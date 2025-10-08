Splashtop 被评为2021年教育科技的十大学生参与解决方案之一

Splashtop已被EdTech评为 "十大学生参与解决方案 "之一 - 2021 。 我们很自豪能够为K-12、高等教育、职业技术教育（CTE）等提供安全、可靠和易于使用的远程支持和远程访问解决方案。
在过去两年中，我们的客户经历了独特的挑战。 在大流行期间，面对快速推出远程学习的艰巨努力，许多学校正在继续投资于远程学习解决方案，并认识到安全的混合学习解决方案是新常态的一部分。 事实上，最近的一项调查（Splashtop ）发现，92%的学生希望能全天候使用校园电脑继续学习，83%的学生认为在线和校园学习的混合是学生的未来。
为满足混合学习的需求，学校必须为学生、教师和其他工作人员提供面对面支持和远程支持。远程访问解决方案通过以下方式满足混合学习要素：
增加对校内实验室资源的访问
通过 Splashtop，学生可以远程访问功能强大的 Windows 和 Mac 设备。Splashtop 的远程访问非常流畅，学生可以像在真实环境中一样使用实验室计算机。通过 Splashtop 简单易用、高度安全的远程访问，学生可以从几乎任何个人设备（包括 Chromebook）远程访问实验室设备。更大的亮点是，Splashtop 允许学生全天候访问实验室资源，从而提高基础设施的投资回报率。
“远程访问的一大优势是允许学生随时使用动画制作和游戏设计应用程序，即使在凌晨2点钟，学生在卧室里吃着冷披萨�，也一样可以远程访问这些软件。事实证明，更加流畅地访问实验室软件可以加快许多学生的学习进程。”
– 美国阿什维尔高中教师 Kathryn Bradley
确保教师和学生能够参与远程和混合学习环境
确保教师和学生在远程和混合学习环境中的参与
在传统的课堂环境中，如果学生不能亲自到场，就会经常错过学习机会。 有了远程访问解决方案，学生在何时何地访问学习材料就有了更大的灵活性。 这增加了学生的参与度，使他们的学习经历更加自由。
“Splashtop 可以创造激情，触及了共同核心所要求的教育实质。远程技术是教育发展的加速器。”
– Val Verde 联合学区教育服务助理总监 Michael R. McCormick
安全基础架构
Splashtop 强大的安全功能可以保护您的网络和数据安全。我们的企业级云基础设施使用 AES 256位加密，在 AWS、Google 和 Oracle 云上运行，并会公开所有服务的正常运行时间状态。总之，Splashtop 符合行业标准与法规，同时可确保员工和学生的安全。
“符合 FERPA 对我们来说至关重要，我们非常满意 Splashtop 不会保留、处理学生信息或对其进行其他任何操作。未经学生本人同意，Splashtop 则不会对其信息进行任何处理。”
- 尼古拉斯-亚当斯，信息技术总监，Lenawee Intermediate School District (LISD)
Splashtop 远程访问可以帮您应对非常紧迫的混合学习需求，同时提高学生的参与度。是否需要 IT 远程支持任何设备？或者希望通过确保学生和教职�员工能够全天候访问校内计算机和实验室以增强远程学习？无论您面临什么挑战，Splashtop 的解决方案都能满足您的需求。