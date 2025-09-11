如果你无法查看和管理你的端点，你就无法确保网络的安全，也无法确保你的团队具备成功的条件。端点可视性已成为企业的关键优先事项，尤其是在远程工作、BYOD政策和物联网 (IoT) 设备兴起的情况下。
随着网络威胁的不断增加，传统的可见性方法已不再足够。组织和IT团队需要对每个端点进行强大而详细的可见性和管理，包括能够从任何地方执行安全策略、安装补丁和检测威胁。
考虑到这一点，让我们来探讨端点可见性的重要性，实时监控工具如何帮助组织监控其端点和应用程序，以及 Splashtop AEM 如何让端点管理变得简单。
什么是端点可见性？
终端可见性是指监控和管理连接到您的网络和IT环境的所有终端的能力。良好的终端可见性还包括有关这些终端上的应用程序和其他软件的信息，以及在这些终端上实施安全、更新和执行策略的能力。
端点可见性通常依赖于端点管理软件，例如 Splashtop AEM（自主端点管理），它可以为端点环境提供实时洞察、警报和库存管理。
终端可见性在主动安全和风险降低中的作用
那么，端点可见性到底有什么好处呢？端点可见性可以实现主动监控、补丁和合规性执行，同时降低风险并识别漏洞。这使其成为正确终端管理�的重要组成部分。
正确的端点管理包括：监控连接的设备及其应用程序，确保所有内容都已完全修补和更新，识别潜在的威胁或漏洞，执行安全策略，并解决出现的任何威胁。
没有适当的端点和IT资产可见性，IT团队将难以执行任何这些操作，管理工具也无法最佳运行。这可能导致安全漏洞和网络攻击者可以利用的弱点。
终端可见性差距：公司在哪些方面做得不够
如果没有合适的工具和准备，维护终端可见性可能说起来容易做起来难。有几个障碍可能使组织难以获得完整的终端可见性和控制，包括：
影子IT：影子IT（未经IT批准使用的设备、应用程序和服务）可能会增加企业的费用和风险。当员工在IT部门不知情的情况下使用设备和应用程序时，这些设备可能会被遗忘和未打补丁，从而为攻击者创造了一个入口点。
数据孤岛：当信息被孤立和分开保存时，IT 团队很难监控并检测潜在威胁。这可能会使威胁响应复杂化，并给攻击带来更多时间造成损害。
缺乏集成：一个正确集成的环境是实现全面和高效端点管理的关键。如果您的工具和解决方案没有正确集成，您的端点管理解决方案将更难以监控和管理所有内容，从而产生盲点和潜在漏洞。
过时的工具：同样，老旧和过时的工具可能会带来复杂性。传统解决方案并不总是能收到补丁和更新，这使得安全漏洞更难以解决。此外，它们可能无法与端点管理解决方案良好对接。
这些都可能造成盲点，使 IT 团队难以监控和管理每个端点。这可能会带来安全风险并降低运营效率，因此企业必须意识到并采取行�动来解决这些障碍。
增强终端可见性的8种有效方法
幸运的是，尽管有许多障碍可能会遮蔽终端可见性，但也有终端可见性的最佳实践。牢记这些提示，即使在远程环境中，也能更轻松地监控和管理每个终端：
1. 实时发现和分类所有端点
当有新的端点加入您的网络时，您的 IT 团队应该知道。使用具有实时端点检测和监控的平台可以确保您的库存保持准确和最新，自动添加新设备连接。
2. 建立和维护准确的端点清单
构建和维护准确、最新的库存对于确保您的IT团队知道哪些设备连接到您的网络至关重要，并有助于避免影子IT设备被忽视和未修补。如果没有准确的库存，未经授权的设备更容易被忽视，从而使网络面临风险。
3. 利用端点管理工具
像 Splashtop AEM 这样的终端管理解决方案非常有帮助，因为它们提供了对连接设备的洞察和控制。这减少了 IT 团队的工作量，简化了终端管理，提供了对终端的可见性和洞察力，并使团队能够在连接设备上部署更新。
4. 使用EDR/EPP解决方案获取完整的端点洞察
使用端点检测和响应（EDR）以及端点保护平台（EPP）的端点安全解决方案可以提供有价值的安全洞察。这包括识别可疑行为、监控威胁、分析日志以及提供有关整体安全健康的信息，这可以提供关于您的端点和需要解决的任何风险的重要信息。
5. 优化监控和警报以获取可操作的信号
获得端点的可见性是一回事，但正确监控它们则是完全不同的事情。确保您的端点监控解决方案能够收集对您的业务最重要的信息，包括特定的威胁和漏洞。这些信息应在单个屏幕上可用，以便所有相关信息一目了然。
6. 在您的技术堆栈中集成终端数据
如果所有数据都被孤立和锁定，您就是在破坏自己的安全努力。集成终端数据，使安全和IT团队可以访问和监控它，从而更容易检测和响应可疑活动，提高响应能力和整体网络安全。
7. 保留和搜索日志以进行更深入的调查
数据为王，正如俗话所说，因此保留历史数据至关重要。识别数据中的模式和警告信号可以帮助安全团队发现自身的弱点和改进的领域，同时维护数据可以帮助团队分析过去的行为，以更好地识别可疑活动。
8. 持续改进流程以实现长期可见性
技术不断变化，这意味着网络威胁也在增长。经常评估和更新您的端点可见性流程和策略将帮助您的团队领先于威胁，并在您的端点和应用程序发生变化时保持适当的安全性。
Splashtop AEM：为IT团队提供实时端点洞察
跨端点的实时可见性对于适当的端点管理和安全至关重要，但这需要一个强大且强大的解决方案，能够在分布式工作环境中工作。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) 正是这样的解决方案。
Splashtop AEM 提供了对终端的集中可见性，将资产跟踪、终端健康监控、策略执行和补丁管理整合到一个仪表盘中。Splashtop AEM 不仅帮助您管理连接设备和自动化更新，其安全功能还帮助公司满足 SOC 2、ISO/IEC 27001 和 HIPAA 合规性 等要求。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了监控端点、解决潜在问题和减少工作量所需的工具。这包括：
自动化、实时硬件和软件库存跟踪以及 远程管理。
基于 AI 的 CVE 漏洞洞察。
可在整个网络中强制执行的可自定义策略框架。
操作系统和第三方/自定义应用程序的自动补丁。
警报和修复功能，自动解决问题于萌芽状态。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好亲自体验Splashtop并获得对端点的前所未有的可见性了吗？立即开始免费试用：