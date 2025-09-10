跳转到主要内容
A desktop computer at a workstation.

比较IT团队的Agent和无Agent远程访问模型

Robert Pleasant
阅读时间：7分钟
已更新
远程访问是支持远程和混合员工以及IT团队的强大工具，使他们能够从任何地方、使用任何设备连接到工作设备。然而，远程访问设备有不同的方法，每种方法都有其自身的优点和缺点。

所以，让我们来看看无代理和基于代理的远程访问，比较它们的差异，看看每种方式为企业和IT团队在安全性、灵活性和控制方面带来了什么。

理解无代理和基于代理的远程访问

首先，我们需要了解什么是无Agent和基于Agent的远程访问。虽然它们都旨在让用户可以从任何地方连接到他们的远程设备，但它们在连接方式上采取了显著不同的方法。

什么是无代理远程访问？

无代理远程访问是指无需在每个终端上安装软件代理即可远程连接和控制设备的能力。这通常使用 RDP、VNC 或 SSH 等协议进行连接，尽管基于浏览器的连接也是可能的。

无Agent远程访问在不需要终端Agent的情况下建立策略控制的连接。根据组织的政策，这些连接可以为有人值守或无人值守使用而配置。虽然这是一种快速便捷的方法，但它通常提供的控制和功能比基于Agent的远程访问要少。因此，IT团队经常使用它来在紧急情况下为最终用户提供远程支持。

什么是基于Agent的远程访问？

基于代理的远程访问使用安装在终端上的软件代理来启用远程连接。当用户需要连接到他们的远程设备时，他们访问软件，通过代理获得完全访问权限。

虽然这确实需要在每个目标端点上安装软件，但它为无人值守设备提供了更深层次的控制、持久的连接性和高级管理功能。无代理连接也可以实现无人值守的服务器访问，但功能集较为有限。因此，基于代理的远程访问通常受到需要经常在旅途中访问其远程设备的最终用户的青睐。

远程桌面代理的作用是什么？

远程桌面 Agent是安装在终端设备上的软件组件，用于启用远程访问。当用户想要访问他们的远程设备时，软件Agent会创建一个安全连接，允许用户从他们的计算机或移动设备控制连接的设备。

除了远程连接和会话管理，远程桌面代理还可以运行文件传输、剪贴板同步和多显示器支持等功能，使其成为安全远程工作的有用工具。

比较无代理和基于代理的远程访问解决方案

那么，让我们来分析一下无代理和基于代理的远程访问之间的区别。每种方式都有其独特的优点和缺点，在为您的组织选择远程访问解决方案时应加以考虑。

  • 安全性：基于代理和无代理的远程访问解决方案都包括企业级保护，如AES-256加密、MFA和详细日志记录。基于代理的工具通常会增加额外的端点级控制，例如会话录制。

  • 部署简便性：由于无Agent远程访问不需要在任何设备上安装软件，因此通常比基于Agent的访问更容易部署和管理。然而，一旦软件Agent安装完成，通常会使连接到远程设备更快更容易。

  • 可扩展性：无代理远程访问更易于扩展，因为它不需要安装任何新软件。然而，这并不意味着基于代理的解决方案难以扩展；它只是需要在新设备上安装软件。

  • 系统要求：基于代理和无代理的连接都经过优化，以实现安全、高性能的远程会话。关键区别在于部署和控制。

  • 使用案例：基于Agent的访问最适合需要定期、持续连接到工作计算机的员工，以及管理大量设备的IT团队。无Agent访问最适合需要灵活、按需访问设备而无需安装软件的IT管理员、供应商或支持团队。

选择代理与无代理模型的关键考虑因素

如何知道哪个模型适合您？在比较无代理和基于代理的远程访问时，有一些重要因素需要牢记。

考虑您的具体业务需求以及您将如何使用远程访问。如果您优先考虑灵活性，无代理模式可能适合您。然而，如果您希望对终端有更深层次的控制，那么基于代理的模式将更能满足您的需求。

访问的便捷性是另一个重要因素。无代理远程访问通常更易于部署，因为它不需要在终端上安装软件。然而，这也意味着启动远程会话通常需要更多的工作，因为这需要双方用户进行连接，使其不是最方便的选择。

还要考虑您的安全需求。基于Agent的软件通常比无Agent远程访问更安全，因为软件通常具有安全功能，如端到端加密多因素身份验证。这使其成为具有严格IT合规性要求的组织的首选。

无代理远程访问解决方案可以快速启动，提供对连接设备的访问而无需软件，并且易于扩展。然而，基于代理的解决方案提供更多的控制、功能和安全性，使其成为更强大的选择。

Splashtop为无缝的基于Agent和无Agent远程访问提供解决方案

现在我们已经比较了无Agent与基于Agent的远程访问，您可能知道哪种最适合您的业务。无论您喜欢无Agent远程访问的按需可访问性，还是基于Agent连接的丰富功能和安全性，Splashtop都可以帮助您连接。

Splashtop Streamer：基于Agent的远程访问解决方案

当您希望使用安全、可靠且强大的软件代理远程访问设备时，可以使用Splashtop Streamer来建立连接。

Splashtop的Streamer解决方案提供了对远程设备的完全控制的远程访问。这有助于实现稳定、安全和响应迅速的远程会话，始终保持项目和程序触手可及。

除了帮助员工访问他们的远程设备外，Splashtop Streamer还可以使IT团队和支持专业人员能够从任何地方管理和排除系统故障。远程支持工具为支持代理提供直接访问最终用户设备的权限，使他们能够从任何设备提供支持和故障排除，就像他们在最终用户的计算机前一样。

Splashtop Connector：无代理远程访问解决方案

Splashtop还提供 Splashtop Connector解决方案用于无Agent远程访问。这使用户能够远程访问计算机、服务器和网络设备，而无需远程访问Agent或VPN。

Splashtop Connector 使得即使在不允许第三方应用的封闭网络中，也能远程访问客户、物联网 (IoT) 设备、POS 系统等。它还可以仅允许对特定程序的远程访问，而不是完整的远程桌面连接，确保安全连接。

所有这些都带来了易于部署、安全、快速和可靠的远程访问体验，而无需在连接的设备上安装代理。

免费开始使用Splashtop远程访问解决方案

无论您想如何远程访问设备，Splashtop都能实现。Splashtop可以为远程管理和访问提供安全稳定的连接，同时为移动需求提供快速灵活的访问，所有这些都受到高级安全功能和强大控制的保护。

基于代理和无代理的远程访问各有其优势，因此您可以以最适合您的方式使用 Splashtop。员工可以使用 Splashtop 无缝连接到他们的工作设备，并从任何地方访问他们的所有项目、程序、工具和数据，而 IT 代理可以快速连接到最终用户的设备，以便在任何设备上进行高效而强大的远程支持

准备好亲自体验 Splashtop 吗？立即开始免费试用：

