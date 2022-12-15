案例研究。 Imperial Valley College 为教师提供远程支持

在COVID-19突然关闭校园后，该校的IT部门需要找到远程访问和支持其教职员工设备的方法。 Imperial Valley College 的IT部门需要找到一种方法，在COVID-19突然关闭校园后，远程访问和支持他们的教职员工的设备。 该团队发现，Splashtop SOS 为他们提供了继续远程管理其用户和设备所需的一切。

挑战：如何远程支持教职员工的设备

生活在 Imperial Valley College (IVC)的生活围绕着在校园里的实际存在而展开。 学生们去上课，员工们在IVC的内部网络上访问他们的重要文件和应用程序，IT团队的大部分工作都是由他们亲自完成。

美国帝王谷学院（IVC）高级企业系统专家 Jonathan Singh 描述了疫情前 IT 团队的运营方式。他说：“如果有用户打电话报错，我们的技术员会赶往现场。在现场我们能采取各种必要的措施，所以这不是什么大事。”

该团队当时没有强大的远程访问工具，因为他们不需要。在IT团队确实远程访问工作站的情况下，他们使用TightVNC是因为它是免费的，因此可以访问。

当IVC的校园突然因新冠肺炎而关闭时，讲师们可以将其IVC笔记本电脑带回家。但是，IT团队无法为这些便携式计算机提供支持，因为它们无法亲自访问它们，而TightVNC无法工作，因为这些便携式计算机不在IVC网络上。

IT 团队尝试将 Microsoft Teams 作为首选，但却以失败告终。

Singh 说：“新冠疫情期间，我们要专门提供远程支持。但我们遇到了这样一个问题，每次需要安装软件时都不能及时安装，因为安装需要管理员凭据。在 Teams 会话中经常出现这种情况，管理员凭据提示弹出时，屏幕就会冻结。但我们看不到。我们也不想只告诉用户管理员凭据。”

Singh 意识到团队需要一个新工具，一个能帮助团队完全远程支持用户的工具。“学院老师不能带着自己的 IVC 笔记本电脑过来，我们就只能把所有软件和应用下载下来，然后再发送给老师。我们必须找到方法以远程完成所有下载和安装，这一点正是 Splashtop 真正发挥作用的地方。”

解决方案：提供高效的跨网络远程支持

Microsoft Teams 和 TightVNC 都以失败告终，于是 Singh 开始转用 Splashtop 的 SOS 产品。

Singh 说：“我们开始对 Splashtop、TeamViewer 等软件进行概念验证。我们的技术员最喜欢 Splashtop，因为这款软件允许使用本地管理员凭据启动会话。这一点很重要，因为如果远程设备不在我们的网络中，我们则无法覆盖管理员凭据的提示。”

在能够帮助技术员在远程访问会话中完成日常 IT 任务的几项功能中，IVC 团队尤为满意的功能是支持以管理权限连接。

试用 Splashtop 之后，Singh 的团队反映，在试用的所有远程支持工具中，最喜欢的是 Splashtop。

辛格说：“他们使用Splashtop进行任何类型的远程故障排除，而不是Teams桌面共享。他们更喜欢使用Splashtop，因为可以获得全屏显示并且可以接管，拥有的选项更加强大。 Teams只是用于演示的屏幕共享，而不是技术故障排除工具。因此，这就是我们使用Splashtop的优势，以及为什么我们的技术人员对此感到真正满意。”

未来计划

Splashtop 今后将作为 IVC 首选的技术故障排除方案。Singh 说，有了 Splashtop，IT 团队将进一步提高工作效率。

辛格说：“肯定会取代TightVNC，做长远打算的话，应该为所有IVC计算机上安装Splashtop。这将帮助我们的技术人员，因为现在他们可以呆在办公桌前，我们可以改变做事的方式。我们可以让一个人接听电话并使用Splashtop进行快速修复。而且我们将能够根据需要花费的时间更好地传播作品。”

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教育 IT 团队要为所有教职员工和学生设备提供远程支持，这些设备包括 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook，Splashtop 是非常适合的解决方案。立即免费试用，或详细了解如何利用 Splashtop 远程访问软件支持远程学习。