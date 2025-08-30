G2 评审结果：Splashtop 荣获“最佳可用性”奖项

如果您需要远程访问软件解决方案，Splashtop 刚好是您所需。
98% 易用性
98% 管理的便利性
97%符合要求
在接受评审的40家公司中，Splashtop 在2021年春季的“G2 远程桌面可用性指数”方面获得最高分。这意味着，在远程桌面解决方案的易用性方面，Splashtop 表现出色。
"当我使用TeamViewer时，它经常会把我踢出软件，但Splashtop从未这样做。 另外，价格也很不错!"
- Heather Klassen, 灰猫头鹰记账公司
我们专业的工程师和产品设计师努力创造这个领先的远程访问解决方案，并为您考虑。 我们听到我们杰出的合作伙伴和客户说，实施Splashtop ，是多么容易。 这就是我们成为他们首选的远程访问解决方案的原因之一。
G2 是规模最大、最值得信赖的软件市场，每个月都有近550万人根据 G2 真实的同行评审，做出更为明智的软件决策。
会计、IT专业人士、建筑、批发和医疗保健等顶级行业专业人士--他们都是实际客户--参与了G2评审过程，这有助于确定这个最佳可用性得分。 在G2网站上了解更多这方面的信息。
但不要只听他们的一面之词，可以通过免费试用自己看看。
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"在过去的10-15年里，我真的尝试了所有的远程桌面软件，我必须说Splashtop绝对是一流的，世界级的，快速的，而且易于设置。 当远程登录时，就像在远程桌面的实际位置一样。 我和我的团队对终于有一个真正满足我们需求的远程桌面程序感到非常高兴。 基于与竞争对手（TeamViewer和GoToMyPC）的比较，价格是非常实惠的。 你们的软件是我们电台团队强烈推荐的。"
- Jeff& 工作人员，WJMX，DB Smooth Jazz Boston Global Radio