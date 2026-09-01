Splashtop 荣获 TrustRadius 2026 Tech Cares Awards“员工福祉与发展”奖项
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这一认可体现了以创始人为主导的企业文化，围绕员工职业生涯和人生不同阶段的支持而建立。
加利福尼亚州 CUPERTINO，2026 年 9 月 1 日 — Splashtop Inc. 今日宣布，公司荣获 TrustRadius 2026 Tech Cares Awards“员工福祉与发展”类别奖项。该年度评选旨在表彰过去一年中超越标准福利、积极支持员工和社区的 B2B 科技公司；今年的奖项类别特别嘉奖那些打造支持性环境，让员工感到被支持、被重视，并能够在职业和个人层面共同成长的组织。
近 20 年来，Splashtop 始终由创始人主导发展，这段历程也持续影响着公司对待团队成员的方式。这种文化建立在这样一个理念之上：当员工感到被重视，并与身边的人保持联结时，就能发挥出最佳水平，也会留任更久。这一点体现在 Splashtop 如何在员工职业发展和个人生活的不同阶段提供支持——无论是职业生涯早期、希望建立归属感，还是正在应对家庭中的新责任。
"打造一家能够长期发展的公司，意味着要营造一个让员工在其中获得支持，并拥有与公司共同成长机会的工作环境，"Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。"我们希望员工能与共事的人保持紧密联系，在需要支持时可以获得所需资源，并在整个职业生涯中持续成长。这一认可体现了我们团队共同打造的企业文化。"
Splashtop 在多个福祉与发展领域为员工提供支持，包括身体健康、人生重要阶段和社区参与。
融入工作日的健康支持
现场健身课程，包括拳击、循环训练和普拉提，外加健身房折扣和专门的锻炼空间，让员工无需离开办公室也能保持活力。每天 20 美元的餐补让员工可以从本地餐厅菜单中点餐，涵盖多种文化风味；茶水间还备有免费的营养零食，为员工全天提供支持。
在人生重要阶段提供支持
员工可使用一系列围绕其生活中特定时刻和需求打造的资源，并且在这些需求出现时随时可用。专门设立的母婴室为哺乳期员工在生育后重返工作岗位时提供了一个私密且设施齐全的空间。心理健康资源涵盖引导式冥想、正念练习、心理治疗、辅导以及专业行为健康支持，帮助员工根据自身情况获得合适层级的照护。学费报销以及对认证考试、课程学习和行业会议的支持，让员工能够随着目标的变化持续发展职业生涯。总的来说，这些举措连同其他补充资源，体现了公司持续不断的努力，以便在员工人生阶段、责任和抱负发生变化时，及时提供相应支持。
归属感文化
Splashtop 全年都会认可员工带入公司的文化与传统，从农历新年到排灯节，同时也会举办常规团队活动，让大家有机会在日常工作之外建立联系。设有乒乓球的休息室和每月举办的桌游之夜，也为同事之间的日常交流增添了轻松的方式。对于 Splashtop 多元化的员工队伍来说，这种持续性有助于建立归属感。
Splashtop 通过一致可靠的表现和用心服务，赢得了每天依赖其技术的 IT 团队和组织的信任。同样的原则也影响着公司如何投资于自己的团队。
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