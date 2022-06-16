Splashtop 扩大管理团队，由 Michelle Burrows 担任首席营销官（CMO），由 Grant Murphy 担任美洲地区销售副总裁（VP）
圣何塞，加利福尼亚州，2021年5月25日 - 下一代远程接入和远程支持领域的领导者Splashtop Inc.今天宣布扩大其管理团队，任命了两位技术专家。Michelle Burrows担任首席营销官（CMO），Grant Murphy担任美洲销售副总裁（VP）。
在雇用Burrows和Murphy之前，Splashtop在今年早些时候获得了6500万美元的额外风险投资，推动了对其远程工作 、远程学习 和远程支持 产品的进一步投资，以满足全球中小型企业（SMB）、管理服务提供商（MSP）和企业不断发展的需求。
Splashtop 的联合创始人兼首席执行官 Mark Lee 说："在过去的一年里，我们发现 Splashtop 的产品需求激增，因为新冠疫情迫使办公室、学校、广播公司、公共服务部门等组织机构迅速实施对计算资源的安全远程访问。我们将继续促进产品发展、扩大公司规模，我们期待着 Michelle 可以凭借自己在品牌和营销领域的专长，希望 Grant 可以凭借自己在建立和发展为企业客户提供服务的销售团队方面的经验，帮助 Splashtop 走在远程访问和远程支持市场的前列。"
首席营销官 Michelle Burrows
Burrows 称，“Splashtop 有优秀的创始人、出色的产品和文化以及许多知名客户，正因如此 Splashtop 才处在即将腾飞的拐点上，我非常期待自己可以为 Splashtop 的真正腾飞贡献一份力。Splashtop 正在营销方面进行投资，这一举措将使 IT 领导者完全了解到 Splashtop 解决方案可以为他们的组织带来的价值。”
Burrows 将带领 Splashtop 的全球营销部门，凭借自己超过25年的营销经验，专注于战略营销、品牌开发、需求生成和产品营销。她在软件和联络中心行业的经验将帮助 Splashtop 实现全球扩张。
在 Splashtop 就职前，Burrows 曾担任 Procare Software 的 CMO，那时她让一个有30年历史的品牌重获新生。在此之前，她还曾担任 Serenova 的 CMO，这是一家容器即服务（CaaS）和劳动力优化（WFO）供应商。早些时候，她曾是 Comcast Business 的营销和分析副总裁，由于 Comcast 当时已经在企业市场具备影响力，Burrows 开始与中小型企业合作。同时，她还负责管理 Comcast 的客户忠诚度联络中心。
在加入 Comcast Business 之前，Burrows 曾担任 NICE inContact 的需求营销副总裁和 Rally Software Development 的客户营销总监。她还曾在 Genesys（现为 West Corporation）和 Verint Systems 担任领导职务。
Burrows 获得了马萨诸塞大学阿默斯特分校的传播、公共关系和广告学士学位，以及丹佛大学的 MBA 学位。
美洲销售副总裁 Grant Murphy
Murphy 说：“Splashtop 的技术对于不同领域的组织机构而言不可或缺，为了提高产品安全性、易用性和其他性能，Splashtop 大力投资，这一举措非常有利于进一步扩大用户规模。我期待今后可以在公司组建一支强大的销售团队，帮助 Splashtop 实现业务多元化和规模化，帮助公司产品更深入地渗透到整个企业市场。”
Murphy 领导销售团队超过20年，为大型企业客户提供安全的网络威胁防范解决方案。他非常了解企业业务需求以及零信任安全、最小特权原则、设备认证、身份认证等安全漏洞防范关键技术。
在加入 Splashtop 之前，Murphy 曾是 Centrify 公司全球销售高级副总裁，该公司是零信任和特权访问管理的领军者。加入 Centrify 之前，Murphy 曾在 Barracuda Networks 管理企业解决方案，促进了该公司的高端产品向大型企业组织的销售。他还曾担任 McAfee 和 Secure Computing 的销售副总裁。在 McAfee，他负责确保公司 Web 和电子邮件过滤业务顺利开展；在 Secure Computing，他负责电子邮件和 Web 过滤以及用户和数据保护托管服务的销售工作。
Murphy 获得了得克萨斯州圣安东尼奥市三一大学工程科学学士学位，并于2006年获得了信息系统安全专家认证（CISSP）认证。
要了解更多，请阅读Mark Lee与Michelle Burrows和Grant Murphy的Q&A博文 。
关于Splashtop
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