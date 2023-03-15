Splashtop Business Access 试用期间的十个常见问题解答

您在试用 Splashtop Business Access 以从任何设备远程控制您的计算机时，可能遇到以下主要问题。

如果个人和团队想要随时随地远程访问其桌面，Splashtop Business Access 则可作为非常安全可靠的工具。

免费试用期间，您可以访问整个 Splashtop 平台以及其中的所有功能。为确保您能够更好地利用我们的试用版，请参考以下十个您在试用期间可能遇到的常见问题解答。

1-我该如何设置Splashtop Business Access？

Splashtop 的设置非常简单。您需要做的就是在被控端设备上下载 Splashtop Streamer，在主控端设备上下载 Splashtop Business 应用。然后，设置完成！点击查看我们的 Splashtop 设置详细说明，或查找所有 Splashtop Business Access 下载链接。

2-如何连接到远程计算机？

如需启动远程连接，请在您的设备上打开 Splashtop Business 应用程序，查看您的计算机列表。只需单击您希望访问的计算机即可启动远程会话。然后，即可在您的设备上查看并实时控制远程计算机的屏幕。

3-如何传输文件？

您可以在远程计算机和本地设备（Windows、Mac 和 Android）之间传输文件。拖放功能可以简化文件传输过程。远程会话期间，单击并按住文件，将其拖动到远程计算机屏幕的窗口，然后松开即可将此文件从本地设备传输到远程计算机。您还可以将文件从远程计算机拖放到本地设备。

4-如何从远程计算机打印文件？

当前要用到的文档存储的设备不在眼前，不必担心！Splashtop 允许您将远程计算机（Windows 和 Mac）中的文件打印到本地打印机上。如需了解如何设置，请务必查看我们知识库中的此篇文档：使用 Splashtop 进行远程打印。

5、什么是 Splashtop 网页控制台，控制台有什么功能？

通过 Splashtop 网页控制台，您可以管理帐户、用户以及设备。您可以前往 my.splashtop.com 访问 Splashtop 网页控制台，通过控制台您可以查看您的计算机、为计算机分组、调整用户访问权限、安全设置等等。点击了解更多有关 Splashtop 网页控制台的信息。

6、如何为计算机分组？

如果您的帐户计算机比较多，则可通过网页控制台对这些计算机进行分组，让计算机保持有序。然后，您可以在使用网页控制台或 Splashtop Business 应用程序时，按组查看并为计算机排序。此外，您还可以按组调整计算机设置。

在网页控制台中，转至管理 > 分组。然后，您可以创建并管理群组。了解更多有关使用 Splashtop 为计算机分组的信息。

7-如何设置两步验证？

我们强烈建议您使用两步身份认证或双因子身份认证（2FA）保护您的设备和数据。启用这一安全功能后，在登录帐户时，您不仅需要输入 Splashtop 密码，还需要另外输入验证器应用生成的六位安全码。这样一来，即使黑客已获取您的用户名和密码，也无法访问您的帐户。

点击观看视频：如何设置两步身份认证。

8、如何完成设备身份认证？

为提高安全性，所有登录 Splashtop 帐户的新设备均需通过电子邮件进行身份认证。首次登录新设备时，我们会通过电子邮件向您发送身份认证链接。您需要先单击此链接，然后才能成功登录并在该设备上使用 Splashtop Business 应用。

点击详细了解设备身份认证以及如何调整相关设置。

9、如果无法连接到远程计算机怎么办？

无法连接和连接中断的问题并不常见。如果您遇到这类问题，原因可能是带宽低或网络拥塞。如需了解如何解决这类问题，可点击查看我们的相关支持文档。

10、远程桌面会话期间，如何获得更好的性能？

适用于 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business App 和 Splashtop Streamer 有多种配置，可以提高远程会话在帧率 (FPS) 和 CPU 负载方面的性能。 查看可以为每个平台设置哪些配置，以充分利用您的 Splashtop 体验。

享受随时随地远程访问的自由与灵活！请确保您已订购 Splashtop Business Access，这样在试用结束后仍可继续使用 Splashtop。

开始订阅或者，如果您尚未开始 Splashtop Business Access 免费试用，则可以立即开始！