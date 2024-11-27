远程协助与远程桌面：了解差异

当你在寻找远程连接设备的解决方案时，经常会遇到两个术语：远程协助和远程桌面。乍一看，它们似乎几乎相同，因为它们都允许用户从远处访问设备。然而，仔细观察后，你会发现它们是具有不同用途的独特解决方案。
考虑到这一点，远程桌面和远程协助之间有什么区别？让我们来探索和比较远程桌面与远程协助，看看哪个最适合您的业务。
什么是远程协助？
在我们真正探讨远程协助与远程桌面之前，我们需要了解每个技术的功能。远程协助技术允许 IT 和其他支持代理从另一台计算机或设备访问客户的设备。这使他们能够远程排除设备故障，而无需客户描述他们的屏幕或逐步指导他们该怎么做。
远程协助的主要优势
远程协助是IT和支持团队的绝佳工具，因为它使他们的工作更轻松、更高效，从而更好地协助客户。远程协助的主要优势包括：
动手支持： 当IT人员可以直接访问客户的设备时，他们可以提供直接的动手支持，以诊断和解决问题，而无需来回沟通。这使得IT团队更容易识别和纠正任何问题。
提高效率： 远程支持显著减少了代理在每个通话上花费的时间。代理无需通过电话提供指令，而是可以快速访问设备并解决问题�。这为代理和客户节省了宝贵的时间，使代理能够处理更多的工单。
安全：远程协助提供设备之间的安全连接，允许IT代理访问客户端设备而无需传输任何数据。使用Splashtop，连接设备上的所有内容都保持安全，这要归功于安全功能，如多级密码安全、远程连接通知和入侵防护。
成本节约： 远程协助解决方案可以通过提高效率和减少某些开支来帮助组织节省时间和金钱。代理不仅可以每天帮助更多的客户（从而为公司提供每位代理更多的价值），而且远程支持消除了现场访问的需要。这减少了差旅费用并节省了在路上花费的时间。
更高的客户满意度： 当客户拨打IT或技术支持电话时，他们往往已经感到沮丧。远程协助允许代理快速解决问题，客户几乎不需要付出努力，从而让用户更满意，并提高您团队的表现满意度。
远程协助的使用案例
虽然好处显而易见，但仍然存在一个问题，即组织何时会使用远程协助。当然，并不是每个电话都需要使用，那么哪些情况需要使用呢？
技术支持和故障排除是远程协助最常见的用途。虽然有些问题可以通过语音或文字聊天解决，但客户通常会遇到复杂的问题，当IT人员可以查看他们的屏幕并直接从那里进行故障排除时，这些问题更容易解决。
例如，当EPAD Business IT开始使用Splashtop Remote Support时，其IT代理可以安全地访问客户端设备，并同时管理多个会话和用户。同时，他们在从更昂贵的LogMeIn Central Plan切换后，将远程协助费用降低了70%以上。
什么是远程桌面？
现在我们了解了什么是远程协助，是时候看看远程桌面解决方案，并了解它们的不同之处。远程桌面解决方案允许用户通过任何具有互联网连接的设备远程连接到他们的计算机，并远程访问他们的工作、文件和程序。这使员工能够在任何地方工作，即使他们的工作计算机仍留在办公室。
远程桌面的主要优势
允许用户从任何地方访问他们的设备，为用户解锁了广泛的功能和好处。主要好处包括：
随时随地工作： 远程和混合办公人员可以使用远程桌面软件在任何地方访问他们的所有工作文件和程序；他们只需登录并连接，工作就会呈现在他们面前。
自带设备（BYOD）支持： 跨平台远程桌面软件，如Splashtop，让员工可以从任何设备访问他们的工作计算机，无论他们喜欢Mac还是PC，iOS还是Chrome OS。这使得他们可以在自己喜欢的设备上轻松工作。
对系统的完全控制： 当用户远程访问他们的设备时，他们可以完全控制他们的计算机，无论他们使用什么设备工作。即使在旅途中，他们也可以运行更新并使用所有工具和软件。
远程访问文件： 远程桌面软件让用户可以访问他们的文件和数据，即使工作电脑在办公室，他们也能找到所需的工作或信息。多个用户甚至可以访问相同的文件，从世界的另一端协作完成同一个项目。
安全性： 虽然远程桌面软件允许用户访问他们的计算机，但它们不会在设备之间传输数据——它们只是通过编码流共享屏幕。这不仅能保证文件和数据的安全，还包括像Splashtop这样的解决方案提供的许多安全功能。
远�程桌面的使用案例
哪些情况适合使用远程桌面解决方案？鉴于远程桌面提供的灵活性，有多种不同的使用案例。
可以说，最大的用例是远程工作。远程和混合办公已成为常态，员工需要一种可靠的方式来访问他们的工作，即使他们在外出时。让员工能够从任何地方（并在他们选择的设备上）访问他们的设备、文件和程序，使远程和混合办公变得更简单、更易于实现。
我们可以在像 Olivier Palatre Architects 这样的 Splashtop 客户中看到这一点，他们使用 Splashtop 的远程桌面软件来支持居家办公的员工。远程员工可以远程访问同一台计算机并实时协作，让每个人都能一起工作而不遗漏任何细节。
组织在需要更新或管理多个设备时也会使用远程桌面解决方案。他们可以轻松连接到每个设备，运行更新并管理设置，所有这些都可以通过单一设备完成。
教育机构使用远程桌面解决方案让学生可以从家中访问计算机实验室和程序。Laney College，例如，使用Splashtop让学生远程访问学校的计算机和程序，如AutoCAD、Photoshop和其他3D设计和建模工具。尽管这些应用程序通常需要强大的台式计算机，但学生仍然可以通过远程访问运行这些程序的台式计算机，从任何设备上使用它们。
远程桌面甚至在商业环境之外也很有用。拥有远程桌面解决方案的用户可以连接他们的个人设备，从手机或平板电脑访问他们的笔记本或台式电脑，无论他们是在路上还是只需要快速调出某个文件。
远程桌面与远程协助有何不同？
虽然远程桌面和远程协助都允许用��户远程连接到设备，但它们的用途不同。远程协助由IT和技术支持用于连接到客户端设备进行故障排除，而远程桌面则由员工和个人用于连接到他们的工作计算机或其他工作设备。
这意味着远程协助属于远程桌面的一个类别，但仍然具有独特的目的。
仔细观察，我们可以看到它们之间的更多差异。例如，远程协助允许IT代理通过共享密码连接到客户端设备，而远程桌面用户则使用用户名和密码登录以访问连接的设备，因此远程支持解决方案可以更快速和临时地连接。
远程桌面通常还提供更多对文件和程序的访问。例如，Splashtop的远程桌面包括文件传输、远程打印、麦克风传输和USB重定向等功能，这些是远程连接的强大工具，但对于远程协助来说并不是必需的。
因此，虽然两者在技术上有相似之处，但具体功能会根据其预期用途而有所不同。远程协助连接到他人的设备，而远程桌面则让员工连接到自己的设备。
远程协助与远程桌面：您应该选择哪一个？
现在你知道了远程桌面和远程协助之间的区别，你可能会想知道哪一个更适合你的业务。
远程协助与远程桌面的区别在于您的业务需求。您是要为他人提供技术支持，还是想要支持远程工作团队？
如果您需要为用户或客户提供IT支持和故障排除，无论他们是在您的组织内还是向您寻求帮助，远程协助是最佳选择。它允许您轻松连接到另一台设备，分享屏幕，并直接进行故障排除和支持。
然而，如果你支持一个移动劳动力，你会需要远程桌面软件。这不仅允许员工在旅途中连接到他们的设备，还提供跨所有设备的管理控制，以管理更新、维护和安全。因此，员工可以在任�何地方访问他们需要的一切，同时设备和数据保持安全。
也有公司希望两者兼得的情况——他们的IT团队可以从远程协助软件中受益，而他们的远程员工可以使用远程桌面。在这种情况下，最好找到一个提供两种解决方案的单一套餐，比如 Splashtop Enterprise。
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