奥利维尔-帕拉特如何利用最少的资源和独特的需求开始在家工作的？

Olivier Palatre 如何利用最少的资源和独特的需求实现居家办公？
对一家法国建筑公司的远程访问需求进行案例研究
摘要
由于新冠肺炎，法国的许多企业被迫转向数字技术以代替传统办公室。
Olivier Palatre Architects 的首席架构师兼负责人 Olivier Palatre 的解释了公司团队探索替代方案的过程。Splashtop Remote Access 远程访问软件方案可帮助组织实现居家办公，为员工提供远程支持，在这款方案之前，Olivier Palatre 一直在不断探索。
挑战：以最少的资源和独特需求确保数字化转型的连续性
新冠肺炎为正在经历数字化革命的传统办公室带来了冲击，许多企业都在努力适应这一新常规。对于 Olivier Palatre 和他的团队来说，这意味着找到一种方法，可以让整个团队在家办公，所有人远程连接到同一台计算机，还能在交换意见和讨论建筑设计时看到彼此的鼠标光标。尽管市场上有许多解决方案，但能满足 Olivier 团队需求的只有一个。
Olivier 说：“我们在找一种远程访问解决方案，能够帮助我们远程访问桌面，实现居家办公。”Olivier 和他的5人建筑师团队多方研究评估了各种软件，最终选择了 Teamviewer。但 Teamviewer 并未达到 Oliver 的团队期望：同一桌面的远程连接滞后，不适合运行多个远程会话。难以管理同时连接到同一台计算机的多个用户，而且用户相互看不到对方的鼠标光标。
尽管这些都是小细节，但 Olivier 和他的团队非常注重细节。“在我们所有的项目中，我们都希望研究整体几何图形，然后精雕细琢，”Olivier说，在对细节要求如此之高的场景中，在远程工作时必须要能看到彼此的光标。这也轮到 Splashtop 大展身手。
Splashtop Remote Access – 以适��当的价格适时提供适当的功能
Splashtop 延迟低，支持 4k 流式传输，允许用户同时连接同一台计算机，不会出现延迟。Splashtop 还具有其他远程访问软件不具备的功能，即允许查看会话中所有已连接远程用户的鼠标光标。这一会话中功能非常关键，可以帮助 Olivier 及其团队了解所需的详细信息，因为该软件允许在流畅、快速的远程访问环境中讨论设计。
除了这些独特功能外，Splashtop 还允许建筑师团队获得远程 IT 技术员的支持，而且价格也非常具有竞争力。批量折扣价低于每用户¥43/月，与 Teamviewer 相比，切换至 Splashtop 可立省至少50%。在当今市场上，Splashtop 是高性价比远程访问解决方案之一。
最后，Olivier 说他们“发现 Splashtop 正是满足我们独特需求的工具，因为它的价格具有竞争力，简单易用，并且包含满足我们需求的所有功能。”
细节
关于 Olivier Palatre Architects
Olivier Palatre Architects 2006年成立，总部位于巴黎，是一家由 Olivier Palatre 领导的屡获殊荣的建筑事务所。Olivier 在现代和城市设计方面造诣颇高，成功入选“Europe 40 Under 40”年度奖项计划，成为影响未来城乡人居、工作环境的下一代建筑师和设计师之一。
Olivier 的公司项目涵盖抽象、工业、住宅和商业设计作品。近期项目包括国立亚洲艺术博物馆和 Etoile Voltaire。
关于 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是一个远程桌面访问工具，可帮助用户远程访问。
有了这款软件，可以使用任意 Windows 、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑。
可以远程控制电脑，访问上面的所有应用程序、文件和数据，同时可享受 4K 流式传输体验，延迟低，帧率达到40帧/秒。