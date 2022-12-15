奥利维尔-帕拉特如何利用最少的资源和独特的需求开始在家工作的？

由于新冠肺炎，法国的许多企业被迫转向数字技术以代替传统办公室。

Olivier Palatre Architects 的首席架构师兼负责人 Olivier Palatre 的解释了公司团队探索替代方案的过程。Splashtop Business Access 远程访问软件方案可帮助组织实现居家办公，为员工提供远程支持，在这款方案之前，Olivier Palatre 一直在不断探索。

挑战：以最少的资源和独特需求确保数字化转型的连续性

新冠肺炎为正在经历数字化革命的传统办公室带来了冲击，许多企业都在努力适应这一新常规。对于 Olivier Palatre 和他的团队来说，这意味着找到一种方法，可以让整个团队在家办公，所有人远程连接到同一台计算机，还能在交换意见和讨论建筑设计时看到彼此的鼠标光标。尽管市场上有许多解决方案，但能满足 Olivier 团队需求的只有一个。

Olivier 说：“我们在找一种远程访问解决方案，能够帮助我们远程访问桌面，实现居家办公。”Olivier 和他的5人建筑师团队多方研究评估了各种软件，最终选择了 Teamviewer。但 Teamviewer 并未达到 Oliver 的团队期望：同一桌面的远程连接滞后，不适合运行多个远程会话。难以管理同时连接到同一台计算机的多个用户，而且用户相互看不到对方的鼠标光标。

尽管这些都是小细节，但 Olivier 和他的团队非常注重细节。“在我们所有的项目中，我们都希望研究整体几何图形，然后精雕细琢，”Olivier说，在对细节要求如此之高的场景中，在远程工作时必须要能看到彼此的光标。这也轮到 Splashtop 大展身手。

Splashtop Remote Access – 以适当的价格适时提供适当的功能

Splashtop 延迟低，支持 4k 流式传输，允许用户同时连接同一台计算机，不会出现延迟。Splashtop 还具有其他远程访问软件不具备的功能，即允许查看会话中所有已连接远程用户的鼠标光标。这一会话中功能非常关键，可以帮助 Olivier 及其团队了解所需的详细信息，因为该软件允许在流畅、快速的远程访问环境中讨论设计。

除了这些独特功能外，Splashtop 还允许建筑师团队获得远程 IT 技术员的支持，而且价格也非常具有竞争力。批量折扣价低于每用户 CN¥35 /月，与 Teamviewer 相比，切换至 Splashtop 可立省至少50%。在当今市场上，Splashtop 是高性价比远程访问解决方案之一。

最后，Olivier 说他们“发现 Splashtop 正是满足我们独特需求的工具，因为它的价格具有竞争力，简单易用，并且包含满足我们需求的所有功能。”