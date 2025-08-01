你知道你的IT资产是什么以及它们的用途吗？在大型或复杂的IT环境中，很容易失去对所有资产的目的和功能的跟踪，但保持对所有资产的可见性对于效率和生产力至关重要。IT资产可见性（确切知道在你的环境中运行的设备、系统和应用程序）是必需的，尤其是在当今的远程和混合IT环境中，但往往被忽视。
强大的IT资产可见性可以通过确保资源得到适当利用来支持安全性、IT合规性和运营效率。使用像Splashtop AEM（自主终端管理）这样的工具，监控、管理和维护所有资产变得更加容易，让业务顺利进行。
那么，什么是IT资产可见性，像Splashtop AEM这样的解决方案如何提供帮助？让我们来探索一下…
什么是IT资产可见性？
IT资产可见性是对企业连接设备的意识和实时洞察，包括它们的健康状况、使用情况、配置和补丁状态。这包括笔记本电脑、台式机、移动设备、服务器、远程系统和任何用于工作的设备。
IT 资产可见性是了解 IT 系统健康和效率的关键。如果设备遇到问题、远程系统需要更新或移动设备缺乏所需的安全补丁，IT 团队应该能够立即看到并解决这些问题。
你应该能够看到什么
IT 资产可见性旨在提供对网络和技术多个方面的清晰、实时的了解。This includes:
设备清单，包括移动设备、台式计算�机和笔记本电脑。
操作系统和应用版本，以确保每个设备使用其应用和操作系统的最新版本。
健康指标，包括CPU、磁盘空间和内存。
补丁状态和漏洞，以确保所有内容都有最新的补丁并解决已知漏洞。
系统警报和故障，以便IT团队可以快速识别和解决出现的任何问题。
为什么IT资产可见性对安全至关重要
考虑到这一切，为什么IT安全中的可见性如此重要？IT资产跟踪和监控使IT团队能够确保其所有终端和系统保持最新和安全，维护强大的网络安全而不打断工作。
终端可见性和资产监控对于IT安全至关重要的几个原因包括：
你无法保护你看不到的东西
IT资产监控确保您可以看到每个端点，以便保护它们免受黑客和其他恶意行为者的侵害。当一个组织成为网络攻击目标时，被忽视或未管理的资产往往是攻击者首先利用的对象，但资产监控可以确保这些潜在目标的安全。
支持漏洞管理
任何IT团队最不想做的事情就是让资产容易受到攻击。IT资产可见性有助于快速识别过时或未打补丁的系统，以便IT团队可以在系统被利用之前推出更新和补丁。
帮助执行安全策略
终端安全是大多数安全标准和法规的重要组成部分。因此，终端可见性有助于通过确保所有资产安全来保持合规性。这有助于公司确保符合内部、政府和行业标准或框架，包括NIST、DORA、SOC 2和HIPAA。
事件响应的关键
如果没有端点可见性，您将无法及时对事件做出反应。IT安全中的可见性帮助您的IT团队关注任何潜在问题或威胁，以便他们能够快速反应，识别威胁来源和受影响的地方，并立即解决威胁。
实现资产可见性的关键挑战
尽管资产监控至关重要，但一些挑战可能使实施变得困难。常见的障碍包括：
分散的设备（远程/混合办公）
在远程和混合办公、携带你自己的设备（BYOD）以及物联网（IoT）的时代，设备比以往更加分散和断开。监控传统网络之外的端点可能是一个挑战，并且难以获得完整的可见性，因此使用可以跨分布式、远程端点工作的解决方案很重要。
缺乏集中化工具
当你有各种各样的端点需要管理时，资产监控可能是一个挑战。没有统一的界面，端点可见性可能会在多个平台和仪表盘上分散，使得很难正确监控一切。集中化平台是IT安全中良好可见性的关键。
手动跟踪不可持续
期望IT代理手动实时跟踪和监控每个终端是不合理的，电子表格和过时的系统无法快速扩展或更新。手动跟踪根本不够用，这就是为什么您需要具有IT资产跟踪的终端管理工具来监控您的终端并发送自动警报。
Splashtop AEM如何提供终端可见性
如果您正在寻找一个强大、灵活且经济实惠的解决方案，提供IT资产可见性和监控，Splashtop可以满足您的需求。Splashtop AEM 让您可以监控和管理网络中的每个端点，包括主动警报和修复、自动补丁更新、一对多操作等。
Splashtop AEM包括：
实时健康和性能监控
您可以自动化资产监�控，以便在出现可疑活动时接收实时警报。Splashtop AEM让您可以跟踪并即时访问CPU使用率、磁盘空间、崩溃日志等，以便您随时检查终端的性能。
统一终端仪表盘
当你有一个大型、分布式的环境时，可能很难监控一切。Splashtop AEM使你组织中的所有设备在一个仪表盘上可见，使IT团队能够轻松监控和管理每个终端。
操作系统和应用程序补丁状态
保持软件和操作系统的更新是必不可少的，但端点越多，这个过程可能需要的时间越长。Splashtop AEM 可以自动化补丁部署，使 IT 团队能够快速识别需要更新或不合规的系统，并在补丁可用时（或在他们选择的更方便的时间）立即推送补丁。
自定义警报和脚本
当问题出现时，快速解决至关重要。Splashtop AEM允许您设置自定义警报，以及基于脚本的解决方案和智能操作来自动解决问题。你可以设置阈值并在可见性标记出问题时自动修复，确保在出现问题时快速响应。
轻量级部署
Splashtop AEM易于部署，可以快速在端点上设置。不需要一个完整的RMM，因为Splashtop AEM为你提供了IT安全中所需的基本可见性，而没有庞大、笨重系统的负担。
资产可见性的实际应用
话虽如此，IT资产可见性的好处仍然可能感觉更像是理论上的而不是实际的。然而，在许多实际应用中，资产监控可能是至关重要的。
例如，托管服务提供商（MSP）可能在多个地区拥有数百个客户终端。像Splashtop AEM这样的解决方案为每个客户提供实时终端可见性，使MSP能��够从任何地方提供更新、维护和其他关键服务。
同样，拥有远程和混合办公员工的公司可以监控所有终端和用户的补丁合规性。这有助于IT主管在审计前确保安全合规，并在整个网络中保持安全。
即使在企业之外，端点可见性也能产生重大影响。例如，拥有多个实验室的大学可以确保其所有设备的安全和顺畅运行。医疗服务提供者同样可以使用端点管理和可见性来维护安全更新、端到端加密和HIPAA 合规性。
实质上，任何拥有多个 IT 资产的组织都可以从 IT 安全中的资产监控和可见性中受益。它有助于确保所有设备和补丁都是最新的（无论是出于安全还是合规目的），提高 IT 团队和组织的效率，并推动运营成功。
使用Splashtop AEM提升你的IT资产可见性
IT资产可见性是安全性、效率和运营成功的关键组成部分。如果没有对资产和端点的可见性，组织可能会使设备面临风险，无法满足合规性规定，并且响应速度变慢。
当你需要一个可以为所有终端提供可见性、洞察力和管理的解决方案时，Splashtop AEM 拥有你所需的一切。它为你的团队提供终端的实时可见性而不增加复杂性，帮助确保整个企业的效率和生产力。
Splashtop AEM包括：
系统、硬件和软件的详细库存报告。
可自定义的策略框架，因此你可以在所有终端上执行策略。
主动警报和补救措施，以便在问题出现时立即识别和解决。
操作系统和第三方补丁管理，因此你可以保持所有设备和应用程序的最新状态。
基于CVE的漏洞洞察，以实时识别和优先处理威胁。
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