IT团队–使您的团队通过远程访问实现居家办公

使您的团队可以从自己的设备远程访问其公司计算机。为您的托管计算机和服务器提供远程支持。将您的远程访问软件与Active Directory和单一登录（SSO）集成。使用Splashtop获得所需的一切。
启用远程工作。准备组织的业务连续性计划（BCP）
冠状病毒COVID-19爆发已经迫使许多组织下令其雇员在家工作。 IT团队需要做好组织准备，以确保运营保持正常运转，并且如果员工需要在家工作，他们可以保持生产力。
因此，远程访问应该成为灾难恢复和业务连续性计划的一部分。
Splashtop是受信任的远程访问软件，它使用户可以通过安全的远程连接从任何其他计算机，平板电脑或移动设备访问其工作计算机。
此外，Splashtop还提供了远程支持解决方案，使IT团队能够为其托管终端提供远程支持。
无论您是需要简单的远程访问工具来启用居家办公，远程支持，还是希望能够提供Active Directory和SSO集成的本地解决方案，Splashtop都能满足您的要求。请查看以下三个选项，为您的团队找到正确的解决方案。您可以免费开始试用以进行设置。
我想要实现居家办公
获取 Splashtop Remote Access，使团队能够从家里远程访问工作电脑。轻松邀请团队成员创建 Splashtop 账户并设置个人设备，全部都可在您的主账户下操作，以便统一管理。
团队可享受批量折扣。 开始免费试用 。或了解更多有关在家中启用工作的信息 。
我想要使用SSO的企业远程访问解决方案
Splashtop On-Prem 是一个在您的防火墙后面托管的内部解决方案，通过与活动目录的整合来增加安全性。 Splashtop Enterprise 是一个值得信赖的远程访问解决方案，具有可用的SSO集成，适用于提供远程支持的IT团队以及希望访问他们的计算机进行远程工作的用户。
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我想为我的托管终端提供远程支持
Splashtop远程支持 ，是IT团队的最佳价值远程解决方案。 有了它，你将能够在任何时候为你管理的任何计算机和服务器提供远程支持。 另外， 监测和管理功能 。
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