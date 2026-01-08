跳转到主要内容
Hybrid workers connecting securly to work resources using secure remote access software instead of a VPN.

如何在不使用VPN的情况下为混合办公员工启用安全访问

Robert Pleasant
阅读时间：8分钟
已更新
混合办公改变了组织对计算访问的思考方式。员工不再仅仅从单一的办公室网络连接。他们在家办公、在旅途中，以及在个人和公司设备上工作，同时需要快速、可靠地访问支持他们工作的系统和软件。

多年来，VPN 一直是这个问题的默认答案。但是，随着混合环境的分布越来越广泛，VPN 已经难以跟上。性能瓶颈、广泛的网络访问、复杂的配置和增加的攻击面使传统VPN更难管理，也更难依赖，尤其是在规模扩大时。

现代远程访问看起来不一样。与其将整个企业网络扩展到每个远程用户，组织正转向设备级访问，让用户直接连接到他们需要的计算机，而不会暴露底层网络。这种方法提高了安全性，简化了访问，并为混合办公员工提供了更好的体验。

在本指南中，我们将探讨为什么VPN在混合环境中表现不佳，安全远程访问如今应具备的特性，以及Splashtop如何在不依赖传统VPN的情况下实现快速、安全的远程访问。

VPN 在现代环境中的局限性

首先，我们需要了解为什么VPN对于混合办公已不再足够。虽然VPN确实提供了一种安全的方式来连接公司网络，但它们也有几个限制，可能会减慢工作速度或带来风险。

常见的VPN挑战包括：

  • 性能问题： VPN常常遇到速度和性能问题，这可能会减慢应用程序、视频编辑工具和其他远程解决方案的速度。

  • 过度权限访问： 安全远程访问通常需要对特定资源的有限网络访问，配合基于角色的访问控制和零信任安全。另一方面，VPN 为用户提供了广泛的网络访问，因此他们无法限制谁可以访问什么。

  • 弱身份验证实践：许多组织仍依赖于弱或管理不善的VPN凭证，这些凭证可能丢失、被重复使用或被泄露。

  • 复杂的配置： VPN可能会很复杂，让IT团队在路由规则、拆分隧道和容量规划方面苦苦挣扎。

  • 安全风险： 由于缺乏基于角色的访问控制和共享凭据，非常容易使得被攻破的VPN凭据让攻击者获得整个企业网络的访问权限。

不幸的是，这些问题不是可以调整和修复的小问题；它们是VPN核心结构的一部分。如果你想要更快、更安全的远程访问，就需要超越VPN。

当今安全远程访问的样子

那么，如果VPN不再足够用于安全的远程访问，企业应该寻找什么呢？在评估远程访问软件时，IT 团队应寻找能够平衡访问便捷性和网络安全性的关键功能。

首先，访问控制是必不可少的。良好的远程访问应该为用户提供对他们所需设备或资源的无缝访问，而不是整个网络。同时，解决方案应包括与用户和设备绑定的强身份验证，包括多因素身份验证和零信任安全，以确保只有授权和验证的用户可以连接。

另外，易用性是至关重要的。良好的远程访问应具有简单的入职流程，以便员工和承包商能够快速连接，用户友好的控制让使用变得轻松，并且在远程、混合办公和BYOD环境中便于IT团队管理。

一旦用户连接，高性能也是至关重要的。远程访问需要快速、无缝的连接，适合高带宽、富媒体的应用程序，以保持工作顺利进行。每个连接也应被完全记录，在需要时提供清晰的审计跟踪。

Splashtop如何在不使用VPN的情况下提供安全的远程访问

当你在寻找一个强大、实惠且用户友好的远程访问解决方案时，你不需要VPN。Splashtop 具备您所需的一切，使员工能够轻松从任何地方、使用任何设备访问他们的工作计算机、项目、工具和专业软件。

Splashtop 旨在让员工能够轻松且安全地从任何有互联网连接的地方访问他们的远程设备。它提供无缝连接，配备高清晰度的视频和音频，让远程和混合办公与在办公室工作一样高效。

Splashtop 包括：

  • 精细控制的访问权限： 用户仅连接到他们被授权的特定设备，而不是进入整个网络。

  • 强身份验证： Splashtop 使用与 Okta、Azure 和 Google 的单点登录 (SSO) 集成，结合多因素身份验证和基于角色的权限，确保只有被授权和经过身份验证的用户可以连接。

  • 高性能会话： Splashtop 拥有高清流媒体、低延迟和可靠的连接，即使在最苛刻的工作负载中也能确保流畅的连接。

  • 设备级访问而非网络级： 通过直接连接到设备而不是网络，Splashtop 大幅降低了VPN访问可能导致的横向移动风险。

  • 跨平台支持： Splashtop 兼容 Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook 和 Linux，以及虚拟桌面。

  • 审计记录和日志： 保持每个远程访问会话的清晰日志以用于审计，这对于保持SOC 2、ISO 27001或HIPAA合规性的公司来说是必要的

  • 简化的入职流程：Splashtop 的快速设置和直观管理使其非常适合经常增加用户或合同工的混合办公团队。

逐步指南：如何使用Splashtop替换VPN访问

如果您想使用 Splashtop 让员工和 IT 团队远程访问设备，这比使用 VPN 更简单。您可以通过几个简单步骤来设置和管理远程访问：

  1. 在任何需要远程访问的端点上部署Splashtop代理。

  2. 在 Splashtop 内，配置您的访问组、访问权限和身份验证策略。

  3. 将Splashtop与您的SSO集成，以实现集中用户管理。

  4. 设置您的多因素身份验证和设备验证策略。

  5. 用Splashtop登录工作流替代基于VPN的访问工作流。

从那里，你的员工可以使用Splashtop登录，以便从任何地方连接到他们的工作计算机。通过 Splashtop 的会话日志，您可以监控使用情况和审核日志以确保合规，确保只有授权用户进行连接。

远离VPN的安全优势

网络安全是任何企业在寻找远程和混合办公解决方案时必不可少的因素。虽然VPN确实提供了相对安全的访问，但它们仍然存在风险和漏洞。

另一方面，Splashtop是为安全而构建的，旨在满足广泛的行业和政府法规，包括SOC 2、GDPR、CCPA、ISO/IEC 27001等。

尽管VPN提供对公司网络的广泛访问，Splashtop让用户可以直接访问他们的设备。一旦连接，零信任安全功能确保用户只能访问他们被授权访问的区域。这减少了来自被破坏账户或内部破坏者的横向移动风险。

此外，Splashtop 让连接变得既安全又简单，通过强大的多因素身份验证和 SSO 强制执行，减少对共享密码或静态凭据的依赖。访问日志记录与用户身份相连，因此安全和IT团队始终可以知道谁连接到了哪里。

与VPN相比，Splashtop在不影响访问便捷性和无缝连接的情况下，显然提供了更好的安全性。

运营和生产力优势

当然，安全性并不是 Splashtop 相较于传统 VPN 的唯一优势。通过使用Splashtop，你可以提高远程员工的效率和生产力，降低成本，并提升用户体验。

Splashtop 的运营和生产力优势包括：

  • 远程员工访问速度更快，他们可以从任何地方快速无缝地连接到他们的工作设备。

  • 更好的性能，得益于Splashtop的高清晰度视频和音频流，为高分辨率工作负载提供支持。

  • 降低 IT 开销，通过消除 VPN 带宽和维护成本，以及 Splashtop 为各种规模企业提供的经济实惠方案。

  • 轻松扩展，适用于新员工和承包商，因为新账户和设备可以在几分钟内添加。

  • 更好的最终用户体验，得益于Splashtop的易用性和高效性。

  • 减少 IT 工作量 和更少的支持票据，因为 Splashtop 直观且有一个随时可用的乐于助人的客户支持团队。

更好的方式来确保远程访问

当您需要安全、强大且无缝的远程访问时，VPN 已经不够了。您可以通过 Splashtop 获得安全、高性能的远程访问，而无需暴露您的网络。

虽然VPN可以让用户在远程办公时访问企业网络，但它们提供的广泛网络访问可能带来网络安全风险，尤其是当与较弱的身份验证和密码共享风险相结合时。除此之外，VPN 缺乏员工在任何地方高效工作所需的速度和性能。

另一方面，Splashtop 为混合员工和团队提供了一种安全、可扩展和现代的方法。通过Splashtop，用户可以快速、轻松且安全地从任何地方和任何设备访问他们的工作设备，使远程和混合办公变得快速和方便。同时，Splashtop 的高级安全功能确保每个远程会话保持安全，帮助公司满足他们的IT 合规要求。

准备好告别VPN了吗？立即试用 Splashtop 免费试用版，体验简单、安全的远程访问：

