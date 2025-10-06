一次管理多个远程终端设备可能既耗时又容易出错。为了确保每台设备的安全和更新，IT 团队需要一种更快速、更智能的方法。这就是 Splashtop 的脚本和任务（以前称为一对多操作）发挥作用的地方。
脚本和任务使您能够在多个终端设备上同时执行命令、部署更新和运行自动化操作。从补丁发布到配置更改，大规模脚本有助于提高生产力、加强安全性和保持整个位设备群的一致性。
在本指南中，我们将探讨脚本和任务的工作原理、它们对现代终端管理的重要性，以及 Splashtop AEM 如何帮助IT 团队以精确控制自动化操作。
什么是脚本和任务自动化
Scripts & Tasks 是 Splashtop AEM 中的一项功能，使 IT 团队能够自动化多个端点上的命令、操作和更新。不用逐个管理设备，你可以同时执行批量操作，节省时间并降低人为错误的可能性。
这种自动化帮助组织从单一界面管理、更新和保护整个设备环境。您可以通过简单的几次点击，安排脚本、运行维护任务、部署补丁和执行配置策略，以适用于 Windows 和 macOS 设备。
脚本和任务支持灵活的脚本选项，允许 IT 团队标准化流程，保持合规性，并提高分布式和混合办公人员的运营效率。
通过脚本和任务推动业务增长
当 IT 团队有效利用脚本和任务时，他们能简化日常操作，为企业创造更多价值。
��关键优势：
提高生产力： 脚本和任务通过允许团队一次性在多个终端设备上运行命令、部署更新或者安装软件来消除手动操作。这帮助 IT 人员聚焦于更高价值的计划而不是例行维护。
减少停机时间： 自动化执行更新和补丁保持终端设备顺畅运行而无需长时间中断。更少的手动步骤意味着更少的错误并在出现问题时更快恢复。
更强的安全性：通过自动化补丁部署和策略执行，Scripts & Tasks 帮助维护所有设备的一致安全标准。每个端点都能与公司合规要求和安全基线保持一致。
降低成本：自动化减少了对人工监督的需求，并最大限度地减少了维护端点环境所需的劳动时间。IT 团队可以在不增加人手或复杂性的情况下扩展操作。
通过 Scripts & Tasks 扩展的6个步骤
脚本和任务可以改变 IT 团队管理大型环境的方式，但扩展自动化需要明确的规划和一致的执行。遵循这些最佳实践以充分利用 Splashtop AEM。
1. 标准化终端管理
使用脚本和任务来在每个设备上应用一致的策略。标准化管理有助于实施杀毒要求、加密标准和访问控制。这确保了合规性并减少了远程或混合终端的配置漂移。
2. 确定高影响重复性任务
从那些耗时最多的任务开始。补丁安装、应用程序更新、临时文件清理和日志收集是脚本化的理想候选任务。自动化这些任务每周可节省数小时的手动工作。
3. 用策略驱动动作自动化
将自动化建立在公司政策而不是一次性行动的基础上�。定义反映您的安全和操作标准的脚本，以便每台设备在没有持续手动监督的情况下保持一致。
4. 协调工作流程
超越单个任务的视角，设计端到端的工作流程。结合多重脚本和触发器处理复杂过程，如补丁测试、软件部署或计划维护。
5. 监控和执行合规性
自动化仍然需要监督。使用 AEM 的实时监控和报告来确认设备是否合规、补丁是否已应用，以及是否没有终端掉队。定期审查有助于完善您的脚本策略。
6. 优化和扩展
随着环境的增长，审查你的脚本和自动化日程，以确保它们保持高效。Splashtop AEM 易于扩展，能够在组织扩展时管理越来越多的设备，确保安全和一致的运营。
查看我们的 脚本和任务支持文章 了解更多信息。
Splashtop AEM：安全、合规和可扩展的终端自动化
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了从统一仪表盘自动化、监控和管理每个终端的工具。通过脚本和任务，团队能快速、安全地在设备间运行命令、部署补丁和执行策略。
AEM 将实时可见性、自动化和合规性管理结合在一起，以保持运营顺畅。从资产跟踪到漏洞见解，它帮助 IT 部门主动而不是被动。
主要功能包括：
自动化补丁适用于 Windows、macOS 和支持的第三方应用。
基于 CVE 的漏洞洞察以识别和优先处理关键风险。
基于策略的框架以自动化更新和执行合规标准。
实时硬件和软件库存跟踪。
警报和补救工作流程在问题升级之前解决问题。
支持后台操作，让 IT 技术人员无需打扰用户即可管理设备。
Splashtop AEM 让团队自信地扩展操作。无论您是在管理几十个设备还是几千个设备，您都可以通过单一、易用的平台自动化重复性工作，保持一致的安全性，并减少手动操作负担。
