Splashtop SOS 入门（按需支持）

欢迎使用 Splashtop SOS，开始设置吧！
需要使用移动设备支持员工或客户吗？通过 Splashtop，可以使用 SOS 功能快速为任意 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备提供有人值守的远程协助。使 IT 技术人员能够实时查看（并且在许多情况下控制）用户设备，非常适合在旅途中解决问题。
在本指南中，我们将向您展示如何使用免费的 Splashtop SOS 应用程序启动远程支持会话，该应用程序可从 App Store 和 Google Play 下载。最终用户只需启动应用程序并共享会话码，即可让技术人员安全连接并提供帮助。
注意：Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise 可提供有人值守的移动设备支持。Android 上的远程控制功能因设备制造商而异。iOS 支持允许通过引导帮助实时查看屏幕。
本文将包括以下内容：
安装并设置用于远程访问的 Splashtop 应用
使用 Splashtop，可以从计算机（Windows 或 Mac）或移动设备或平板电脑（iOS 或 Android）运行远程访问会话。
首先下载并安装 Splashtop Business 应用
访问所有 Splashtop Remote Support 下载。
启动 Splashtop Business 应用程序时，请务必使用设置 Splashtop 账户时使用的电子邮件地址和密码登录。
使用 Splashtop SOS 启动远程访问会话
打开 Splashtop Business 准备开始会话
在 Windows、Mac 电脑或 iOS 或安卓设备上运行之前安装的 Splashtop Business 应用。
在该应用上找到 SOS
单击“+”SOS 图标，或从菜单中选择“SOS | 连接到用户的计算机”
然后会看到“连接到用户的计算机”对话框，输入用户提供的9位会话码（步骤如下）
要求您的用户下载并运行 SOS 访问应用程序
请让您的最终用户到 Splashtop 应用程序中点击 SOS 软件下载链接（sos.splashtop.com 或 sos.splashtop.eu，请根据您的帐户所在位置进行选择），下载并运行小程序或应用程序，然后把9位代码发送给您。
请注意，该页面将自动检测用户的操作系统，如果用户使用的设备是计算机，系统则会提供 Windows 或 Mac 下载链接；如果用户使用移动设备或平板电脑，系统则会提供移动应用下载链接。
用户运行应用（Windows 和 Mac）
用户打开网页，下载并运行该应用。
用户只需要运行该应用，不需要进行安装。
页面会显示9位会话码。
让用户提供会话码，然后单击 SOS + 图标后，将会话码输入到 Splashtop 应用，即可开始会话。
“设置”菜单还包括以下选项：
声音：包括仅输出远程声音、仅输出本机声音、同时输出远程和本机声音三个选项
安全性：有人尝试连接时是否向用户请求许可。提供的选项包括请求过期后拒绝连接、请求过期后允许连接或关闭。
高级：代理设置选项（无代理、自动、手动），可以设置服务器、用户名和密码。
用户运行安卓应用
如果用户从 Android 设备访问 SOS 应用程序下载页面，则会提示他们从 Google Play 商店下载 SOS Android 应用程序。可能还会提示他们根据其电话制造商下载加载项，以添加对该类型电话或平板电脑的远程控制。
安装并运行该应用后，同样需要提供应用中显示的会话码，然后你可以在 Splashtop 应用输入会话码，远程访问和控制用户的安卓设备。
“以管理员身份连接”选项
启动会话访问 Windows 计算机时，会出现一个复选框，可以选择“以管理员身份连接”。系统将提示在 Windows 计算机上使用管理员帐户登录，然后就能执行需要管理员权限的操作。
在 Splashtop 应用的 SOS 界面输入9位会话码后，单击箭头进行连接，即可开始远程访问会话。
以下是远程用户的计算机屏幕，在技术员电脑屏幕的 SOS 窗口显示。
开始会话时，可在本地计算机窗口打开远程电脑屏幕。在本地计算机窗口中，可以用鼠标和键盘控制远程电脑，就像在远程电脑前一样。
通过下拉菜单（屏幕顶部的蓝色向下箭头 V），可以访问其他控制选项。
完成后，可以关闭窗口以结束会话，或者远程用户可以单击访问应用上的“断开连接” 按钮结束会话。
如何使用 SOS 从移动设备访问和控制远程电脑
从移动设备启动会话与从计算机启动会话的操作非常相似。通过点击即可在设备上运行 Splashtop Business 应用（本例中的设备为 iPad）。
启动应用时找到 "+" SOS 图标并点击。然后，会看到下图所示的界面，在其中输入用户的9位会话码。
在移动设备上，控制远程计算机的操作与在计算机上略有不同，因为移动设备没有鼠标。
初始界面（注意背景中的远程电脑屏幕）会有一个叠加层，介绍了一些手势，可以替代鼠标在计算机屏幕上导航。
单击“继续”以隐藏提示，然后查看远程计算机屏幕。
屏幕右下角有一个控件，用于打开工具栏和访问屏幕键盘。
单击打开工具栏，则会出现许多选项：
结束会话
显示手势提醒
锁定/解锁屏幕旋转
虚拟触控板和鼠标设置
切换显示器
FPS 质量设置
屏幕控件
右侧的向下箭头按钮可隐藏工具栏。
完成会话后，只需单击底部工具栏左侧的结束会话按钮。
远程访问会话完成！
如何从电脑访问和控制 Android 设备
点击此处查看如何使用 SOS 远程访问和控制安卓设备相关的博客文章
在线管理 Splashtop 账户
转到您的 Splashtop Web 控制台来管理您的帐户。
在右上角，可以访问帐户和订购信息。
使用“邀请技术员”按钮邀请其他技术员加入您的账户。注意，每个 Remote Support 许可每次允许1位技术员使用 SOS。如果您有5个许可证，则技术员列表中的任意5人都能同时使用 SOS。
“当前会话”列表显示当前帐户正在运行的会话。
“会话代码”字段和“连接”按钮允许您输入要访问的用户计算机或设备中的9位数字代码。单击“连接”按钮将在计算机或移动设备上打开加载了会话代码的本机 Splashtop 应用程序，您可以从该应用程序启动会话。不支持从 Web 浏览器运行远程支持会话。
在本文中，我们已经了解了如何使用 Splashtop SOS 进行设置。
首先，安装了技术员使用的 Splashtop Business 应用，然后单击 +SOS 图标启动 SOS 会话
我们指示远程用户下载和运行 SOS 应用，并告诉用户向技术员提供9位会话码
然后，我们看到技术员在远程应用中输入会话码，远程访问和控制用户的设备
最后，我们知道了如何在线管理 SOS 帐户，包括在一个帐户下管理多名技术员