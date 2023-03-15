Splashtop SOS 入门（按需支持）

欢迎来到 Splashtop SOS。 让我们开始设置吧。

借助 Splashtop SOS，您可以使用计算机或移动设备来远程访问和控制远程计算机和 Android 设备。

以下是我们将在本文中介绍的内容，以帮助您入门

安装并设置用于进行远程访问的应用程序

使用 SOS，您可以从计算机（Windows 或 Mac）或移动设备或平板电脑（iOS 或 Android）运行远程访问会话。

首先下载并安装 Splashtop Business 应用程序

前往 https://www.splashtop.com/sos/downloads，在该网页的左栏获取所有下载内容

启动 Splashtop Business 应用程序时，请务必使用您在设置 SOS 帐户时使用的电子邮件地址和密码登录。

使用 Splashtop SOS 启动远程访问会话

准备好您的 Splashtop 商业应用程序以开始会话

运行你上面安装的 Splashtop Business 应用程序（在 Windows、Mac 电脑或 iOS 或Android设备上）。

导航到应用程序的 SOS 区域

单击" + S" OS 图标或从菜单中选择 “SOS | 连接到用户的计算机”

您将看到 “连接到用户的计算机” 对话框，您将在其中输入用户提供给您的 9 位数代码（在以下步骤中）

要求您的用户下载并运行 SOS 访问应用程序

请让您的最终用户到 Splashtop 应用程序中点击 SOS 软件下载链接（sos.splashtop.com 或 sos.splashtop.eu，请根据您的帐户所在位置进行选择），下载并运行小程序或应用程序，然后把9位代码发送给您。

请注意，该页面将自动检测他们的操作系统，如果他们在计算机上，则为他们提供Windows或Mac下载；如果他们在移动设备或平板电脑上，则为他们提供移动应用程序下载。

用户运行应用程序（在 Windows 和 Mac 上）

用户进入网页并下载并运行该应用程序。

用户只需要运行应用程序，没有安装过程。

显示一个 9 位数的代码。

他们为您提供代码，然后您将其输入到Splashtop应用程序中（单击SOS +图标后），然后开始会话。

“设置” 菜单下还有一些其他选项。

声音 — 选择仅通过远程连接输出声音、仅在这台计算机上输出声音，或者两者都输出声音

安全-选择在有人尝试连接时是否向用户请求许可。 选项包括请求到期后拒绝、请求到期后允许或关闭。

高级-具有代理设置选项（无代理、自动、手动），并用于设置服务器、用户名和密码

用户运行安卓应用程序

如果用户从 Android 设备访问 SOS 应用程序下载页面，则会提示他们从 Google Play 商店下载 SOS Android 应用程序。可能还会提示他们根据其电话制造商下载加载项，以添加对该类型电话或平板电脑的远程控制。

他们安装并运行应用程序后，体验是一样的。 他们为您提供应用程序中显示的代码，然后您在Splashtop应用程序中使用该代码来远程访问和控制他们的Android设备。

“以管理员身份连接” 选项

当你启动会话访问Windows计算机时，会出现一个复选框，你可以选择 “以管理员身份连接”。 系统将提示你在 Windows 计算机上使用管理员帐户登录，然后你将能够执行需要管理员权限的活动。

在Splashtop应用程序的SOS屏幕中输入9位数的代码后，单击箭头进行连接，远程访问会话将开始。

以下是远程用户的计算机屏幕，显示在技术人员计算机屏幕上的 SOS 窗口中。

当您开始会话时，远程计算机屏幕将在计算机的窗口中打开。 在那个窗口中，你可以用鼠标和键盘控制他们的计算机，就像你坐在电脑前一样。

下拉菜单（屏幕顶部的蓝色向下箭头 V）使您可以访问其他控制选项。

完成后，您可以关闭窗口以结束会话，或者远程用户可以单击访问应用程序上的 “断开连接” 按钮结束会话。

如何通过移动设备浏览和控制计算机屏幕

从移动设备启动会话与从计算机启动会话非常相似。 点按即可在您的设备（在本例中为 iPad）上运行 Splashtop Business 应用程序。

启动应用程序时查找" +" SOS 图标并点按它。 你会看到一个看起来像这样的屏幕，你可以在其中输入用户的 9 位数代码。

在移动设备上，控制远程计算机的体验与在计算机上工作时的体验略有不同，因为你没有鼠标。

在初始屏幕上（注意背景中的远程电脑屏幕），你会看到一个叠加层，它解释了一些手指手势可以用来代替鼠标在计算机屏幕上导航。

单击 “继续” 以隐藏提示并查看远程计算机屏幕。

屏幕右下角有用于打开工具栏和访问屏幕键盘的控件。

如果您单击打开工具栏，则会有许多选项可供您使用。

结束会话

显示手指手势提醒

锁定/解锁屏幕旋转

虚拟触控板和鼠标设置

交换机监视器

FPS 质量设置

屏幕控件

右侧的向下箭头按钮隐藏了工具栏。

完成会话后，只需单击页脚工具栏左侧的结束会话按钮。

仅此而已。 您的远程访问会话已完成！

如何通过电脑浏览和控制 Android 设备

点击此处查看有关使用 SOS 远程访问和控制 Android 设备的博客文章

在线管理您的 SOS 账户

转到您的 Splashtop Web 控制台来管理您的帐户。

在右上角，您可以访问您的账户信息和订阅。

使用“邀请技术人员”按钮邀请其他技术人员进入您的帐户。请记住，每个 SOS 许可一次允许1位技术人员使用 SOS。如果您有五个许可证，那么技术人员列表中的任何五个人都可以同时使用 SOS。

“当前会话” 列表显示您当前正在您的账户下运行会话。

“会话代码”字段和“连接”按钮允许您输入要访问的用户计算机或设备中的9位数字代码。单击“连接”按钮将在计算机或移动设备上打开加载了会话代码的本机 Splashtop 应用程序，您可以从该应用程序启动会话。不支持从 Web 浏览器运行远程支持会话。

在这篇文章中，我们已经看到了如何使用 Splashtop SOS 进行设置。

您安装了技术人员使用的 Splashtop Business 应用程序，然后单击 +SOS 图标启动 SOS 会话

我们指示远程用户下载和运行 SOS 应用程序，并向技术人员提供 9 位数字

接下来，我们看到了技术人员如何在他们的应用程序中输入该号码并远程访问和控制用户的设备

最后，我们看到了如何在线管理你的 SOS 账户，包括在一个账户下管理多名技术人员

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如果您还没有 Splashtop SOS，请尝试一下！