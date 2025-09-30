Splashtop 被评为年度混合工作解决方案提供商 - 2023 年远程技术突破奖

Splashtop 的远程访问与远程支持解决方案在第三方评论网站赢得了无数奖项和最高用户评分。了解原因并免费试用 Splashtop。
Splashtop 荣获 2023 年远程技术突破奖颁发的“领先软件解决方案提供商”，为实现高性能混合工作环境提供支持。
我们很高兴和大家分享这个好消息：Splashtop 在备受推崇的 2023 年远程技术突破奖中被评为“年度混合工作解决方案提供商”。该知名奖项旨在表彰能够实现有效远程办公的全球领先科技公司、产品和服务。今年，竞争相当激烈，共有1,250多项提名，来自全球各地。能够荣获这一奖项体现了我们的不懈努力，期望为全球3000万用户提供卓越价值。
Splashtop 旨在提供对用户友好的软件工具，希望能以增强性能、易用性、高级安全功能和成本效益帮助用户解决实际问题。我们的解决方案至少比竞争对手的价格低50％，各种规模的企业，不论是独立的个人用户，还是大中小型企业，都可以使用远程访问技术。
Splashtop 解决方案的核心是易用性。我们认为，技术应该做到简单直观、用户友好且易于使用。Splashtop 产品的用户界面简单易用，可在几分钟内完成安装，有助于提高最终用户的采用率和利用率，同时满足 IT 帮助台人员对远程解决方案的需求，他们需要无缝流畅、易于部署的方案。用户只需点击鼠标，即可访问应用和资源、执行任务并获��得技术支持，完全不会影响其工作流程。
在混合和远程办公环境中，性能至关重要。Splashtop 的先进压缩技术可以优化带宽使用，确保远程连接的流畅和稳定，能以 60fps 的帧率进行 4K 流式传输，为用户带来近乎完美的使用体验。这样可以帮助远程办公人员使用任意设备连接高端工作站，远程操作 CPU 密集型应用，从而充分利用 BYOD 策略。文件传输、远程打印、多对多显示器等功能可确保用户能够随时随地最大限度地提高工作效率。即使是十分依赖精密软硬件的用户也可以通过 Splashtop 享受卓越的远程体验，包括 4:4:4 颜色模式、高保真音频、远程麦克风、USB 设备重定向等选项。
在 Splashtop，客户是我们的指南针。客户反馈和需求指引我们朝着正确的方向前进，使我们能够不断创新、发展和改进我们的产品。我们坚持以客户为中心，以更好地为不同行业提供服务，满足其独特需求和期望。
Splashtop 致力于为用户提供安全、简单、高性能、以客户为中心的远程访问和支持解决方案，“年度混合工作解决方案提供商”奖就是对我们所做努力的肯定。我们对此深表感激，并承诺将继续为远程访问技术领域树立新标杆。
这一荣誉也将激励我们不断创新和改进。我们期待今后能继续保持发展势头，获得更多里程碑。以下是如何通过 Splashtop 远程技术解决方案为更多企业提供支持！
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