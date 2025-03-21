PowerShell脚本：设置、执行和高级技术

自动化是提高工作环境和行业效率的关键组成部分，而PowerShell脚本是实现自动化的强大工具。PowerShell脚本可以创建高级自动化例程，具有一系列命令，使其在传统命令行工具中脱颖而出，因此它是IT专业人员和系统管理员的重要工具。
考虑到这一点，让我们更深入地了解PowerShell脚本，是什么让它成为自动化的强大工具，以及Splashtop如何让远程运行PowerShell脚本变得简单。
What is PowerShell?
PowerShell是一个任务自动化框架和脚本语言，开发人员可以用来自动化任务和配置。其较新版本（PowerShell Core 6及以上）是开源和跨平台的，而Windows PowerShell（v5.1及更早版本）仅限于Windows。开发人员编写包含自动化指令的代码，然后将其传达给操作系统，以便根据需要执行重复的过程。由于PowerShell是一种脚本语言，它可以轻松传递自动化任务、提取数据等指令。
简而言之，PowerShell 让开发者可以创建代码来实现任务自动化。
虽然 PowerShell 和命令提示符都是命令行界面，但它们之间有显著的区别。Command Prompt较旧且功能有限，而PowerShell允许更复杂的脚本编写和自动化。PowerShell 还具有更广泛的命令和功能，使其成为更灵活和高级的选项，尽管这也使其更复杂。
PowerShell 和 PowerShell 脚本是一样的吗？
PowerShell是用于自动化的命令行shell和脚本语言。而 PowerShell Script 则是一个 .ps1文件包含用于自动化任务的结构化�命令，在PowerShell环境中运行以执行编程任务。换句话说，PowerShell Script 是 PowerShell 的关键部分。
为什么使用PowerShell进行自动化？
是什么让 PowerShell 成为自动化的理想选择？PowerShell 的一个主要优势是它能够让用户通过自动化重复的手动过程来高效地执行复杂的管理任务和 IT 工作，这反过来可以提高整个部门的效率。
例如，IT团队可以使用PowerShell来自动化用户管理。不需要IT代理手动控制每个账户的设置，PowerShell可以使用单个脚本创建具有一致设置的账户。
同样，PowerShell可以在系统间批量推出更新，使更新过程更快更高效。
此外，IT团队可以设置PowerShell进行系统监控。PowerShell可以设置为查询和分析系统日志以进行故障排除、审计和识别问题，或者用户可以创建脚本以在出现特定错误时提醒管理员。
配置您的 PowerShell 环境
如果你想高效且安全地运行PowerShell脚本，需要遵循一些步骤。
首先，您需要了解您的执行策略。您可以通过运行 Get-ExecutionPolicy 命令来检查，这将显示您的策略设置：Restricted、AllSigned、RemoteSigned 或 Unrestricted。如果您需要修改策略，可以使用 Set-ExecutionPolicy 命令来进行更改。
然后你需要检查你的PowerShell模块列表，这些模块收集了命令、函数和脚本，扩展了PowerShell到你使用的工具。例如，如果你想使用PowerShell自动化SharePoint Server中的流程，你需要合适的模块。你可以使用Get-Module -ListAvailable命令检查你的模块，或使用Install-Module命令安装新模块。这将确保PowerShell与您使用的工具和服务兼容。
如何编写和执行PowerShell脚本
对于不熟悉的人来说，编写和执行 PowerShell 脚本可能是一个复杂的过程。然而，这些步骤将帮助您入门：
Cmdlets 和脚本文件
首先，你需要了解是什么让 PowerShell 运作。PowerShell使用cmdlets——内置命令，用于执行特定操作，可以组合用于更复杂的任务。
当您组合多个 cmdlet 时，您就得到了一个 PowerShell Script。这些被保存为 .ps1文件，并且可以在 PowerShell 环境中远程调度和执行。
你可以在一个基本的文本文件中创建脚本，比如记事本，通过输入 Windows 命令行脚本并包含命令 & "X:\FirstScript.ps1" 然后将文档保存为 .ps1文件。或者，你可以使用 Windows PowerShell 集成脚本环境 (ISE) 在 GUI 环境中创建更长的脚本。
在 PowerShell 中运行脚本
一旦你有了脚本，你需要在PowerShell中执行它。你可以通过在 PowerShell 中导航到脚本的目录并选择要运行的脚本来做到这一点。
使用Windows任务计划程序
如果您需要在特定时间或定期运行脚本，可以使用内置的任务计划程序来控制计划和时间。
您可以通过运行 taskschd.msc 命令打开任务计划程序，然后指定任务名称和运行任务的用户。您还可以设置是否仅在用户登录时运行任务，或在用户注销时启用运行。然后，使用“触发器”选项卡来指定计划任务开始的条件或时间，例如在启动时或按计划。
最后，转到“操作”选项卡，指定在选定触发器发生时希望PowerShell执行的操作。你还可以控制设置，例如按需运行任务或在任务未能关闭时强制结束。
高级 PowerShell 技巧
虽然这将帮助您开始使用PowerShell，但随着您积累经验，您��会想要掌握更多高级技巧和提示。这些包括：
Functions and modules：你可以创建可重用的函数和模块来组织脚本，使你在需要时更容易访问所需的脚本，并简化脚本管理。
远程处理：PowerShell 远程处理可以使用 WinRM（在 Windows 系统上）或 SSH（特别是在 Linux/macOS 上使用 PowerShell Core），因此您可以同时管理多个设备并跨计算机执行命令。
后台作业：可以在后台运行多个命令而不阻塞正在进行的会话。这只需要定义 -Asjob 开关参数并选择在后台运行 cmdlet。
集成：您可以将 PowerShell 与其他系统集成，例如 Azure 和 AWS，使得在整个系统中运行和调度任务变得更容易。
提升性能和安全性的 PowerShell 脚本编写技巧
对于不熟悉该语言的人来说，编写PowerShell脚本可能很困难。当您编写PowerShell脚本时，请记住这些关键提示：
优化脚本性能：PowerShell脚本编写可能需要大量的试验和错误。反复测试您的脚本以确保它们正常高效运行，并且不要害怕尝试不同的变体以查看哪种最有效。尽量减少冗余代码，并尽可能使用PowerShell的内置cmdlet。
耐心处理错误：错误是可能发生的，尤其是在编写代码时。如果你遇到重复的错误，给自己一些宽容和耐心来识别和解决问题；可能是一个小的语法问题（例如缺少括号）、一个错误的变量，或者一个依赖于缺失模块的代码——花时间找出问题，你可能会发现它可以很容易地解决。别忘了使用调试工具来识别潜在错误。
使用安全编码实践：建议遵循安全最佳实践，包括通过最安全�的执行策略运行 PowerShell 脚本、对脚本和文件进行签名、在脚本中清理输入和输出等。PowerShell 将安全性掌握在您手中，因此确保您的代码和脚本安全至关重要。
避免常见的安全漏洞：在相关方面，确保您的安全凭证和敏感信息安全存储。还重要的是使用安全的系统和设备以防止未经授权的用户进入，并避免运行未签名的脚本。定期进行漏洞扫描并让用户了解网络安全最佳实践将帮助您消除坏人可能针对的任何弱点。
简化 IT 管理：使用 Splashtop 远程运行 PowerShell 脚本
如果你需要运行 PowerShell 脚本但你在远程工作怎么办？好吧，那就是你需要像 Splashtop 这样的软件的时候了。
Splashtop 提供多种方式来访问、管理和运行您的 PowerShell 脚本和远程任务自动化。例如，Splashtop的远程命令提示符使管理员能够远程启动终端窗口或命令提示符，并支持PowerShell 4.0及更高版本。这使管理员可以从任何地方运行提示和 PowerShell 命令，同时保持他们的设备和系统安全。
此外，Splashtop AEM（自主端点管理）旨在简化IT操作，自动化常规任务，并保持端点的最新状态。Splashtop是PowerShell的强大伴侣，简化了脚本执行、任务自动化和大规模端点管理。它使IT管理员和团队能够在多个端点上安排或执行任务，实施安全和配置策略，并立即推出更新和补丁。这使得可以从任何地方轻松管理任意数量的设备，配备IT自动化，提高IT团队的效率和生产力。
当��然，如果你更愿意远程连接到你的工作计算机并直接管理你的PowerShell脚本，Splashtop也可以做到。Splashtop提供远程访问，跨设备和操作系统，因此无论你走到哪里或使用什么设备，都可以访问你的工作。这使得管理员可以连接到他们的工作设备，访问PowerShell，并运行脚本，即使他们在使用移动设备工作。
无论你使用什么设备，喜欢如何工作，或者你的IT自动化需求是什么，Splashtop都提供你所需的工具和功能。亲自体验Splashtop，看看它有多简单，免费试用：