媒体与娱乐公司对 Splashtop 的高性能和简洁性大加赞赏

远程访问如何提高媒体与娱乐行业的生产力和灵活性？我们的四位该行业客户向我们分享了自己的故事。
新冠疫情改变了我们的许多习惯，包括我们使用的媒体类型。疫情前，社交媒体影响着我们共同的媒体使用习惯。然而，由于疫情封锁和社交隔离，电影和电视的收视率有所上升。尼尔森2020年的一项研究表明，由于有多种选择，有线电视的使用率在疫情期间飙升并一直居高不下（即使在全球封锁结束后依然如此）。媒体与娱乐行业因收视率和使用率的空前高涨而保持警惕，他们想方设法希望通过远程劳动力进行内容创作。
如果创意人员、合作伙伴以及客户能够使用安全、快速且简单易用的远程访问解决方案，媒体与娱乐行业的生产力、效率以及灵活性会提高多少？现在，您不必再对此表示怀疑了。Warner Bros.、Adobe Video、TechCastles 和 Boxel Studio 已纷纷出面，解释自己为何如此“惊叹”于 Splashtop 远程访问解决方案的高性能和简洁性。
Splashtop 的简洁性优势的核心是，其客户（或合作伙伴）仅需利用 Splashtop 应用即可处理所有的远程访问需求。Splashtop 易于安装且可以无缝集成到现有的 IT 中，所以公司能够为创意人员提供高速的即时远程访问。Splashtop 的运行速度高达每秒60帧，而且可以零延迟远程连接，从而在性能方面超越同行业竞争对手。
游戏开发人员、视频剪辑、3D 设计师、动画设计人员等创意工作者�的生产力和灵活性因 Splashtop 而显著提升。
华纳兄弟国际电视制作公司
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队已部署 Splashtop，以在新冠疫情期间通过远程的方式快速完成后期制作。为此，该公司测试了多种远程访问解决方案，最终选择 Splashtop，以满足对安全性和高性能远程生产力的需求。
如今，WBITV 新西兰团队的剪辑人员能够远程使用办公室的 Windows 和 Mac 工作站运行专业软件，包括 Avid Media Composer 和 DaVinci Resolve。我们的解决方案为该团队提供了与办公室相同的安全性和生产力。
简洁性因素
WBITVP 仅用了5小时就完成了 Splashtop 的设置和运行，包括部署和用户的试运行。Splashtop Enterprise 可以帮助公司的 IT 管理员通过设置基于用户、计算机、角色和群组的精细权限，实现更加有效的访问控制。
“从初次投入使用到为用户提供远程访问，Splashtop 简单而安全的设置给我留下了深刻的印象。我们可以管理用户和群组，同时为其指定权限”——Mike Marsh，WBITVP 新西兰团队的 IT 经理。
注意到媒体与娱乐公司需要确保所有内容的高度安全性，Marsh 强调了 Splashtop 安全功能精妙的简洁性。
“我们使用 Okta 进行单点登录（SSO），选择 Splashtop Enterprise 主要是因为除了 2FA、设备身份验证、加密等其他安全检查之外，该软件还可以轻松无缝地集成 SSO。”
性能因素
通常，WBITVP 新西兰团队创意人员在后期制作时需要高达每秒60帧的帧率，后期制作包括音视频剪辑、视觉效果、混音、调色、配音、口型同步等，需要超高性能远程会话才能完成。
“我们曾在几台电脑上试用 AnyDesk�，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。” -- Mike Marsh，WBITVP 新西兰团队的 IT 经理。
Adobe Video
Adobe 的媒体与娱乐客户工作时经常需要用到具有强大的 A/V 同步和快速运行功能的 PB 级素材。他们发现，Splashtop 在这方面的表现非常出色。尤其是 Mac 设备之间的远程连接，即使相隔六千英里，连接效果也非常好。
简洁性因素
“借助 Splashtop，Adobe 用户可以安全地使用个人计算机、Android、iOS 和 Chromebook 设备高效办公，不会受限于所处的地理位置。”——Adobe 视频合作伙伴关系主管 Sue Skidmore
性能因素
关于 Splashtop 的优势，Adobe Video 的 Karl Soule 这样解释道：
“推广部门视频剪辑人员快速剪辑视频时，每秒要飞速敲击3或4个键，实现这一过程的关键是反应灵敏的 A/V 同步工具。我认为，这一点正是 Splashtop 的优势之一”
TechCastles 媒体服务公司
TechCastles Media Services® 是佐治亚州电影业的主要推动者之一，负责部署和监控电影专业校园环境、电影制片厂和后期制作设施的 IT 基础架构。
TechCastles 为乔治亚州的一所电影学校实施了 Splashtop。该校位于加利福尼亚的剪辑合作伙伴需要远程访问校内后期制作系统，该校需要为其学生和这些剪辑合作伙伴提供的高质量远程访问。在使用 Avid 软件以及 Avid Pro Tools 数字音频工作站、Avid Media Composer 软件等后期制作工具时，速度和质量必须始终如一。
在 Splashtop 之前，学生和剪辑师无法进行远程后期制作。以前的远程访问解决方案无法与 Avid 软件和工具无缝集成，并且无法与任何 Avid 产品正确同步音频。
简洁性因素
仅需几个小时，TechCastles 就能将 Splashtop 部署到150台教室计算机和25个安装 Avid Pro Tools 的工作站。学生和剪辑师都可以立即访问所需的系统和工具。
“只需单击、拖放电子邮件地址，即可把人员输入系统。此前在使用其他同类软件时，必须手动输入每个用户的姓名、电子邮件地址、指定访问权限以及应用程序权限，然后保存所有信息。这样做非常麻烦。” – Margaret Chu，TechCastles 合伙人。
性能因素
在远程电影制作过程中，学生和加利福尼亚的剪辑师都享有优化的质量和性能。这要归功于高速连接和高清质量的流式传输以及音频。
“Splashtop 不仅速度快，而且所有音频和视频都以高质量传输，关键是这些音视频都是同步的。”——TechCastles 合伙人 Margaret Chu。
Boxel 工作室
Boxel 工作室为让其设计师能够像在工作室一样远程访问高端工作站和软件，最终选择了 Splashtop。该工作室因所处理内容的重要性而在选择远程访问解决方案时非常谨慎。
“我们正在处理的数字内容是无形的，而且非常重要。这些内容最后将发布于影院、传统广播、有线电视或 Netflix、Amazon、Disney+、HBOMax、Paramount+、HULU OTT 等媒体服务平台，”Boxel 工作室的首席技术官 Andres Reyes 解释道。
简洁性因素
Boxel 工作室订购 Splashtop Enterprise 后享受到了各种高级安全功能和安全的远程支持。Boxel 的 IT 团队因为能利用安全的远程平台高效提供远程访问与支持工作站，而将手工作业减少了80%。
“从购买许可证到用户体验，整个过程都轻松愉快。Splashtop 的部�署又快有简单。想要添加更多用户？只需要点击鼠标，超级简单！” -- Boxel 工作室的首席技术官 Andres Reyes
性能因素
Boxel 的 CTO 及其团队尝试了许多远程访问解决方案。最终发现，几乎所有解决方案都更侧重于帮助 IT 部门提供远程支持，而不是为客户提供卓越的用户体验。某些情况下，通过这些方案进行的远程访问存在延迟和视频压缩现象。Boxel 的 CTO 及其团队还尝试了基于硬件的解决方案，但这些解决方案极易受到距离引起的延迟的影响。经验证，Splashtop 的性能不仅很高，而且非常稳定。
“我们尝试过其他解决方案，用户都说这些方案不仅杂乱无序，而且速度太慢，不是我们想要的方案，等等。于是，我们为用户部署了 Splashtop。之后，马上就收到了我们设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的可以利用这个软件远程工作，我真的可以远程完成我的工作了。” -- Boxel 工作室的首席技术官 Andres Reyes