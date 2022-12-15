案例研究。 Imperial Valley College 为教师提供远程支持
教育机构如何使用 Splashtop 支持校外的教师计算机
摘要
因新冠疫情突然封校后，学校 IT 部门要设法远程访问和支持其教职员工设备。IT 团队发现，Splashtop Remote Support 完全可实现远程管理用户和设备。
挑战：如何远程支持教职员工的设备
生活在 Imperial Valley College (IVC)的生活围绕着在校园里的实际存在而展开。 学生们去上课，员工们在IVC的内部网络上访问他们的重要文件和应用程序，IT团队的大部分工作都是由他们亲自完成。
美国帝王谷学院（IVC）高级企业系统专家 Jonathan Singh 描述了疫情前 IT 团队的运营方式。他说：“如果有用户打电话报错，我们的技术员会赶往现场。在现场我们能采取各种必要的措施，所以这不是什么大事。”
该团队当时没有强大的远程访问工具，因为他们不需要。在IT团队确实远程访问工作站的情况下，他们使用TightVNC是因为它是免费的，因此可以访问。
当IVC的校园突然因新冠肺炎而关闭时，讲师们可以将其IVC笔记本电脑带回家。但是，IT团队无法为这些便携式计算机提供支持，因为它们无法亲自访问它们，而TightVNC无法工作，因为这些便携式计算机不在IVC网络上。
IT 团队尝试将 Microsoft Teams 作为首选，但却以失败告终。
Singh 说：“新冠疫情期间，我们要专门提供远程支持。但我们遇到了这样一个问题，每次需要安装软件时都不能及时安装，因为安装需要管理员凭据。在 Teams 会话中经常出现这种情况，管理员凭据提示弹出时，屏幕就会冻结。但我们看不到。我们也不想只告诉用户管理员凭据。”
Singh 意识到团队需要一个新工具，一个能帮助团队完全远程支持用户的工具。“学院老师不能带着自己的 IVC 笔记本电脑过来，我们就只能把所有软件和应用下载下来，然后再发送给老师。我们必须找到方法以远程完成所有下载和安装，这一点正是 Splashtop 真正发挥作用的地方。”
解决方案：提供高效的跨网络远程支持
Microsoft Teams 和 TightVNC 都以失败告终，于是 Singh 开始转用 Splashtop 的 Remote Support 产品。
Singh 说：“我们开始对 Splashtop、TeamViewer 等软件进行概念验证。我们的技术员最喜欢 Splashtop，因为这款软件允许使用本地管理员凭据启动会话。这一点很重要，因为如果远程设备不在我们的网络中，我们则无法覆盖管理员凭据的提示。”
在能够帮助技术员在远程访问会话中完成日常 IT 任务的几项功能中，IVC 团队尤为满意的功能是支持以管理权限连接。
试用 Splashtop 之后，Singh 的团队反映，在试用的所有远程支持工具中，最喜欢的是 Splashtop。
辛格说：“他们使用Splashtop进行任何类型的远程故障排除，而不是Teams桌面共享。他们更喜欢使用Splashtop，因为可以获得全屏显示并且可以接管，拥有的选项更加强大。 Teams只是用于演示的屏幕共享，而不是技术故障排除工具。因此，这就是我们使用Splashtop的优势，以及为什么我们的技术人员对此感到真正满意。”
未来计划
Splashtop 今后将作为 IVC 首选的技术故障排除方案。Singh 说，有了 Splashtop，IT 团队将进一步提高工作效率。
辛格说：“肯定会取代TightVNC，做长远打算的话，应该为所有IVC计算机上安装Splashtop��。这将帮助我们的技术人员，因为现在他们可以呆在办公桌前，我们可以改变做事的方式。我们可以让一个人接听电话并使用Splashtop进行快速修复。而且我们将能够根据需要花费的时间更好地传播作品。”
教育 IT 团队要为所有教职员工和学生设备提供远程支持，这些设备包括 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook，Splashtop 是非常适合的解决方案。立即免费试用，或详细了解如何利用 Splashtop 远程访问软件支持远程学习。
细节
关于 Imperial Valley College
Imperial Valley College 位于南加州的美国大学，是一所拥有约12,000名学生的学院。 IVC提供多个学术课程的学位，以帮助其社区内的学生实现其学术目标。
Enterprise IT 部门有7名团队成员负责管理托管设备并支持教职员工。
关于 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 是 IT 部门在需要帮助时快速访问并为任意设备提供远程支持的理想解决方案。教育 IT 团队可以远程支持任意 Windows、Mac、iOS、安卓设备，甚至可以远程支持 Chromebook 设备。仅需简单的9位会话码，即可快速连接学生或教师设备。
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