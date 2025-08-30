下一代远程访问解决方案是解决我们新常态的答案吗？

"" Splashtop的首席执行官Mark Lee在最近为Cutter Consortium成员撰写的专家建议专栏 中说，从长远来看，有兴趣让员工成功在家工作的公司应该寻求和评估下一代可扩展的远程访问平台，而不是退回到传统VPN是默认方法的假设上， 。
在文章中，马克进一步解释了为什么VPN有问题，它们如何能够--而且应该--被取代，用cloud 远程访问解决方案使企业长期取得成功："这些基于cloud 的远程访问解决方案可以提供增强的生产力、安全性、合规性、灵活性和按需的成本效益，可以帮助企业取得长期成功"。
有这么多的远程访问解决方案，你如何选择正确的方案？ 我们总结了以下你需要知道的内容。
一个可靠的下一代远程接入解决方案应该是这样的：而这里是下一代远程接入解决方案应该包括的首要功能。
能够快速、轻松地扩展到成千上万的用户/设备，而不需要回传流量和阻碍用户的生产力。
支持自带设备（BYOD），这样远程工作人员就不需要依赖公司发放的设备，就可以在家里或任何地方安全地工作。
支持多因素认证和设备认证，以实现强大的安全性。
对所有网络流量进行加密，对远程会话进�行记录和监控。
自动化基础设施和端点软件更新的能力。
监测安全性和合规性。
支持SSO，通过目录服务执行公司的密码政策。
IT能够轻松访问审核跟踪，会话录制，文件传输管理（即，禁用和启用文件传输的能力）以及其他可管理性控件的能力。
性能高，使用方便。
在流行的操作系统和设备上提供一致的远程访问体验。
按需订阅模式和随用随付服务。
值得庆幸的是，Splashtop 能满足所有这些需求。 我们的远程访问解决方案是专门为企业解决长期在家工作的需要而设计的。 在这里了解更多。
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