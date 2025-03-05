2025年2月，Splashtop 推出了一个新的授权模式，让您更轻松地选择、管理和使用我们的远程访问和支持解决方案。不再是多个不同名称的独立产品，一切都建立在一个平台上，具有明确的授权层级和灵活的附加功能。
此更新不会减少任何功能——您仍然可以享受同样快速、安全的远程访问和支持。此外，我们改进了账单管理、附加功能和升级的方式，让您对订阅有更多控制权。作为此更改的一部分，一些现有计划有了新的、更易理解的名称：
Splashtop Business Access 现在是 Splashtop Remote Access
Splashtop SOS 现在是 Splashtop Remote Support
如果你是 Splashtop 的新用户，找到许可证从未如此简单
我们简化了Splashtop的产品系列，方便您轻松找到合适的远程访问或支持计划。现在我们提供两种主要的许可证类型，而不是多个产品名称；Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support。
Splashtop 远程访问
适合需要在远程计算机上工作的个人和团队。这些是 Splashtop Remote Access 的层级：
Solo – 为需要连接最多两台计算机的个人用户提供远程访问。
Pro – 为专业人士增加了多显示器支持、远程打印和文件传输功能，并且每个许可证可访问多达10台计算机。
Performance – 适合需要高性能流媒体、USB 重定向和远程麦克风的高级用户，用于视频编辑和音频制作等任务。
Enterprise – 为需要额外安全性和 IT 管理工具（如 SSO/SAML、SIEM 日志记录和 IP 白名单）的企业设计。
Splashtop Remote Support
适用于提供远程协助的IT团队和帮助台专业人员。这些是Splashtop Remote Support的层级：
SOS – 允许技术人员为任何设备提供按需支持，并为最多 10 或 300 台设备提供无人值守访问支持，每个许可证。
Enterprise – 包括高级IT管理、安全功能和大型IT团队的集成。
更多灵活性的附加功能
为了让你更好地控制 IT 环境，以下附加组件可以添加到 Splashtop Remote Support 中，在某些情况下，也可以添加到 Remote Access 的企业级别中：
Autonomous Endpoint Management – 运行后台系统诊断、自动补丁和实时管理设备。
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – 集成的 Bitdefender 保护，从 Splashtop 控制台内保持端点安全。您还可以添加Bitdefender Gravityzone EDR。
Splashtop Connector – 安全访问 RDP、VNC 或 SSH，无需 VPN 或额外代理。
Augmented Reality (AR) Support – 让IT技术人员通过实时摄像头共享指导用户进行故障排除。
通过这种新结构，您可以更清晰地选择合适的计划，并灵活添加所需功能。账单和订阅管理也更简单，便于在需求增长时升级、扩展或自定义您的计划。
当前 Splashtop 订阅者可以期待什么
我们知道这样的变化可能会引发问题，所以根据你的当前计划，这些更新对你的具体意义如下。
企业订阅者
您的账户已自动过渡到新平台。
您的授权现在标记为 Remote Access（原为最终用户）和 Remote Support（原为技术员）。
您当前的定价和功能保持不变，只是Endpoint Management现在是一个附加功能，而不是包含在基础计划中。
Splashtop SOS订阅者
您的账户尚未自动迁移——您将在续订、升级或扩展计划时过渡。
SOS Unlimited 现在每个并发技术人员许可证有 300 个端点限制。如果你超过了这个数量，我们将提供额外的许可证或端点以确保你的覆盖范围。
您现在有新的选项，包括：
添加 Remote Access 授权以进行无人值守访问。
尝试 Autonomous Endpoint Management 以获得更好的 IT 控制。
升级到 Enterprise 以获得更多安全和管理工具。
Splashtop Business Access 订阅者
你的账户将在你续订、升级或扩展计划时过渡。
你现在可以选择：
添加Remote Support许可证以满足IT支持需求。
升级到Enterprise以获得更高级的安全和管理功能。
如果您使用旧版 Splashtop Remote Support
使用现有版本的 Splashtop Remote Support 的用户将被保留在他们当前的计划中。
我们设计了这一过渡过程，以尽可能平稳地进行，同时保留所有基本功能。如果您有任何问题或需要帮助调整计划，我们的支持团队随时准备为您提供帮助。
现有 Splashtop 订阅者接下来应该做什么
现在新的 Splashtop 平台已经到位，以下是你可以做的以充分利用它：
1. 检查您的计划
登录你的 Splashtop 账户，查看你当前的许可证和功能，看看它们是如何更新的。
如果您使用的是旧版本的Enterprise（v0或v1），请联系我们以访问高级功能。
2. 探索新选项
如果您需要无人值守访问，现在可以将 Remote Access 授权添加到您的 SOS 计划中。
如果您是 IT 团队，可以考虑尝试 Endpoint Management 附加组件，以便更好地控制您的设备。
如果你想要高级安全和管理功能，升级到 Enterprise 可能是最佳选择。
3. 寻求支持
如果您对迁移有任何疑问或需要帮助调整计划，我们的支持团队随时准备为您提供帮助。
我们为何简化了我们的许可
我们做出这些更改是为了让Splashtop更易于使用、管理和自定义。以下是新平台为您带来的好处：
更简单的产品选择
不再猜测哪个计划有你需要的功能——清晰的 Remote Access 和 Remote Support 层级让选择变得简单。
统一的仪表盘让您可以在一个地方全面查看所有功能和附加功能。
简化的计费和订阅管理
所有服务的单一结账流程——无论您需要远程访问、远程支持还是附加功能。
所有附加组件同时续订（除防病毒软件外，它有自己的日程），所以你不必管理多个续订日期。
为需要灵活计费选项的企业提供更简单的 PO 配置。
更好的整体体验
更轻松地访问功能——您现在可以探索和尝试不同的功能，而无需切换计划。
�对许可证、权限和附加组件有更多控制，因此 IT 团队可以在一个地方管理所有内容。
通过这些更新，你可以花更少的时间弄清计划和管理续订，更多时间专注于重要的事情——无缝的远程访问和支持。
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