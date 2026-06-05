高等教育学习的未来-学生想要什么

技术往往可以重新定义我们在日常生活中的行事方式。虽然学术机构仍以传统为主，但新冠疫情期间，技术仅用一年时间就永远改变了教育领域。
疫情迫使高等教育机构——主要建立在传统的面对面互动基础上——在接到通知后立即抢占所有可以拼凑出来的远程技术。
IT 和运营负责人必须快速升级学校的技术堆栈，有时不惜加班熬夜，以帮助教职员工和学生居家远程访问重要的校内资源。
实际上，首席执行Microsoft官萨蒂亚·纳德拉表示，由于 COVID-19 疫情，我们在短短几个月内就看到了为期两年的数字化转型。
疫情结束后，许多高等教育机构将重新开放，决定教育未来的重大问题随之而来：
教育机构应该重返疫情前状态？还是提供混合学习选项，让学生可以参与线上线下课程、远程访问校内资源？
解决这一难题，我们必须先了解学生的需求。
Splashtop 通过学生调查洞察学生需求
* 资料来源：Bay View Analytics 的数字学习脉搏调查
我们在世界各地随机抽选了500名学生，询问他们对未来学习模式的看法，比如学校如何才能更大限度地发挥学生潜力。大多数学生的回答倾向于更好地利用混合学习环境技术。
学生希望在校内和远程学习"各占一半。"
在 Splashtop 的此次调查中，
56% 的人更喜欢在线上超过一半的课程
85%的学生表示，连续远程访问校内计算机可以提高效率
83% 的受访者认为在线和校内学习的混合是教育的未来
根据最近的新闻稿，我们对以上结果做了进一步评估，发现“Splashtop 教育未来”调查与许多其他同类研究结果非常吻合。
比如 Bay View Analytics 的“数字学习意向调查”，该调查以2020年秋季和2021年春季学期美国高等教育机构登记入学的1413名学生为研究对象。
“数字学习意向调查”强调，大多数学生希望未来的课程可以提供混合学习选项，融入更多技术。
* 资料来源：Bay View Analytics 的数字学习脉搏调查
混合学习-学生兴趣的上升
1. 提高学生学习的灵活性
混合学习计划比校内课程更加灵活。学生不用每周到学校上课，可以按照混合学习计划异步完成一半以上的课业。混合学习计划可以融合线下线上课程，也可以是混合课程，即允许学生线上完成部分课程，其余课程在真实课堂与老师一起完成。
根据Best Schools Magazine的说法，灵活性的提高还使机构能够根据学生的各种学习风格调整学习："听觉学习者可以从回放录制的讲座中受益，[...] 视觉学习者可以按照自己的节奏学习幻灯片，而从面对面会议中受益的学生仍然可以与教师和同学建立联系。"""
在混合学习环境中，学生可以随时随地灵活地远程访问计算机实验室等校内资源。换句话说，混合环境可以帮助学生更好地受益于现场学习和远程学习。
2. 增加学生学习的机会
受疫情影响，许多留学生无法到学校上课，他们不得不休学一年。混合学习计划允许学生参加远程学习课程，不管他们与学校的距离远近。
混合学习计划有利于保持各种突发状况下教育的连续性，比如流行病、导致校园关闭的暴风雪等发生概率更大的情况。混合学习为距离学校较远的学生敞开大门，为大学扩大生源，让招生不再受地理位置限制。
3. 培养学生的数字素养
在混合学习环境中，学生会接触到各种混合学习技术。
学生在使用软件完成作业或学习如何使用在线管理系统访问学习资源时，就会接触到此类混合技术。学生可以通过 Microsoft Teams 等技术、Splashtop 等校内实验室计算机远程访问软件交流和协作，也可以丰富自己的学习经验。
最终，这些在远程学习工具方面积累的经验增强了学生的数字素养技能，这是职业世界中一项日益增长的基本技能。
学生对混合学习的兴趣对高等教育意味着什么
由于越来越多学生对混合学习计划产生兴趣，大学应继续将此计划用于后疫情时代的课程中。
混合学习计划不仅可以提高入学率，还可以为无法到学校上课的学生提供更多接受高等教育的机会。
根据《哈佛商业评论》的一篇文章，早就该向混合学习转变了："高等教育在转向更加数字驱动的 [..] 模式方面明显落后于其他行业。"
新冠疫情改变了教育的面貌，凸显了混合学习模式的优势，许多大学正在向此模式转型。
在高等教育领域建立有效的混合环境
在高等教育领域建立有效的混合学习环境首先要搭建正确的技术堆栈。
新冠疫情前，高等教育机构在 IT 方面的预算不到5%。那时，混合学习环境要么非常粗糙，要么根本不存在。2020年远程学习成为默认设置，但许多高校的远程教育却仅限于 Zoom 直播课程。
虽然 Zoom 等视频会议软件在远程学习环境中必不可少，但这还远远不够。
高等教育机构在搭建混合学习环境时，不仅需要视频会议软件，还需要四种其他类型的远程学习软件。
1。学习管理系统 (LMS)
学习管理系统可为教师提供以虚拟形式自动交付课程材料的方法。当下流行的学习管理系统有 Schoology Learning、Canvas 和 Blackboard Learn。
2。协作和协调软件
远程学习时，多人协调是一大挑战。协作软件可以帮助学生和教师在远程环境中更好地合作。常见的协作软件工具有 MURAL、Drawp for School 和 Loop。
3。远程访问软件
居家办公期间，有些学生可能需要使用校内的高级软件工具，如 Adobe、Revit、AutoCAD、Microsoft Office 等。Splashtop 远程实验室等远程访问软件可以帮助学生从家庭计算机、平板电脑、Chromebook 甚至移动设备远程访问 Windows 和 Mac 计算机。通过远程访问软件，学生可以远程访问所需的所有高级校内软件，无需额外许可或前往校园。
4。按需远程支持软件
由于远程学习的性质，学术 IT 帮助台团队为学生和教师提供技术支持面临着挑战。如果学生或教师不在校园，则很难获得设备技术问题相关帮助。通过 Splashtop Remote Support 等远程支持软件，IT 技术人员能够远程访问学生和教师的设备并提供按需远程支持。
尽管这份清单并不详尽，但它为在高等教育中建立混合学习环境提供了良好的基础。 随着我们迈向由一代更注重科技的学生推动的更加数字化的教育世界，大学将需要不断适应以保持与学生需求的相关性。