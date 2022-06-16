后疫情时代办公模式的未来是混合办公室，大学课堂的未来即混合教室
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根据 Splashtop 的调查，学生更希望远程访问
2021年8月4日加利福尼亚州圣何塞：不同群体就恢复到疫情前工作方式的意义提出质疑，从办公室办公过渡到居家办公的员工只是其中之一。
Splashtop 最近的一项调查发现，与许多支持随时随地办公的员工一样，大学生希望继续在家中、宿舍及其他“远端”位置访问校内计算机、工作站和软件。
在接受调查的500名北美和欧洲学生中：
几乎所有人（92%）都希望，所在院校每周全天候提供对校内计算机的远程访问。
绝大多数人（83%）认为，综合线上和线下两种学习方式的混合模式是高等教育未来应采用的学习模式。
下一代远程访问和远程支持公司 Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 表示：“学生和办公人员已经习惯了随时随地远程访问计算工具，他们自然愿意接受远程访问具有的灵活性。受新冠疫情的影响，我们生活的各个方面都十分艰难，但据学生反映，对于不用去学校也能使用校内计算机实验室，他们非常感激，而且学生更倾向于按自己的计划确定工作完成时间和方式。”
调查反映的市场趋势
Splashtop 的研究结果与疫情后办公室的相关研究结果密切相关。例如，Gartner 发现其调查的业务经理中有82%计划实施混合办公场所。尽管疫情前远程办公在日常生活中已十分常见，但如今的远程办公人员希望公司可以提供更高的灵活性。
虽然在远程学习方面确实有一些广为�人知的进展，但COVID给大学学习带来的巨大变化被一些人认为是早该出现的。 根据最近发表在《哈佛商业评论》上的一篇文章 ，高等教育机构在IT方面的支出历来都不到其运营预算的5%。 新的需求，如适应混合学习，现在正促使IT部门重新评估支持这种新环境所需的开支和工具。 。
远程学习势不可挡
2020年不同机构因新冠疫情的隔离措施而被迫关闭，大多数高等院校对此毫无防备，没有为学生和教职员工提供远程访问校内计算机和软件的机会。然而，许多其他学校都开始利用 Splashtop 等工具，并提供对计算机资源的在线远程访问。
Lee 表示，即使疫情影响减弱，许多高校仍计划继续使用线下学习的远程替代方案。各个学校发现，远程工具的灵活性可以满足学生所需，如果学生只能在特定时间或地点上课，远程访问则有助于减少此类不公平现象。通过远程访问，学生可以选择在自己方便的时间上课。”
完全的线下教学将一去不复返
即使明天新冠疫情就会神奇地消失，放弃疫情期间所依赖的远程访问方案对高等教育机构而言也是缺乏远见的决策。这是华盛顿州埃弗里特社区学院（Everett Community College）教学副校长 Cathy Leaker 从中吸取的深刻教训。
最近，Leaker 在接受当地日报记者采访时称，“我无法想象有一天我们会完全恢复线下授课，因为这样无法满足学生的需求。”
纽约大学副教授兼教育技术副教务长Clay Shirky最近告诉贸易杂志Inside Higher Education ，远程技术所带来的灵活性对教师和学生来说已经变得同样具有吸引力。
“新冠疫情和应急远程授课的转变消除了人们的困惑，让人们对这一领域不再陌生，”Shirky 说。
HolonIQ 的分析师对此表示赞同。今年到目前为止，该公司已经统计了27家估值至少达到10亿美元的教育科技公司。
HoloIQ 网站认为，“无论是否准备好，全世界都开始依赖技术以支持学习，提供教育服务。”
为高等教育的IT专家举办的网络研讨会
Splashtop 经常举办网络研讨会，帮助 IT 专业人员实时了解教育领域的新技术和新趋势；并创建论坛，促进同行之间的交流和共享。
最近，英国公共研究机构伦敦大学城市学院（City, University of London）的参会者称：“混合教学需要重大改革，不仅要体现在技术上，还要体现在交流上，要思考如何在家里与学生更好的互动。”
高校 IT 专业人员如果希望安装、维护或扩展所在院校的远程访问功能，则可收看以下 Splashtop 推荐的点播网络研讨会：
教育专家讲座：随时随地提供快速简便的远程支持，以奥斯汀社区学院、堪萨斯州立大学、芝加哥洛约拉大学和南加州大学为例
如何通过混合学习更大限度地发挥学生潜力，以伦敦阿比路学院为例
如何利用远程计算机访问增强教育课程，以科罗拉多大学博尔德分校为例
确保学生能够随时随地远程访问校内计算机，以加拿大安大略省联邦学院为例
召开教育专家会议，以印度甘地国家开放大学和阿米提大学为例
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 总部位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSPs、IT 部门和个人提供新一代远程访问及远程软件和服务。Splashtop 基于云的安全远程访问方案易于管理，正日益取代虚拟专用网络 (VPN) 等传统方式，同时还获得了高达 93 分的净推荐值 (NPS)——这是衡量客户满意度的标准。全球有超过 3000 万用户在使用 Splashtop 产品，其中包括《财富》500 强企业中 85% 的员工。访问 splashtop.com 了解更多关于其教育远程解决方案的信息。