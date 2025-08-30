混合办公如何帮助员工和 IT 支持减轻压力

1998年，国际压力管理协会（ISMA）将每年十一月的第一个星期三设立为“全国压力意识日”（National Stress Awareness Day），旨在发现和减少人们生活中的压力因素，为人们提供压力相关信息以及公司和个人应对压力的策略。
可以说，过去几年对全球的工人（人类）来说是令人难以置信的压力。 根据 盖洛普的《2021年全球工作场所状况》 ，工人的日常压力达到了历史新高，从2019年的38%增加到2020年的43%。
在2021年10月的LinkedIn民意调查中，Splashtop ，询问其追随者是否认为混合工作，总体而言，对人们的精神健康有积极影响。 88%的受访者表示，是的，好处是积极的。
Splashtop EMEA 地区的总经理 Alex Draaijer 表示：“企业可以利用‘全国压力意识日’这个机会，认真考虑已经改变的工作方式，即远程办公、混合办公和办公室办公，如何影响员工福祉。过去一年半，企业普遍转向远程办公，员工不得不适应居家工作，这从根本上改变了员工的工作体验。如今，随着企业纷纷转向混合办公，我们必须考虑如何采取措施，提高员工的幸福感和压力水平。”
混合办公 = 员工的幸福感 + IT 支持
已经没有回头路了。 员工希望有混合的、灵活的工作。 根据一项Microsoft ，73%的员工希望有灵活的远程选项，以保持大流行后的状态。
混合办公环境不仅有助于提高�工作效率、减少通勤时间，还能改善工作生活平衡。混合办公具备的这些优势将在新的一年开始后不断提高员工的幸福感。
事实上，最近Splashtop的研究表明，英国五分之二（42%）的IT领导在使用灵活技术的情况下更喜欢他们的工作，而且压力更小。 超过三分之一的人认为这些技术增加了用户和同事对他们作为决策者的信心。
混合办公需要明确的框架和正确的技术，这种工作模式有助于提高员工福祉、减轻工作压力并增强员工信心，同时可以帮助企业为防范新冠疫情恶化做好准备。随着时间的推移，混合办公环境将不再区分远程工作人员和办公室工作人员，而只是作为一种常规工作模式。
远程访问和远程支持解决方案的优势
远程访问软件可以提供远程控制任何计算机的功能。用户在办公室电脑上安装远程桌面软件，然后可以在家中使用笔记本电脑进行远程连接。通过远程桌面软件，用户可以访问所有办公室电脑上的软件和文件，就像在办公室工作一样。
作为一个工人--远程、混合或办公室--很少有比遇到技术问题更令人沮丧的事情。 而且，对于IT支持专业人士来说，终端用户对你和你的团队有很高的期望。 我们期望你能迅速解决支持请求，以防止开放支持票据的积累。 你的用户期望对他们的要求作出快速反应，并期望你为他们提供顶级的服务，使他们完全满意。
远程访问和支持解决方案可以减轻员工的工作压力，提高员工的幸福感。
混合办公人员可以通过远程访问和支持解决方案：
从笔记本电脑或移动设备远程访问工作 PC、MAC 和已连接的硬件，例如扩展存储。
访问无法在本地安装的企业应用程序，例如报告、视频编辑、开具账单与发票、ERP、CAD 等。
��访问机密客户或患者数据。
确保 IT 能够远程支持计算机和移动设备以排除、诊断和修复问题。
确保业务连续性。
与 VPN 相比，具有更高的安全性、性能和可扩展性