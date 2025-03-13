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远程访问见解

Splashtop Remote Access 审判期间的 10 大常见问题

作者：Splashtop Team
阅读时间：4分钟
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以下是您在试用 Splashtop Remote Access 从任何设备远程控制计算机时可能会遇到的首要问题。

Splashtop Remote Access是个人和团队随时随地远程访问桌面的最安全可靠的工具。

免费试用期间，您可以访问整个 Splashtop 平台以及其中的所有功能。为确保您能够更好地利用我们的试用版，请参考以下十个您在试用期间可能遇到的常见问题解答。

1 - 如何设置Splashtop Remote Access ？

设置 Splashtop 非常简单。您只需在要远程连接的计算机上下载 Splashtop Streamer，并在要远程连接的设备上下载 Splashtop Business App。之后就可以了！查看我们的 分步指南 ，了解 如何设置 Splashtop ，或查找所有 Splashtop Remote Access 下载链接

2. 如何连接到远程计算机？

如需启动远程连接，请在您的设备上打开 Splashtop Business 应用程序，查看您的计算机列表。只需单击您希望访问的计算机即可启动远程会话。然后，即可在您的设备上查看并实时控制远程计算机的屏幕。

3. 如何传输文件？

您可以在远程计算机和本地设备（Windows、Mac 和 Android）之间传输文件。拖放功能可以简化文件传输过程。远程会话期间，单击并按住文件，将其拖动到远程计算机屏幕的窗口，然后松开即可将此文件从本地设备传输到远程计算机。您还可以将文件从远程计算机拖放到本地设备。

4. 如何从远程计算机打印文件？

当前要用到的文档存储的设备不在眼前，不必担心！Splashtop 允许您将远程计算机（Windows 和 Mac）中的文件打印到本地打印机上。如需了解如何设置，请务必查看我们知识库中的此篇文档：使用 Splashtop 进行远程打印

5、什么是 Splashtop 网页控制台，控制台有什么功能？

通过 Splashtop 网页控制台，您可以管理帐户、用户以及设备。您可以前往 my.splashtop.com 访问 Splashtop 网页控制台，通过控制台您可以查看您的计算机、为计算机分组、调整用户访问权限、安全设置等等。点击了解更多有关 Splashtop 网页控制台的信息。

6、如何为计算机分组？

如果您的帐户计算机比较多，则可通过网页控制台对这些计算机进行分组，让计算机保持有序。然后，您可以在使用网页控制台或 Splashtop Business 应用程序时，按组查看并为计算机排序。此外，您还可以按组调整计算机设置。

在网页控制台中，转至管理 > 分组。然后，您可以创建并管理群组。了解更多有关使用 Splashtop 为计算机分组的信息。

7. 如何设置两步身份认证？

我们强烈建议您使用两步身份认证或双因子身份认证（2FA）保护您的设备和数据。启用这一安全功能后，在登录帐户时，您不仅需要输入 Splashtop 密码，还需要另外输入验证器应用生成的六位安全码。这样一来，即使黑客已获取您的用户名和密码，也无法访问您的帐户。

点击观看视频：如何设置两步身份认证

8、如何完成设备身份认证？

为提高安全性，所有登录 Splashtop 帐户的新设备均需通过电子邮件进行身份认证。首次登录新设备时，我们会通过电子邮件向您发送身份认证链接。您需要先单击此链接，然后才能成功登录并在该设备上使用 Splashtop Business 应用。

点击详细了解设备身份认证以及如何调整相关设置。

9、如果无法连接到远程计算机怎么办？

无法连接和连接中断的问题并不常见。如果您遇到这类问题，原因可能是带宽低或网络拥塞。如需了解如何解决这类问题，可点击查看我们的相关支持文档

10、远程桌面会话期间，如何获得更好的性能？

适用于 Windows 和 Mac 的 Splashtop Business 和 Splashtop Streamer 应用具有多种配置，可以提高远程会话在帧率（FPS）和 CPU 负载方面的性能。查看每个平台可以设置的配置，以获得更好的 Splashtop 体验。

享受随时随地访问电脑的自由和灵活性。请确保您已开始订阅 Splashtop Remote Access，以便在试用期结束后继续使用 Splashtop。

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