技术问题和其他问题不会只在工作时间内出现。问题可能在一天中的任何时候发生。这可能导致补丁和故障排查中出现显著的延迟，特别是对于分布式团队。
那么，远程访问如何帮助解决下班后的故障排除？让我们看看如何在下班后配置系统以进行安全的remote support，并在没有不必要的延误情况下解决问题。
为什么基础的远程访问不足以满足非工作时间的IT支持
仅仅因为您拥有remote support软件，并不意味着您已准备好进行非工作时间的故障排除。如果用户无法提供权限、设备被锁定或远程会话中断，端点可能在非工作时间无法访问。
因此，提供非工作时间支持的 IT 团队有特定需求，基本的远程访问可能无法满足。他们需要无人值守远程访问以便随时随地完成维护和故障排除。为此，可能需要更强大的遠端電腦支援解决方案。
如何配置系统以便非工作时间进行远程故障排除
那么，您如何配置远程支持软件以便在非工作时间进行远程故障排除呢？有了正确的工具（如Splashtop），无人值守的非工作时间访问是一个简单的任务，只需几个步骤即可设置。
1. 确定哪些系统需要无人值守访问
并不是��所有设备都需要相同的设置。因此，第一步应该是识别出最有可能在非工作时间需要故障排除的端点，包括工作站、共享计算机、实验室机器和类似设备。这样，您可以在没有人值守的情况下专注于可能需要维护的端点，而不必浪费时间在不需要的设备上。
2. 安装远程访问代理并正确分配
当您安装远程访问软件时，确保它可以支持集中式 IT 管理非常重要。这包括将设备分配给需要的管理员和IT团队，以便技术人员在需要时可以访问，并确保您需要管理的端点已连接。
3. 配置设备以实现无人值守可用性
无人值守访问需要进行一些配置和设置，以便IT代理即使在无人批准远程会话时也能访问。设备连接后，检查它是否满足以下要求：
无需最终用户批准是否可访问？
能从锁定或注销状态访问吗？
设备重启后可用吗？
远程访问不会被休眠或电源设置阻止吗？
访问是否未被防火墙或网络限制阻止？
4. 在需要之前确保技术人员的安全访问
一旦你需要在非工作时间提供远程支持，你应该能够立即连接，但这种访问也应该是安全的。应该有控制措施，确保只有授权的技术人员才能连接到远程设备，包括：
多因素身份验证 (MFA)
基于角色的访问控制或团队权限
按位置、部门或客户对设备进行分组
此外，技术人员应拥有自己的凭证和访问权限；共享凭证会带来安全风险并影响责任追究。下班后的访问应仅限于特定用户，以避免影响安全性，同时仍能保持可访问性。
5. 确保技术人员能够完成实际修复
��一旦IT代理能够连接到远程设备，他们还需要足够的控制来诊断和排除故障。这可能包括应用更新、检查服务、调整配置、重启设备（并在重启后重新连接），甚至是传输文件。远程支持工具必须能够做到这一切，以支持完整的故障排除流程。
6. 启用日志记录和问责制
每个远程会话应该全部记录，以便代理能够承担责任，并且所有活动都能被清晰记录。记录应包括谁连接了、会话发生的时间以及代理所做的事情，以维护安全性、可视性、问责制和审计准备。
7. 测试完整的非工作时间方案
您会希望在真正的问题发生之前确保设置正常工作，因此强烈建议测试远程支持。完成一个简单的验证流程，包括在非工作时间连接，从登录屏幕访问系统，执行基本的修复任务，然后远程重启和重新连接，以确保一切按预期运行。
打破下班后故障排除的常见错误
当然，公司在实施无人值守远程访问时可能会犯一些常见错误。虽然这些可能是简单的疏忽或失误，但它们仍然可能在以后产生更大的后果，因此重要的是要注意它们。
常见错误包括：
仅设置有人值守支持，而不是无人值守远程访问。
假设仅有VPN访问就足够了（其实不然）。
忘记测试重启后的访问，这可能导致设备在重启后无法访问。
让设备在夜间休眠或断开连接，以防止访问。
授予过于广泛的远程访问权限，可能会危及安全。
一旦连接后缺乏对补丁或端点状态的可见性，可能会使故障排除和维护变得复杂。
非工作时间远程访问的安全注意事项
远程访问不必以牺牲网络安全为代价。在可用性和控制之间取得平衡很重要，这样技术人员才能在不增加额外风险的情况下提供快速可靠的非工作时间支持。
一切只需拥有正确的安全工具和功能，首先是多因素身份验证 (MFA) 来验证用户登录。一旦会话开始，应使用安全连接和强加密来保护，以帮助确保数据在传输过程中安全。
使用基于角色的访问控制和精细的技术员权限管理权限也很重要，以确保只有授权用户才能访问特定的设备、网络或数据。这还应包括详细的会话记录，以提供明确的记录以便追踪责任和审核。
为什么仅靠远程访问可能无法解决整个问题
虽然无人值守的远程访问是解决下班后故障的强大工具，但有时候还不够。有时，IT 团队需要额外的支持功能，例如补丁可见性、端点健康数据，甚至在多个设备上执行的一对多操作。
在这种情况下，一个好的端点管理解决方案可以作为远程支持的强大补充。例如，Splashtop AEM（自主终端管理）提供 AI 辅助的终端管理功能，帮助 IT 团队简化更新、提高可见性并减少手动工作量，包括：
安全风险、系统问题和合规差距的主动警报。
实时硬件和软件清单。
为操作系统和第三方应用程序提供实时补丁管理，并具备基于策略的自动化和调度功能。
基于CVE的威胁洞察。
后台工具，如任务管理器、注册表编辑器和服务管理器，允许技术人员在不中断最终用户的情况下调��查和解决问题。
通过这些功能，IT团队和技术人员可以监控设备，管理补丁，自动执行修复任务，并在非工作时间支持中更好地了解设备状态。这可以帮助团队更快地解决问题，保持对补丁和维护的掌控，并减少支持分布式端点所涉及的手动工作量。
Splashtop 如何帮助 IT 团队在非工作时间解决问题
当IT团队需要在下班后进行安全的无人值守访问时，Splashtop Remote Support可以让技术人员无需等待最终用户批准会话，直接访问远程端点。因为Splashtop Remote Support支持有人值守访问和无人值守访问，IT团队可以更快速地解决问题，更可靠地支持分布式设备，并在业务时间之外发生问题时将停机时间降至最低。
而且，使用 Splashtop AEM，IT 团队可以监控远程端点，管理补丁，自动执行常规操作，并更好地了解每台设备。这有助于支持日常维护、更快速的修复，并在非工作时间提供更全面的故障排除，通过同一平台为技术人员提供实时补丁、库存数据、警报和后台工具。
使用Splashtop，IT团队可以支持整个组织的分布式端点，无论是提供动手故障排除、非工作时间支持、补丁管理，还是持续的端点维护。因此，IT 团队能够更高效地工作，减少停机时间和支持延迟，从而保持用户的生产力。
最后要点
非工作时间的故障排除有助于保持设备顺利运行，并使 IT 代理能够随时解决问题。但是，要进行适当的非工作时间故障排除，您需要的不仅仅是远程连接。系统需要配置为无人值守访问、确保��控制安全以及有效解决问题的能力。
通过Splashtop Remote Support，IT 团队可以安全高效地访问远程端点，帮助他们在非工作时间进行故障排除和设备支持，而无需等待终端用户。添加 Splashtop AEM 用于端点管理，团队还可以监控设备、管理补丁、自动化操作，并在其环境中获得更好的可见性。
最终结果？更快的下班后故障排除，减少停机时间，提高整个组织的效率。
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