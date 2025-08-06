IT支持团队经常超负荷工作，被重复的工单、请求和投诉困扰。这种高工单量不仅消耗时间，还可能导致生产力下降、倦怠增加，并使IT人员无法专注于更具战略性的项目。除非你能减少IT支持工单，否则你的员工将会超负荷工作，而更多的任务会堆积起来。
幸运的是，有一个解决方案。IT自动化工具，包括实时监控，已被证明可以通过在问题出现之前解决潜在问题来减少支持请求。使用像Splashtop AEM这样的软件，你可以自动检测和解决问题，让IT团队专注于最重要的任务。
为什么 IT 团队被支持工单压得喘不过气
IT 工作并不容易。事实上，它在科技行业中有着大约 13.2% 的最高流动率之一。因此，任何能帮助减轻 IT 团队压力的措施都能提高满意度和效率。所以首先，我们需要了解导致 IT 过载的常见问题，然后我们可以找出解决这些问题的方法。
重复性、可预防的问题
有些问题比其他问题更常见。经常处理重复性和可预防的问题，比如打印队列重置、软件故障和内存过载，会消耗IT人员的时间和精力。然而，使用合适的自动化工具，这些问题可以提前自动解决。
缺乏端点可见性
IT人员不是无所不知的，无法同时监控每个端点。因此，IT团队只有在用户报告问题时才会发现问题，此时他们必须迅速解决。这可以通过端点监控工具来解决，这�些工具可以自动提醒IT人员潜在问题，使他们能够主动解决问题。
手动流程延迟解决
简单任务通常需要时间，这期间IT工单可能会堆积。修补、诊断和修复手动完成时需要一段时间，使得代理忙于重复和手动任务，而更多的帮助请求不断涌入。IT自动化工具是处理这些手动过程的必要工具，可以让IT代理找回他们的时间。
没有预警系统
通常情况下，问题升级是因为没有主动的警报系统。如果IT团队能够提前检测到潜在问题，他们可以快速解决问题根源，防止问题升级，从而节省IT团队和最终用户的时间。没有监控和预警系统，他们只能在问题出现后再进行反应。
自动化和监控减少支持工单量的 5 种方法
IT自动化工具可以通过自动化IT任务和为潜在问题提供警报来帮助公司减少IT支持工单。像自动端点监控、主动警报和自动补丁管理这样的功能可以通过多种方式帮助保持工单量低和效率高，包括：
1. 在用户注意到之前检测问题
如果你只能在问题出现后解决，那就已经太晚了。IT自动化工具可以实时监控CPU、内存、磁盘使用和应用程序故障，使IT人员能够响应潜在问题并在它们引发问题之前解决它们。
2. 自动修复常见问题
解决常见问题可能是IT中最大的时间浪费之一。自动化可以通过使用脚本来执行基本任务来解决这个问题，比如自动清理临时文件、重启服务或释放磁盘空间。
3. 简化补丁管理
补丁管理是保持端点和系统更新和安全的重要任务，但手动补丁管理容易出现人为错误并且耗时。而自动补丁管理则��确保端点保持更新和安全，保持每个端点打上补丁以避免已知的漏洞和安全隐患。
4. 更有效地优先处理和分配工单
并不是每个工单都应该是最高优先级，但即使是对它们进行排序以优先处理任务也会耗费宝贵的时间并减缓业务进程。IT自动化工具可以自动筛选工单，使用警报标记关键问题，并减少低优先级问题的干扰。
5. 腾出时间撰写知识库文章
当你减少IT支持工单时，你就为IT团队腾出时间去处理其他任务。这包括开发一个自助中心，提供指导用户解决常见问题的文章，这可以让员工自己进行故障排除，从而进一步减少帮助台工单量。
Splashtop AEM 如何帮助减少支持量
当你需要一个具有 IT 自动化工具、端点监控和远程端点管理的解决方案时， Splashtop AEM（自主端点管理）是个不错的选择。
Splashtop AEM 使您能够在远程端点上自动化任务，包括补丁管理、漏洞识别和实时主动修复问题，因此拥有分布式端点环境和BYOD政策的公司可以支持其网络中的设备。
Splashtop AEM包括：
实时监控和自定义警报
Splashtop AEM 可以实时监控多个端点，并在检测到任何威胁或问题时提供警报。这使 IT 团队能够在系统健康问题影响用户之前发现并解决问题，保持高效率并降低工单量。
自动化补丁部署
修补操作系统和应用程序不必是一个耗时的过程，因为 Splashtop AEM 包含自动化补丁管理。这会自动在各个端点上推出更新，使系统保持最新、稳定和安全，而无需用户干预。
基于脚本的修复
有些问题甚至可以在不需要代理干预的情况下解决。Splashtop AEM 允许用户创建自动化流程来解决重复出现的问题，减少手动支持的需求，并让代理人员有更多时间。
仪表盘级别的终端洞察
当你有多个端点需要管理时，很难跟踪每一个。Splashtop AEM 让用户可以从一个集中的仪表盘监控端点健康、补丁状态等。这样，IT 团队可以快速诊断设备并识别问题，而无需登录到每个设备。
快速设置，无 RMM 开销
Splashtop AEM 轻量且易于部署，因此即使是最小的IT团队也能轻松使用。这避免了许多远程监控和管理解决方案的复杂性和成本，并帮助IT团队发挥最佳表现。
开始使用Splashtop AEM
IT团队经常被工单和请求压得喘不过气，但情况不必如此。大多数IT问题可以在员工需要提交工单之前通过合适的工具得到解决和预防。
Splashtop AEM 为IT团队提供了监控端点、主动解决问题和减少工作量所需的工具和技术。This includes:
警报和补救措施可以在问题成为问题之前自动解决。
基于CVE的漏洞洞察。
跨端点的自动化操作系统和第三方补丁。
可在整个网络中强制执行的可定制策略框架。
背景操作访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
想亲自体验Splashtop吗？立即开始Splashtop AEM的免费试用，体验更少的工单和更满意的用户。