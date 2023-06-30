Splashtop 被评为年度混合工作解决方案提供商 - 2023 年远程技术突破奖

Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案赢得了第三方评论网站的 无数奖项 和最高用户评分。 了解原因并 免费试用 Splashtop。

2023 年远程技术突破奖将 Splashtop 加冕为支持一流混合工作环境的头号软件解决方案。

我们很高兴与您分享 Splashtop 在备受推崇的 2023 年远程技术突破奖中被评为年度混合工作解决方案提供商。 这个享有盛誉的奖项旨在表彰能够实现有效远程办公的全球领先科技公司、产品和服务。 今年，竞争激烈，来自全球各地的1,250多项提名。 这一认可确实体现了我们对为全球3000万用户提供卓越价值的持续追求。

在 Splashtop，我们优先考虑构建用户友好的工具，以增强的性能、易用性、 最大化的安全性和成本效益来解决实际问题。 我们的解决方案比竞争对手便宜50％，使任何规模的企业（从独立专业人员到中小型企业和企业）都可以使用远程访问技术。

易用性是我们解决方案的核心。 我们认为，使能技术应该直观、用户友好且易于使用。 Splashtop 的产品采用易于使用的界面设计，可在几分钟内安装，促进最终用户的采用和利用，同时满足需要无缝、易于部署的解决方案的 IT 帮助台专业人员的需求。 用户只需点击一下即可访问应用程序和资源、执行任务并获得技术支持，所有这些都不会干扰他们的工作流程。

在混合和远程工作环境中，性能至关重要。 Splashtop 的高级压缩技术优化了带宽使用，确保流畅稳定的连接，以 4K 流媒体和 60fps 提供无与伦比的用户体验。 这允许远程工作人员连接到高端工作站并从任何设备上操作 CPU 密集型应用程序，从而充分利用 BYOD 策略。 文件传输、远程打印、多对多显示器等功能可确保无论身在何处都能最大限度地提高工作效率。 即使是依赖精密硬件和软件的用户也可以依靠 Splashtop 获得完美的远程体验，包括 4：4：4 颜色模式、高保真音频、麦克风直通和 USB 设备重定向等选项。

在 Splashtop，我们的客户是我们的指南针。 他们的反馈和需求引导我们朝着正确的方向前进，使我们能够不断创新、开发和完善我们的产品。 这种以客户为中心的方法使我们能够更好地为不同行业提供服务，满足他们的独特需求和期望。

获得年度混合工作解决方案提供商奖是对 Splashtop 致力于提供安全、简单、高性能和以客户为中心的远程访问和支持解决方案的肯定。 我们非常感谢这一认可，并承诺继续为远程访问技术领域设定标准。

这一荣誉是我们不断创新和改进的动力。 我们期待保持势头，在我们的旅程中取得更多里程碑。 以下是为更多企业提供最佳的远程技术解决方案！

免费试用 Splashtop！

想体验我们屡获殊荣的远程访问和支持解决方案吗？ 注册免费试用 Splashtop ，亲眼看看为什么我们是年度混合工作解决方案提供商。