Microsoft 2026 年 8 月发布的周二补丁日涵盖了 Windows、Office、Azure、Exchange Server、SharePoint Server、Developer Tools 和 Microsoft Defender 中的 421 个 CVE。有两个漏洞尤其值得立即关注：一个已确认在野外被利用，另一个已被公开披露。另外，两项影响 Windows TPM 的非 Microsoft CVE 重发后也被标记出来。以下是我们对优先关注方向的看法。
Microsoft 2026 年 8 月补丁明细
和大多数月份一样，Windows 仍占据本次发布中最大的份额，共通过 32 项不同更新修复了 236 个漏洞。Office 和 Office 2016 各有 98 个漏洞，反映出同一组底层问题通过两种不同的服务模型交付——当前受支持的 Office 版本采用累积更新，而 Office 2016 采用单独更新。SharePoint Server 和 Developer Tools 的漏洞数量紧随其后，分别为 30 个和 26 个。
以下是本次发布的细分内容：
产品系列
按产品/版本划分的更新
已修复的漏洞
不同更新
更新类型
Azure
1
17
15
个人用途
Defender
1
1
1
累计
开发者工具
1
26
36
累计
Exchange Server
1
7
4
累计
Office
1
98
11
累积更新（2016 除外）
Office 2016
1
98
18
个人用途
其他
1
6
4
个人用途
SharePoint Server
1
30
3
累计
Windows
1
236
32
累计
如果深入分析本月风险实际集中在哪些方面，会发现仍是一些熟悉的领域：Windows 核心网络和驱动组件（DNS Server、DHCP Server、RRAS、SSTP、RMCAST、Telephony Service、Win32k）、Office 文档处理组件（Word、Excel、PowerPoint、Access，以及共享 Graphics Component），以及协作平台（SharePoint Server 和 Exchange Server）。本月我们还看到修复程序明显集中在开发者工具和 .NET 方面，如果组织运行内部构建或 CI/CD 基础架构，这一点尤其值得注意。
由�于 Office 和 Windows 合计占本月已披露漏洞的四分之三以上，预计补丁验证工作的重点将主要落在终端和生产力工作负载上，而非服务器基础设施——不过，考虑到 SharePoint、Exchange 以及 Windows 核心网络服务中的服务器端修复具有面向网络的特性，其风险也尤为突出。
零日漏洞和更可能被利用的漏洞
每个月，我们都会密切关注这些 CVE：Microsoft 自身发出的信号——公开已知的细节或已确认被利用——表明其现实世界风险正在超过由 CVSS 驱动的严重性评分。本月，有两项漏洞属于这一类别：
CVE ID
职称
值得关注的项目
CVE-2026-62832
Windows 用户配置文件服务特权提升漏洞
公开已知
CVE-2026-68820
Windows Ancillary Function Driver for WinSock 权限提升漏洞
已检测到漏洞利用
CVE-2026-68820 已确认正被活跃利用，而 CVE-2026-62832 已被公开知晓，这意味着相关技术细节已经可获得，可能会加速漏洞利用的开发。这两者都是权限提升漏洞，严重性评级为“重要”而非“严重”——这也很好地提醒我们，不能仅凭严重性评级来判断紧急程度。无论其基于 CVSS 的标签如何，这两个漏洞都应列入本月补丁队列的最�优先位置。
2026 年 8 月的严重漏洞
我们对本次发布的审查发现了 43 个被评为 Critical 的漏洞，其中绝大多数是远程代码执行（RCE）漏洞。其中有几项会影响面向网络的基础设施，而我们经常看到这些设施暴露在企业网络内部或边界：
CVE ID
受影响组件
影响
CVE-2026-62817 / CVE-2026-62820 / CVE-2026-62878 / CVE-2026-65789
Windows DNS 服务器
远程代码执行
CVE-2026-62819
Windows 路由和远程访问服务 (RRAS)
远程代码执行
CVE-2026-62818
Active Directory 证书服务 (AD CS)
远程代码执行
CVE-2026-62815
Microsoft QUIC
远程代码执行
CVE-2026-62816
Windows 可靠多播传输驱动程序 (RMCAST)
远程代码执行
CVE-2026-62889
Windows 安全套接字隧道协议 (SSTP)
远程代码执行
CVE-2026-62823
Windows DHCP Server
远程代码执行
CVE-2026-65791
Windows iSCSI Target Service
远程代码执行
CVE-2026-62824
Remote Desktop Client
远程代码执行
CVE-2026-62827 / CVE-2026-64921 / CVE-2026-65665
Microsoft SharePoint Server
权限提升 / 远程代码执行
CVE-2026-62911
Microsoft Exchange Server
权限提升
我们正在跟踪的其余严重级别 CVE 主要集中在 Microsoft Office（Word、Excel 以及共享的图形组件）中，本月该产品出现了十多项严重级别的 RCE 漏洞。由于其中一些漏洞影响的是经常暴露在不受信任网络中的服务——尤其是 DNS、RRAS 和 DHCP——我们建议将域控制器、边缘服务器和远程访问基础架构的补丁验证与部署列为最高优先事项。
如何确定 2026 年 8 月补丁的优先级
需要处理 421 个 CVE，因此采用基于风险的方法至关重要。以下是我们建议对本月发布内容进行优先�级分类的方式。
在 72 小时内修补
Windows DNS Server、DHCP Server、RRAS、SSTP 和 RMCAST——面向网络的服务中的严重 RCE 漏洞
Active Directory Certificate Services (AD CS) 和 Microsoft QUIC——影响身份和传输基础架构的严重 RCE
CVE-2026-68820（WinSock AFD）和 CVE-2026-62832（User Profile Service）——前者已被积极利用，后者已为公众所知
SharePoint Server 和 Exchange Server —— 面向互联网部署的协作平台中的严重漏洞
Remote Desktop Client 和 iSCSI Target Service —— 与远程访问和存储基础设施相关的严重 RCE
在 1-2 周内打补丁
Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint、Access）——需要用户交互的高数量 Critical 和 Important RCE 漏洞
开发者工具和 .NET — 与内部构建、CI/CD 和应用程序基础架构相关
Windows Kernel、Win32k、NTFS 和 Telephony Service —— 影响广泛终端的重要级别漏洞
常规补丁周期
影响较少暴露服务的低严重性 Windows 组件
需要本地访问权限或非默认配置的漏洞
已部署补偿性控制措施的系统（网络分段、访问受限、EDR 覆盖）
重发的值得关注的非 Microsoft CVE
CNA
标签
CVE
常见问题？
有变通办法吗？
缓解措施？
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6726
是
没有
没有
MITRE
Windows TPM
CVE-2026-6727
是
没有
没有
这两个重新发布的 CVE 都会影响 Windows TPM（可信平台模块）实现，并由 MITRE 跟踪，而不是由 Microsoft 自己的 CNA 跟踪。目前两者都没有已记录的变通方法或缓解措施，因此一旦供应商更新可用，及时应用补丁就成为主要的修复途径。正如我们每个月在这些问题出现时都会提到的，我们建议将 TPM 堆栈这类第三方和固件相关组件，纳入与操作系统级补丁相同的漏洞管理工作流程，而不是单独作为优先级较低的流程处理。
Splashtop AEM 如何提供帮助
本月有 421 个 CVE 需要梳理，想靠手动方式对每个终端的风险进行分级并不现实。这正是 Splashtop AEM（自主终端管理）要解决的空白：
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