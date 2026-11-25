关键要点
AEM 和 RMM 在监控、补丁管理、脚本编写、资产清单和远程访问方面有所重叠。主要区别在于，有多少常规工作是在没有技术人员参与的情况下完成的。
RMM 工作流程大多由技术人员主导，而 AEM 则会在更新环、审批和维护窗口等护栏范围内，按照策略执行日常修复。
许多团队可以用 AEM 替代 RMM，但依赖 PSA、计费、网络发现或备份的团队通常会同时并行使用两者。
Splashtop AEM 将核心 RMM 功能与面向 Windows 和 macOS 终端的策略驱动补丁管理和修复整合到一个统一控制台中。
如今，大多数 IT 团队管理的终端、应用程序和补丁数量都比几年前更多，而且往往还是同样的人员规模。远程监控与管理（RMM）工具长期以来一直是保障这些设备持续运行的标准方式。自主终端管理（AEM）是一种较新的方法，它利用策略驱动的自动化，以更少的人工干预来处理常规终端工作。
两者的重合之处比名称看起来更多，这让 AEM 与 RMM 的选择比看起来更难。本指南将说明自主终端管理与 RMM 在哪些方面能力相通、哪些方面存在差异、如何判断当前的 RMM 是否已经具备自主能力，以及何时适合替换 RMM 或同时使用两者。
RMM 和 AEM 有什么区别？
什么是 RMM？
RMM 软件让 IT 团队和托管服务提供商（MSPs）能够通过中央控制台监控端点、接收警报、进行远程连接、运行脚本并部署补丁。大多数 RMM 工作流程都由技术人员主导。警报、日程或工单会启动工作，然后由技术人员决定接下来如何处理。
当前许多 RMM 平台也能自动执行补丁管理、脚本编写和部分修复，因此 RMM 与 AEM 之间的界限可能会变得模糊。
什么是自主终端管理？
自主端点管理利用策略和实时端点数据来检测问题、确定优先级，并执行补丁部署和配置修正等常规修复。IT 定义规则，包括审批、更新环和维护时段，而平台会将这些规则应用到每一台受管设备。任何超出这些规则范围的情况都会交由人工处理。
在实际应用中，RMM 为技术人员提供执行操作的工具，而 AEM 则会在 IT 设定的范围内自行处理常规操作。如需更全面地了解这种运营模式，请参阅传统终端管理与自主终端管理的比较。
AEM 与 RMM 对比
两种方法都依赖于在每台终端设备上部署代理和一个中央控制台，通常都涵盖监控、告警、补丁管理、脚本编写、资产清单和远程访问。两者的区别体现在工作如何启动以及由谁来执行：
RMM（典型）
AEM
核心目的
远程监控、支持和维护端点
通过策略驱动的自动化，让终端保持最新补丁、正确配置并符合合规要求
工作如何启动
警报、日程和技术人员请求
在 IT 设定的护栏范围内，利用策略和实时终端数据
补丁管理
通常按计划执行，自动化选项因平台而异
基于策略并按风险优先级排序，支持更新环和审批
修复
通常由技术人员主导，并借助脚本完成
常规问题自动处理，例外情况升级给 IT
远程访问
实操式故障排查的核心功能
通常适用于仍需动手处理的问题
人工角色
执行并审核工作
设置策略并处理例外情况
为什么现在 AEM 与 RMM 的选择很重要
团队管理终端设备的方式，会影响漏洞修补的速度、技术人员投入日常维护的时间，以及 IT 向审计人员说明哪些内容发生了变更及其发生时间的难易程度。随着终端设备数量增加，以及越来越多设备长期处于办公室网络之外，这些压力也会随之加剧。
分析师预计，自主能力将成为终端管理工具的标准组成部分：
Gartner 的《2025 年终端管理工具市场指南》预测：“到 2029 年，超过 50% 的组织将在高级终端管理和 DEX 工具中采用自主终端管理（AEM）能力，以显著减少人工投入，而这一比例在 2024 年几乎为零。”
对于大多数团队来说，实际问题在于他们当前的配置到底已经能自行处理多少常规工作。下面的清单可帮助回答这个问题。
您的 RMM 已经在自主运行了吗？
使用以下问题，看看当前的 RMM 与自主模型有多接近：
它会确认是否已完成安装吗？仅看部署状态，可能会掩盖安装失败和延后重启的问题。查看每台设备的结果，确认哪些补丁已安装、哪些安装失败，以及失败原因。
它能为第三方应用程序打补丁吗？浏览器、协作应用和 PDF 阅读器都有各自的漏��洞。如果您的 RMM 只为操作系统打补丁，这些漏洞缺口就会游离于常规补丁周期之外。
是否按风险优先处理？CVE 严重程度和活跃利用情况（例如是否被列入 CISA 的 Known Exploited Vulnerabilities 目录）应决定优先修补哪些漏洞。
它能安全地推出变更吗？更新环、审批和维护窗口可让自动化快速推进，同时避免未经测试的补丁一次性推送到所有设备。
是否覆盖企业网络之外的设备？远程办公和混合办公使用的笔记本电脑应在设备联机后接收更新和策略变更，而无需等待技术人员介入。
日常修复会占用多少时间？如果技术人员每周有大量时间花在重复性的补丁安装和清理工作上，那么这类工作非常适合采用策略驱动的自动化。
如果大多数答案都是“是”，您的 RMM 可能已经覆盖了 AEM 提供的许多功能。如果有几个答案是“否”，这些缺口正是自主终端管理最能体现价值的地方。
AEM 应该替代 RMM，还是与其配合使用？
AEM 何时可替代您的 RMM
如果您的团队主要将其 RMM 用于监控、补丁管理、脚本编写、资产清单、修复和远程访问，那么覆盖这些功能的 AEM 平台就可以替代它。将这些工作整合到一个平台上，可减少团队需要维护的代理、控制台和许可证数量。
正在考虑这一转变的 MSPs 可在MSPs 如何评估用于工具整合的 RMM 替代方案中了解更多详情。
何时应将 AEM 与您的 RMM 搭配使用
有些团队依赖端点管理之外的能力，例如专业服务自动化（PSA）、客户计费、网络发现或备份。在这种情况下，AEM 可以接手补丁管理和日��常修复，而现有工具则继续处理这些功能。使用 Microsoft Intune 或 SCCM 进行设备管理的团队，也可以增加 AEM，以实现更快的补丁管理和更广泛的第三方应用程序覆盖范围。
如果补丁是您当前配置中的主要短板，请参阅如何在不使用 RMM 的情况下实现补丁管理自动化。
借助 Splashtop AEM 覆盖 RMM 核心需求并自动化常规工作
Splashtop AEM 是 Splashtop 的端点管理平台，将核心 RMM 功能和策略驱动的自动化整合到一个统一控制台中。IT 团队可以为 Windows 和 macOS操作系统以及受支持的第三方应用程序实时或按策略进行补丁管理，并使用更新环、版本审批和维护窗口来控制每次推出。CVE 洞察（包括 CISA KEV 状态）可帮助团队决定优先修复哪些问题。
除了补丁管理之外，Splashtop AEM 还包括硬件和软件清单、可配置的告警、脚本和任务，以及可自动修复常见问题的事件触发器。对于仍需要动手处理的问题，内置了远程控制功能；此外，还可选配防病毒和 EDR。团队可以使用 Splashtop AEM 替代 RMM 来执行这些功能，也可以将其与 Intune、SCCM、PSA 和备份工具配合使用。
G2 上的 Splashtop AEM 评价持续强调了自动化补丁管理、减少 IT 手动工作量，以及跨端点环境的集中可见性。
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