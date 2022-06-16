Splashtop 扩大管理团队，由 Michelle Burrows 担任首席营销官（CMO），由 Grant Murphy 担任美洲地区销售副总裁（VP）

Burrows 称，“Splashtop 有优秀的创始人、出色的产品和文化以及许多知名客户，正因如此 Splashtop 才处在即将腾飞的拐点上，我非常期待自己可以为 Splashtop 的真正腾飞贡献一份力。Splashtop 正在营销方面进行投资，这一举措将使 IT 领导者完全了解到 Splashtop 解决方案可以为他们的组织带来的价值。”

Burrows 将带领 Splashtop 的全球营销部门，凭借自己超过25年的营销经验，专注于战略营销、品牌开发、需求生成和产品营销。她在软件和联络中心行业的经验将帮助 Splashtop 实现全球扩张。

在 Splashtop 就职前，Burrows 曾担任 Procare Software 的 CMO，那时她让一个有30年历史的品牌重获新生。在此之前，她还曾担任 Serenova 的 CMO，这是一家容器即服务（CaaS）和劳动力优化（WFO）供应商。早些时候，她曾是 Comcast Business 的营销和分析副总裁，由于 Comcast 当时已经在企业市场具备影响力，Burrows 开始与中小型企业合作。同时，她还负责管理 Comcast 的客户忠诚度联络中心。

在加入 Comcast Business 之前，Burrows 曾担任 NICE inContact 的需求营销副总裁和 Rally Software Development 的客户营销总监。她还曾在 Genesys（现为 West Corporation）和 Verint Systems 担任领导职务。

Burrows 获得了马萨诸塞大学阿默斯特分校的传播、公共关系和广告学士学位，以及丹佛大学的 MBA 学位。