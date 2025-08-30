Splashtop 成为独角兽的秘诀

Splashtop 首席执行官 Mark Lee 谈到 Storm Ventures 的Ryan Floyd
Storm Ventures 参与了 Splashtop 的所有融资活动，从 2006 年的 A 轮到 2010 年的 D 轮，现在都参与了最近的融资：5000 万美元使 Splashtop 的估值超过了 10 亿美元。
对于这些 Splashtop 融资活动中的每一个，Storm 的主要投资者都是 Ryan Floyd，该公司的联合创始人兼董事总经理。Storm 甚至投资了我们以前的公司 OSA Technologies，后者的市场完全不同（服务器的嵌入式智能平台管理接口 [IPMI] 固件）。
考虑到 Ryan 长期参与 Splashtop，我们想了解他到目前为止的看法，以及他如何看待我们的公司和我们的市场。
Mark Lee：Ryan，多年来，您已经投资了许多公司。自 Splashtop 成立以来，您就一直是我们的投资者之一。您是否将 Splashtop 称为 Storm Ventures 的典型投资？
Ryan Floyd：我不确定这是一项真正的典型投资。但我可以告诉您，Splashtop 与我参与的大多数其他投资在几个方面有所不同。
一方面，我们多次投资于试图建立全新市场的公司。但是就 Splashtop 而言，您正在破坏已建立的远程访问市场，比如虚拟专用网络（VPN）。
VPN 曾经存在，但是它们是传统方法。它们笨拙、难以管理、价格昂贵，并且由集中式的命令和��控制基础结构负担。他们无法跟上当今组织正在进行的数字化转型的步伐。
通过提供一种现代化、基于云的、安全的远程访问方法，Splashtop 提出了一种非常熟悉的技术和市场的清晰替代方案，但很少有人对此有很大的影响。
Splashtop 与众不同的另一个地方是，你们已经盈利了很多年。
Mark：对，自2015年以来。
Ryan：不是盈利略微，而是盈利可观。您一直在建立一个强大的资产负债表，而大多数风险投资人对此一无所知。重要的是，您并没有在此过程中牺牲快速的增长。我可以告诉您，将高增长与高利润相结合，无疑会使 Splashtop 以最佳的方式成为 outlier。
Mark：新冠肺炎大流行肯定了我们最近的增长和盈利能力。
Ryan：当然，Splashtop 经历了真正的新冠肺炎考验。但是我认为这种大流行只是在照亮并加速了已经发生的事情。
随着时间的推移，企业 IT 领域最强大的趋势之一就是使用户可以轻松访问和获取执行工作所需的数据。人们想独立操作。他们不想请求许可或获得特殊设备或经历各种麻烦。他们只是想得到自己需要做的工作，没有障碍。如果您为人们提供了使他们的工作更有效率工具，那么他们将大量采用。
对于许多企业和其他大型组织，甚至许多小型企业来说，在大流行病的强制工作要求下，他们才发现人们可以远程进行数字工作，往往和他们在办公室里一样富有成效。
Mark：我们想说的是，“在家工作的精灵”已经从瓶子里拿出来了，不可能再回去了！
Ryan：是的，是的！Splashtop 故事的另一个有力方面是，你们从根本上以消费者型思维方式解决了远程访问的技术问题，这意味着您使其真的非常易于使用且价格合理。因此，个人喜欢使用 Splashtop。
但是与此同时，你们正在解决一个企业的核心问题，这是将员工与他们最有效地完成工作所需的数据、软件和其他数字资源联系在一起的一种更好的方法。
对于企业来说，可能需要像大流行这样的事情才能让他们尝试这种更好的做事方式。但是，与新冠肺炎造成的其他影响一样，现在我们已经看到了曙光 - 正在体验一种更好的远程访问方法 - 任何认为我们可以回到大流行前方法的人都在自欺欺人。
Mark：有道理。自从企业因新冠肺炎而停产以来，我们已经看到，大型企业对我们的产品产生了更多的兴趣和购买。
Ryan：这让我想起了 Splashtop 真正与众不同的另一种方式。我知道您和其他三位创始人都不敢这么说，但是你们的技术水平很高。并不是将一些随机技术拼凑在一起并在其上固定了用户界面。不幸的是，对于许多软件公司来说，情况就是如此。
Splashtop 团队确实从头开始构建了一个可以在某些非常困难的技术挑战中安全运行的系统。
作为投资者，令我感到兴奋的事情之一就是，你们实际上已经建立了一条护城河，其他人很难越过。这意味着，对于别人来说，复制 Splashtop 构建的内容确实非常困难。对于许多风险投资公司而言，情况并非如此。
这样，Splashtop 就像 Zoom。许多其他视频会议工具都具有视频和语音。但是 Zoom 的神奇之处在于，他们花费大量时间来编写底层代码，这些代码位于他们的应用程序中并在我们的计算机上运行，这使得他们的视频性能比竞争对手的要好得多。
这并不是说别人不可能完成 Splashtop 所做的事情。但是，远程访问方法背后有很多技术上的魔术。对于许多只是使用并喜欢该软件的人来说，�这种技术的深度可能并不明显，但是这种深度使它如此强大并使其能够很好地工作。
Mark：好吧，我们在技术上确实做得很认真，并且我们一直在不断地投资以使其更好。我们很幸运，我们四个创始人对我们要实现的目标拥有相同的愿景和承诺。
Ryan：我实际上认为这四个创始人的亲密关系是 Splashtop 的核心优势之一！很少有四位创始人在一起这么长时间的。从您在麻省理工学院上大学以来，你们都是电气工程和计算机科学专业的学生，而运行起来更像是一个家庭。
Mark：我们四个人都是台湾移民，在加利福尼亚长大。因此，即使直到进入麻省理工学院才彼此认识，我们还是拥有共同的文化和教育背景。我们将所有 Splashtop 员工视为我们家庭的一部分，而这种方法是团队取得成功的重要原因。
Ryan：这种紧密的同步以及团队的技术能力，可能是 Splashtop 给我留下深刻印象的另一件事：毅力和韧性。多年来，你们已经遇到了一些非常严峻的市场挑战，并且必须完全主导业务。
看到一条不同道路的愿景与全心全意地致力于新道路的技能和热情的结合非常特别。它有助于解释 Splashtop 到目前为止的成功，也使我作为投资者对你们的持续成功充满信心。
Mark：我们都很感谢您和 Tae Hea（Storm 的共同创始人）多年来给予我们的支持。这是未来更大的成就！