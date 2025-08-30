面向 K-12 学生的远程访问学校计算机实验室

这就是 K-12 学校应该使学生能够从自己的设备远程访问计算机实验室的原因。使用 Splashtop 增强远程学习的可能性。
为了应对新冠肺炎大流行，许多学校被迫采用远程学习和混合时间表。在家学习的学生必须使用自己的个人设备或学校提供的设备（例如 Chromebook ）来完成课堂作业。
虽然许多解决方案可以帮助学生和教师在远程学习环境中保持联系，但有些时候，对学校计算机实验室的访问是无法取代的。
学校计算机实验室为学生提供功能强大的计算机，运行专门的软件应用程序。 学生家里往往没有这些资源，因为软件许可证可能很贵，而且学生的笔记本电脑和其他个人设备也不够强大，无法运行某些应用程序。
这对职业技术教育（CTE）课程特别重要，该课程教学生如何使用软件程序进行视频编辑、音频制作、图形设计、3D建模等。大多数学生家里没有继续接受 CTE 教育所需的计算机或软件。
那么，学区和学校如何才能克服这一挑战？
让学生远程访问学校计算机实验室
借助 Splashtop 远程实验室 ，K-12 学校可以使学生从任何其他计算机、平板电脑或移动设备远程访问学校计算机实验室。学生可以使用自己的个人设备或学校提供的设备远程连接到实验室计算机。
一旦进入远程桌面会话，学生就能在自己的设备上实时看到学校的电脑屏幕。 他们将能够控制，打开任何文件，并�运行任何应用程序，就像他们坐在实验室的计算机前一样。
学生将能够从自己的 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问和控制任何 Windows 或 Mac 计算机。他们将能够运行 Adobe Premiere Pro、After Effects、Photoshop 等应用程序，以及任何 Microsoft Office 应用程序，例如Word、Excel 和 PowerPoint、AutoCAD 等！
“我们无法为所有学生提供他们自己的高性能 Mac 台式机，因此我们想提供一个可以远程连接的解决方案。我们想利用我们现有的基础设施……无论学生是否进来，我们现在都在做好准备。” – Mats Holm，Lenawee 中级学区
Splashtop 易于学生使用，并且易于 IT 部署和管理。学校的 IT 团队将能够通过集中的管理顾问对用户和计算机进行管理和分组。
另外，Splashtop 的新日程表远程访问功能使 IT 管理员能够管理日程表，该日程表允许单个或多个学生在预定的时间段访问学校计算机。
Splashtop 也符合 FERPA 的要求！请参阅 Splashtop FERPA 信息表 。
Splashtop 远程实验室入门
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