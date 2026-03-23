远程学习和远程计算机实验室将持续发力

《福布斯》最近的一篇文章指出，"COVID-19 让我们认识到了这样的现实，即提供大量内容和吸引学生与教师的教育技术从未像现在这样重要。对于在大流行期间要在短时间内转变为在线机构的学术机构来说尤其如此。因此，越来越多的学校转向 Splashtop 远程访问软件，以增强远程学习。
远程访问计算机实验室可以加强远程学习⬇
远程访问软件，也称为远程控制软件或远程桌面，使教师和学生能够远程登录并使用计算机实验室的机器，就像他们坐在计算机前一样。如果远程学生需要访问只有实验室计算机上才有的软件，或者只有实验室计算机连接着天文课用到的那种电脑控制的望远镜，Splashtop 是这些计算机远程访问的绝佳解决方案。
为了管理实验室计算机，Splashtop 远程访问使教职工和学校 IT 团队可以远程管理所有计算机实验室机器，监视并远程协助需要访问计算机实验室的学生和教师。
此外，它还减少了在个别学生计算机上安装额外软件所需的许可证相关费用，降低了 IT 负担和管理成本。设想一下必须要将 AutoCAD 或 Adobe Creative Software 许可扩展到校园中的所有学生？使用 Splashtop Remote Access 便无此需要了，使用 Splashtop 设置远程访问非常简单。
Splashtop 远程访问软件由两个组件组成：streamer 应用和客户端应用程序。Streamer 应用安装在计算机实验室的计算机上，客户端应用程序安装在学生或教职员工设备上（个人笔记本电脑、平板电脑和智能手机）上。这一切设置完成后，学生和教职员工就可以像在传统的大学工作站上那样，在自己的设备上运行学术程序！
尽管市面上有很多远程访问软件解决方案，但由于 Splashtop 易于使用、安全且价格合理，许多高等教育机构都选择了 Splashtop 来满足他们的需求。
此外，Splashtop 支持 40 帧/秒 (fps) 速度的 4k 多显示器流以及 iMac Pro 27” Retina 5k 工作站的远程会话，延迟很低。这使媒体和娱乐行业的学生能够以 40fps 的速度远程进行 4k/5k 流传输，并可以从校园工作站访问超高分辨率的视频、模型和其他文件，就像坐在它们前面一样！使用 Splashtop 的教育机构包括斯坦福大学、伯克利宾夕法尼亚州立大学、康奈尔大学等等。
教育机构应在 COVID-19 之后恢复正常吗？
韦恩州立大学美术、表演与传播艺术学院就是一所大学的例子。该学院求助Splashtop，以使他们的学生可以远程访问实验室计算机。他们从 Splashtop 看到的长期利益是，他们将能够将所有“退休的�”实验室计算机用于虚拟目的。他们没有丢弃实验室计算机，而是将它们堆叠在一起，将它们连接到互联网，并允许学生远程访问它们。莱尼学院的 CTE 是另一个使用 Splashtop远程实验室以寻找长远利益的大学。
如果达尔文主义教会了我们一件事，那就是幸存者是对变化响应最快的人。实际上，当危机迫使我们适应时，这一点对组织而言仍然正确。
因此，在后 COVID 世界中，幸存下来的学术机构很可能不仅会适应变化，而且会拥抱变化并朝着变化前进。
这意味着，由于转向远程思维方式，学术机构在提供服务时将必须更加流畅和灵活。
远程计算机实验室将继续存在。
无论这个后COVID世界把我们带到哪里， Splashtop将在这里支持教育 。
"COVID-19冠状病毒生动地提醒了我们当初创办Splashtop的原因：帮助像学校这样的传统组织通过将有效的远程访问解决方案纳入他们的运作而变得更加灵活。" - 马克-李，Splashtop的CEO