计软件来节省可观的许可证成本，而不必购买设计软件的其他许可证并安装在家用计算机上。
起价为¥43/月，与 VPN/RDP、TeamViewer、LogMeIn 等解决方案相比，可立省费用多达80%
Splashtop可以在笔记本电脑、平板电脑、智能手机上使用，并可以与Windows、Mac、Linux、iOS和安卓操作系统一起使用
免费试用 Splashtop！