来自 Splashtop 的节日祝福

节日问候& 这一年是怎样的一年？
2019 年，我们在远程访问工具引入了令人兴奋的新功能和集成，扩展了我们的团队，专注于顶级服务，并继续保持快速增长。感谢您参与其中！
更多新功能超出了我们的预期
今年，我们为我们的远程访问解决方案提供了数百项新功能。 客户最喜欢的包括拖放文件传输、会话记录、更快的文件传输、Linux支持、完全重新设计的Android应用、与ServiceNow、Freshdesk、Zendesk等的集成。 我们还推出了Splashtop企业远程支持的新内部版本。
2019年的顶级新功能
顶级的服务和支持
在2019年，我们增加了一个新的客户成功团队，专注于我们的客户和顾客的成功。 我们已经在美国总部和国际上扩大了我们的支持团队，因此我们可以提供更快的响应时间，而且没有支持费用。 我们增加了专门的客户代表，为大客户提供个性化的服务。 我们还重新设计和更新了我们的支持网站。
增长与扩张
从各方面来说都是非常重要的一年。过去一年，我们的团队规模几乎增加了一倍。我们达到 6 亿远程访问会话的新里程碑。我们赞助了 3 倍的活动和贸易展览。我们现在比以往涵盖的国家/地区和语种更多！
2020 年会有更大发展
我们已经为 2020 年制定了宏大的计划。我们正在努力开发许多人要求的新产品功能和增强功能，包括 Remote Support Premium 中一对多功能和新仪表板、单点登录、其他 Linux 平台支持和更多的集成。从欧洲、中东和非洲地区开始，我们还将快速继续在全球快速增长。
帮助传播信息
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再次感谢您助力我们在 2019 年取得成功。我们祝您节日快乐，在 2020 年万事如意！