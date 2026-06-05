远程访问学生的实验室Mac电脑

学生可以从自己的笔记本电脑、平板电脑和移动设备安全地访问和控制 Mac 计算机，以访问他们所需的所有文件和应用。
美国各地的大学校园在其计算机实验室中增加越来越多的Mac电脑，有几个原因。 最近的一项调查发现， 71% 的大学生喜欢使用Mac电脑。 Mac是首选，特别是对于学习创意领域的学生，如平面设计、建筑和视频制作。
随着 COVID-19 导致校园关闭，大学一直在寻找一种方法来帮助学生远程访问实验室计算机。众所周知，VPN 速度慢、难以管理且不安全。而且许多远程桌面解决方案都无法为 Mac 计算机提供良好的支持。
这是为什么多所大学改用 Splashtop 来使学生能够从自己的设备远程访问 Mac 实验室计算机的原因。学生可以使用自己的 Chromebook、iPad、笔记本电脑或任何其他设备来利用 Mac 的处理能力、专用硬件和软件。借助 Splashtop 的高性能远程连接，他们可以实时操作！
此外，教师可以远程进入 Mac 实验室计算机，以提供更有效的远程教学体验。
适用于 Mac 实验室计算机远程访问的 Splashtop
韦恩州立大学美术、表演与传播艺术学院(CFPCA) 是现在使用 Splashtop 为学生提供远程访问计算机实验室的众��多学院之一。
除了可以快速远程访问 Mac，韦恩州立大学的学生还受益于能够使用 Mac 实验室计算机上的软件应用程序，他们通常无法在其个人设备上运行那些软件应用程序。
“视频编辑时，学生们要处理 4k，甚至高达 8k 的视频，这是他们自己的 MacBook Pro 将无法处理的。”CFPCA应用程序技术分析师 Chris Gilbert 说，“所以我们在学校实验室中配备 iMac Pros，学生们能够远程使用，一切都很适合他们。”
Laney 学院的职业和技术教育（CTE）部门也收到了教师和学生远程访问学校计算机实验室的积极反馈。
“有些学生的计算机功能无法运行该软件，”CTE IT 部 Gerald Casey 说，“学生必须访问该软件，所以采用了 Splashtop……老师们喜欢它。他们不敢相信它会如此出色，他们感到震惊，而且我认为我并没有夸大其词。”
实验室计算机远程桌面的未来
尽管 Splashtop 为许多大学在校园关闭期间继续进行远程学习提供了一种途径，但大多数大学计划即使在校园重新开放后还继续提供远程访问。
高等教育机构希望继续使用 Splashtop 远程实验室原因有很多：
学生可以从自己的设备安全地访问实验室计算机和他们的文件及应用程序来进行远程学习。
如果校园突然关闭，学生仍然能够访问继续学业所需的资源。
学生生病时可以在家中使用实验室计算机，以防止疾病传染给其他学生和教职员工。
Splashtop 让 Mac 实验室计算机变得非常易于使用，学生和教职工都喜欢。
Splashtop 使用户可以在远程访问 Mac 计算机时听到音频 。
免费开始使用 Splashtop
Splashtop Remote Access 快速、安全且易于部署。学生能够从 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 等个人设备远程访问和控制 Windows、Mac 和 Linux，就像面对面操作一样。
你现在就可以开始免费试用，以了解对 Mac 实验室进行远程访问有多么容易。