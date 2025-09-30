弹性办公时代的远程用户软件

新冠疫情加速了远程和弹性办公的增长趋势，IT 团队要如何为关键业务系统提供访问？关于这一点，他们需要重新思考。此外，许多院校也纷纷开始设法加强学校的远程学习能力，以确保学生学习的连续性。
本博客中，我们探讨了人们对远程用户软件日益增长的需求，以及组织如何在弹性办公/学习的新时代不断调整。此外，我们还详细介绍了几个常见用例。
面向企业的远程用户软件
弹性办公不会消失。IT 团队正在通过远程用户软件促进弹性办公，使员工能够远程访问其计算机和应用程序。
员工为何需要远程访问办公室计算机？主要有以下两个原因：
工作所需的应用程序体积太大无法在家用计算机上运行，或者应用程序的许可证太贵无法单独购买。
工作需要更高级别的安全性，比如金融、医疗保健或政府等行业的工作。为此，在远程员工的个人设备上存储重要文件和应用是不可能的，也非常不安全。
帮助远程用户实现远程学习
实现远程学习的3个关键要素：
使学生能够远程访问实验室计算机，以确保学生仍然可以使用重要的应用程序。（工程学和艺术专业的学生需要经常使用资源极其密集的应用程序，��这一点对他们来说尤其重要）。
使教职员工能够访问其工作计算机，以确保他们可以继续在家中为学生提供教学指导。
确保 IT 可以使用任何设备（包括计算机、平板电脑和智能手机）快速访问学生或教职员工的设备并为其提供远程支持。
评估远程用户软件和技术时需考虑的问题
在为组织选定远程用户系统时，务必思考以下问题：
VPN 是否足以应对远程用户所产生的流量？
我需要什么样的安全级别以确保遵守相关行业以及州/联邦的法律法规？
我需要为哪些操作系统提供远程支持和访问？
这个平台对我的最终用户来说是否足够简单直观？
我是否需要在云端或本地部署此解决方案？还是云端和本地都需要部署？
我对此项目的预算是多少？这一预算与 VPN 或其他远程用户技术平台相比又如何？
Splashtop 如何实现远程办公与学习
Splashtop 让用户可以随时随地安全地远程访问任何设备，可以帮助企业、IT 和教育领域解决所有远程用户需求。有了 Splashtop，远程和混合办公人员可以随时随地访问其工作计算机桌面；IT 可以远程支持任何托管设备或个人设备；学生和教职员工可以访问校内计算资源。
新冠疫情爆发时，BDP 建筑公司出现了一个重大问题：在有多个连接用户的情况下，设计师用于设计建筑物和基础设施的软件性能欠佳。该软件的低性能和高延迟导致多个项目无法继续推进。在48小时内，Splashtop 就帮助 BDP 员工实现了对其工作计算机的远程访问，确保员工可以像在办公现场�一样，同时也无需安装任何软件。
同样，新冠疫情导致帝国谷学院封校后，该校面临着巨大的挑战。虽然教职员工能够将其笔记本电脑带回家，但 IT 却因不能到员工家中访问其设备而无法为其提供支持。借助 Splashtop，IT 能够远程执行故障排除并简化问题解决流程，仅需一人接听电话即可快速修复故障。
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