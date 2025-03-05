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介绍 Splashtop 的简单灵活授权

作者：Trevor Jackins
阅读时间：6分钟
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2025年2月，Splashtop 推出了一个新的授权模式，让您更轻松地选择、管理和使用我们的远程访问和支持解决方案。不再是多个不同名称的独立产品，一切都建立在一个平台上，具有明确的授权层级和灵活的附加功能。

此更新不会减少任何功能——您仍然可以享受同样快速、安全的远程访问和支持。此外，我们改进了账单管理、附加功能和升级的方式，让您对订阅有更多控制权。作为此更改的一部分，一些现有计划有了新的、更易理解的名称：

如果你是 Splashtop 的新用户，找到许可证从未如此简单

我们简化了Splashtop的产品系列，方便您轻松找到合适的远程访问或支持计划。现在我们提供两种主要的许可证类型，而不是多个产品名称；Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support

Splashtop 远程访问

适合需要在远程计算机上工作的个人和团队。这些是 Splashtop Remote Access 的层级：

  • Solo – 为需要连接最多两台计算机的个人用户提供远程访问。

  • Pro – 为专业人士增加了多显示器支持、远程打印和文件传输功能，并且每个许可证可访问多达10台计算机。

  • Performance – 适合需要高性能流媒体、USB 重定向和远程麦克风的高级用户，用于视频编辑和音频制作等任务。

  • Enterprise – 为需要额外安全性和 IT 管理工具（如 SSO/SAML、SIEM 日志记录和 IP 白名单）的企业设计。

Splashtop Remote Support

适用于提供远程协助的IT团队和帮助台专业人员。这些是Splashtop Remote Support的层级：

  • SOS – 允许技术人员为任何设备提供按需支持，并为最多 10 或 300 台设备提供无人值守访问支持，每个许可证。

  • Enterprise – 包括高级IT管理、安全功能和大型IT团队的集成。

更多灵活性的附加功能

为了让你更好地控制 IT 环境，以下附加组件可以添加到 Splashtop Remote Support 中，在某些情况下，也可以添加到 Remote Access 的企业级别中：

通过这种新结构，您可以更清晰地选择合适的计划，并灵活添加所需功能。账单和订阅管理也更简单，便于在需求增长时升级、扩展或自定义您的计划。

当前 Splashtop 订阅者可以期待什么

我们知道这样的变化可能会引发问题，所以根据你的当前计划，这些更新对你的具体意义如下。

企业订阅者

  • 您的账户已自动过渡到新平台。

  • 您的授权现在标记为 Remote Access（原为最终用户）和 Remote Support（原为技术员）。

  • 您当前的定价和功能保持不变，只是Endpoint Management现在是一个附加功能，而不是包含在基础计划中。

Splashtop SOS订阅者

  • 您的账户尚未自动迁移——您将在续订、升级或扩展计划时过渡。

  • SOS Unlimited 现在每个并发技术人员许可证有 300 个端点限制。如果你超过了这个数量，我们将提供额外的许可证或端点以确保你的覆盖范围。

  • 您现在有新的选项，包括：

    • 添加 Remote Access 授权以进行无人值守访问。

    • 尝试 Autonomous Endpoint Management 以获得更好的 IT 控制。

    • 升级到 Enterprise 以获得更多安全和管理工具。

Splashtop Business Access 订阅者

  • 你的账户将在你续订、升级或扩展计划时过渡。

  • 你现在可以选择：

    • 添加Remote Support许可证以满足IT支持需求。

    • 升级到Enterprise以获得更高级的安全和管理功能。

如果您使用旧版 Splashtop Remote Support

  • 使用现有版本的 Splashtop Remote Support 的用户将被保留在他们当前的计划中。

我们设计了这一过渡过程，以尽可能平稳地进行，同时保留所有基本功能。如果您有任何问题或需要帮助调整计划，我们的支持团队随时准备为您提供帮助。

现有 Splashtop 订阅者接下来应该做什么

现在新的 Splashtop 平台已经到位，以下是你可以做的以充分利用它：

1. 检查您的计划

  • 登录你的 Splashtop 账户，查看你当前的许可证和功能，看看它们是如何更新的。

  • 如果您使用的是旧版本的Enterprise（v0或v1），请联系我们以访问高级功能。

2. 探索新选项

  • 如果您需要无人值守访问，现在可以将 Remote Access 授权添加到您的 SOS 计划中。

  • 如果您是 IT 团队，可以考虑尝试 Endpoint Management 附加组件，以便更好地控制您的设备。

  • 如果你想要高级安全和管理功能，升级到 Enterprise 可能是最佳选择。

3. 寻求支持

  • 如果您对迁移有任何疑问或需要帮助调整计划，我们的支持团队随时准备为您提供帮助。

我们为何简化了我们的许可

我们做出这些更改是为了让Splashtop更易于使用、管理和自定义。以下是新平台为您带来的好处：

更简单的产品选择

  • 不再猜测哪个计划有你需要的功能——清晰的 Remote Access 和 Remote Support 层级让选择变得简单。

  • 统一的仪表盘让您可以在一个地方全面查看所有功能和附加功能。

简化的计费和订阅管理

  • 所有服务的单一结账流程——无论您需要远程访问、远程支持还是附加功能。

  • 所有附加组件同时续订（除防病毒软件外，它有自己的日程），所以你不必管理多个续订日期。

  • 为需要灵活计费选项的企业提供更简单的 PO 配置。

更好的整体体验

  • 更轻松地访问功能——您现在可以探索和尝试不同的功能，而无需切换计划。

  • 对许可证、权限和附加组件有更多控制，因此 IT 团队可以在一个地方管理所有内容。

通过这些更新，你可以花更少的时间弄清计划和管理续订，更多时间专注于重要的事情——无缝的远程访问和支持。

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Splashtop 的新授权旨在为您提供更多的灵活性、更好的管理工具和更轻松的体验。花几分钟时间探索您的选项，看看今天如何从 Splashtop 中获得更多收益！

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