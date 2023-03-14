BYOD 时代 IT 如何提供有效支持

混合办公模式将会延续，这一点毫无疑问，因为各种规模的企业会继续允许员工在办公室、家中或自行选择的地点办公。

混合工作的一个核心要素是BYOD（自带设备）。 员工认为这对生产力和工作满意度至关重要，因为使用他们选择的任何设备都会给他们带来灵活性和自主权。 事实上，正如我们在 这篇最近的博文 ，66%的工人会选择为员工提供计算设备选择的公司，而不是不提供的公司。

但是，如果员工的个人设备或在其上运行的应用程序出现问题，则需要 IT 或帮助台提供支持，所需支持水平与公司托管设备所需水平相当。IT 的支持负担因此增加。大多数 IT 团队都使用可以访问托管计算机的远程支持工具，但这些工具仍无法应用于目前的所有远程 BYOD 场景。

为了成功地支持远程员工的BYOD需求，你必须具备实时能力，在出现技术困难时远程支持 ，任何 设备。

BYOD 提案制胜的关键：无限的按需支持

Splashtop's远程支持解决方案中的出席支持功能是一种高级形式的按需支持，允许你支持任何计算机、平板电脑或移动设备。 出席支持使IT技术人员能够在用户在场的情况下即时访问远程计算机或移动设备。

也就是说，您可以在任何最终用户需要帮助时，远程支持其办公或个人设备，如 Windows、Mac、iOS、Android 设备等。通过有人值守的支持，IT 团队只需控制最终用户设备即可进行故障排除，就像在现场一样，IT 可以 远程控制 Windows、Mac 和 Android 设备，远程查看 iOS 。

使用Splashtop的出席支持功能的组织已经提到了使用Splashtop的几个好处，包括。

支持各种设备类型，包括移动设备

帮助 IT 增强远程或混合办公支持功能

提高员工生产力，更及时地提供帮助服务（亦适用于个人设备）

Splashtop 有人值守支持运行操作简单

Splashtop 因操作简单受到 IT 和员工的喜爱。员工只需生成唯一的9位会话代码，并将此代码提供给帮助台的技术员。然后，技术员可以使用此代码连接到员工设备，立即控制员工设备，同时可使用传输文件、远程打印、聊天、共享屏幕等功能。更令人满意的是，Splashtop 具备高级安全基础设施。

对于任何规模的企业而言，无限的按需 BYOD 支持改变了“游戏”规则，该方法通过确保员工随时随地使用更加适合的办公设备，保持员工工作效率。

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如果您希望按需远程支持任何设备，请查看 Splashtop SOS。如果您需要员工远程访问（用于远程办公）和 IT 远程支持的多合一解决方案，请查看 Splashtop Enterprise。

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