原来远程访问软件还可以用于这些场景

你有没有想过，如果我们很久以前就掌握了远程访问软件技术，世界会变成什么样？我们确实想过这个问题！如果在20世纪70年代像 Splashtop 这样的远程访问就已经出现，那么“休斯敦，我们有麻烦了”（Houston we have a problem）的场景可能会如下图所示。
是的，我们可能有些天马行空。但就远程访问软件使用场景而言，去年的情况的确如我们所想。在2020年的远程办公和混合办公改革中，我们发现了 Splashtop 远程桌面软件有很多不同以往的新的使用场景。以下是其中一些非常有趣的使用场景。
Splashtop Remote Access：新颖的使用场景
1.在船上进行远程气象广播
来自 WOWK 的 Bryan Huges 是一名气象学家，他因新冠疫情而实现了完全的远程办公。Bryan 再次升级了自己的远程设置。
他把自己的船改装成远程新闻编辑室，可以使用 Splashtop 远程访问软件运行 Weather Lynx 图形软件！在接受 TVSpy 采访时，Bryan 激动地说“我感觉自己的梦想成真了”，Splashtop 让他感到了从未有过的自由，此前 Bryan 一直认为远程办公在气象方面是不可能实现的。
2.远程监控病人的生命体征
Koen Van Dulmen 是 Slingeland 医院遥感诊所的项目经理，他通过使用 Splashtop On-Prem 远程访问软件持续远程监控患者的生命体征，帮助医院改造和完善患者护理服务。
这帮助传感诊所减少了不必要的旅行，并通过使临床医生提前知道病人的状况，使访问病人的效率更高。
你可以通过 探索案例研究，阅读更多关于这个用例的信息。
3.远程访问 Adobe 的应用程序
如果无法在办公室的主计算机上使用 Adobe Photoshop 等软件，大多数人通常会通过云端访问此类软件。新冠疫情让我们发现，远程访问也具有相似的用途，而且利用这种方法远程访问 Adobe 软件往往更加高效。去年，创意领域的许多专业人员都通过远程访问，从办公室以外的场所远程访问办公室内计算机上安装的 Adobe 软件 – 没有任何延迟！
远程访问工作原理：在现场设备和非现场设备上安装远程访问软件，然后创意领域专业人员可以随时使用�远程访问软件，实时地从任何设备远程访问 Adobe Creative Cloud 桌面应用程序，他们可以像在办公室一样使用自己强大的工作计算机。
学生在远程上课时需要访问校内计算机和安装在这些计算机上的强大软件，因此学校要为此类学生提供访问权限，远程访问非常适用于这一使用场景。
4.远程制作和执导恐怖电影！
新冠疫情以来，Katherine Sweetman 发现有人聘请自己远程执导影片制作。她为此绞尽脑汁，争分夺秒地寻找远程制片方案，最后发现了 Splashtop 远程访问软件。
在测试了它用于远程观看的远程指导后，凯瑟琳发现它的效果相当好。 以至于她用Splashtop 远程访问软件远程制作了一个万圣节短片。 凯瑟琳在她的博客" ，解释了如何100%远程指导一部电影 。"
你将如何使用Splashtop 远程访问？
通过远程访问可以远程进行气象广播、远程医疗监控，还可以在 Adobe 上进行远程设计、远程制作恐怖电影，虽然这些使用场景对我们而言并不常见，但远�程办公正在不断改变世界，我们预计未来将会出现更多新奇的使用场景。说不定远程访问真的会用于天文学呢？毕竟，在一开始我们也从未想过远程访问可以应用到这么多场景中去。
第一次听说远程访问？ 了解更多关于它是什么，并免费试用我们的软件。 虽然你可能不会用它来远程制作恐怖短片，但你会发现，当涉及到使你能够从家里--或你选择的任何地方--有效地工作时，远程访问可以非常方便。