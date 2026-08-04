利用远程访问提升 IT 帮助台满意度的三种方式

IT 支持比以往任何时候都更加重要。但随着公司的不断发展，IT 专业人员日益短缺，加之工具的复杂性以及员工的高期望，也导致 IT 支持压力倍增，困难重重。
最重要的是，你的IT帮助台甚至可能不知道用户遇到了问题。 根据 2020年NetMotion对远程工作人员和IT专业人员的调查，遇到IT问题的远程工作人员中有 57.5％甚至没有报告问题，这使IT部门对出了什么问题和原因一无所知。 未报告和未修复的小问题有可能造成混乱。 应该由谁来管理？ 您的 IT 帮助台。
远程访问可以提升 IT 服务台员工的幸福感
无论 IT 团队管理的是远程员工的 IT 需求，还是实体办公室员工的 IT 需求，对最终用户计算机的远程访问能帮团队省时省力。IT 团队可以立即查看用户电脑桌面发现问题，而无需向最终用户解释问题所在。也就是说，IT 支持团队可以直接通过自己的电脑桌面诊断和解决问题。
不过，并非所有远程访问解决方案都一样。要构建最佳系统，需要重点关注几个关键点：最终用户的需求、最终用户与 IT 支持之间的反馈闭环，以及减轻 IT 帮助台 的负担。
如何提升 IT 服务台员工的满意度？以下三个方法可帮助您提升 IT 支持人员和最终用户的满意度。
1. 工单系统集成
如果最终用�户试图自行解决问题或选择完全忽略问题，则会给 IT 支持造成麻烦。工单系统有助于创建自动响应系统，能够增强用户报告问题的信心和意愿。如果最终用户能立即收到通知，显示提交的工单正在处理中并会很快给出解决方案，最终用户就不会感到被忽视。这样可以避免最终用户在没有收到消息的情况下尝试自行解决问题。同时，还可以避免用户打电话要求更新，从而为 IT 帮助台留出更多时间以解决实际问题。
根据Dimensional Res earch的数据，有 72％的客户不想向多个人解释他们的问题（ZenDesk表示同意）。 当被调查者不得不继续向多个人解释他们的问题时，他们表示沮丧。 支持票证集成意味着服务台的每个成员对每个报告的问题都具有相同的信息。
通过将远程访问与工单系统集成，技术员可以直接在事件或工单中启动远程会话并开始故障排除，从而缩短问题响应和解决时间。远程会话结束后，所有详细信息都会自动记录在工单中。工单系统集成不仅满足审计和合规性需求，还可以减少后续打电话和发邮件的次数。总之，工单系统集成能够提升技术员和最终用户的满意度。
2. 安全高效的技术员管理
服务台应该能按专业知识或公司部门安排技术员，然后将收到的支持请求自动分配给适当的技术员。简单的支持请求分配和技术员协作可以提高技术员工作效率，提升最终用户体验。
帮助台安排妥当后，安全的多用户支持有助于界定角色和控制权限。通过安全的多用户支持，帮助台团队无需前往最终用户所在地，这样可以简化和限制技术员的访问权限及用户帐户。IT 技术员可以�为各地的团队成员配置精细化权限，简化访问流程。
ABCis 是一家 SaaS 提供商，其客户属于零售领域。ABCis 的 IT 团队将 Splashtop 用于改善客户商店的日常运营。该公司之前合作的远程访问软件提供商在安全措施方面表现不佳。ABCis 的集成系统经理 Braeden Saxon 这样告诉 Splashtop，
“我们之前使用的解决方案不具备用户管理功能，这个问题很棘手，因为我们必须通过共享密码才能进行无人值守访问。这个方案在这方面非常不理想。如果我们团队有成员要离职，我们就无法锁定访问权限。于是，我们开始寻找具有多用户支持和更高安全性的替代解决方案。”
借助 Splashtop，ABCis 的技术员可以通过个人账户提供有人值守和无人值守支持。远程会话详细日志等强大的安全措施能够确保技术员以安全的方式提供支持。
3. 全面的跨设备支持（包括 BYOD）
远程支持不必仅限于公司购买的台式机。在如今永远互联的商业环境中，远程支持不应如此。
提供自带设备（BYOD）选项的远程访问解决方案正变得越来越重要。远程办公人员通常更愿意使用自己的个人笔记本电脑或移动设备，而不是雇主分配给他们的设备。当设备选择由个人偏好而非雇主的系统决定时，IT 帮助台就需要能让工作更轻松的解决方案。一款强大的远程帮助台软件应能应对这种多样性，而不会给支持团队增加复杂性。
他们需要能够跨操作系统排查故障，应对硬件和软件的多样性，并管理移动系统与传统系统之间的差异。
有人值守的支持表明，IT 支持人员可以通过即时访问或远程查看 Windows、Mac、安卓和 iOS 设备实现上述目标。远程访问移动设备表明，IT 帮助台可以在“移动”中帮助用户解决问题。无论最终用户使用什么设备工作，他们的帮助请求都需要专业的 IT 支持。
BYOD 集成支持即 IT 帮助台所需的工具，可用于提高帮助台和用户的工作效率和满意度。
无论最终用户使用的是 Windows、Mac 还是移动系统，Splashtop Remote Support 都适用。
（Splashtop SOS 现更名为 Splashtop Remote Support）
立即免费试用 Splashtop Remote Support！