Cross-Platform Remote Desktop: Benefits, Use Cases & More

当你远程工作或外出时，如果没有工作电脑，远程桌面解决方案可以确保你的工作永远不会中断。 通过远程桌面访问，用户可以在任何有互联网连接的地方连接到他们的工作设备，并轻松访问他们的应用程序、工具和文件。
但如果你的工作电脑是 PC，而个人设备是 Mac 呢？ 或者，如果您需要访问在电脑上运行的程序，而您只有一台 iPad，该怎么办？ 远程桌面解决方案能否在不同的平台和操作系统上运行？
答案是肯定的，只要你有合适的工具。 跨平台远程桌面解决方案使团队和员工能够从任何设备（无论是 Mac 还是 PC，Android 还是 Chrome OS）连接到他们的工作电脑，而不会错过任何一个节拍。
有鉴于此，让我们来探讨一下跨平台远程访问及其如何为企业及其远程员工提供支持。
什么是远程桌面的跨平台支持？
跨平台支持是远程桌面软件的一项重要功能。 它允许用户跨设备访问其工作电脑、程序、应用程序和文件，甚至是那些通常不兼容的操作系统。
它的工作原理很简单：工作电脑运行所有软件，并将屏幕传输到作为接口的连接设备。 因此，任何有特定系统或技术要求的东西，连同任何敏感数据或专有数据，都会保留在用于管理这些东西的计算机上。
这大大提高了设备的可访问性和可用性��，因为无论用户在办公室使用什么设备，外出时都可以自由地使用自己喜欢的设备。
跨平台远程桌面解决方案的主要优势
有鉴于此，跨平台远程桌面解决方案有哪些优势，为什么对企业如此重要？ 跨平台远程访问的优势包括
1. 随时随地灵活工作
远程和混合办公已变得司空见惯，因为员工可以随心所欲地灵活使用居家办公、外出办公或在办公室办公。 对于没有远程访问功能的组织而言，员工无论走到哪里都需要随身携带电脑。 不过，有了远程访问功能，就不再需要这样做了。
员工可以使用远程桌面解决方案在任何地方、任何设备上工作，因此他们可以放下工作电脑，继续通过家用电脑或平板电脑工作。
2.成本效益
任何技术都不是免费的，但远程桌面解决方案的成本效益非常高。 远程桌面解决方案最大限度地减少了对物理办公空间的需求，降低了办公室内硬件的耗电量，并为公司节省了购买新设备的费用，从而降低了运营成本。
虽然不同供应商的价格会有所不同，但 Splashtop 是一个经济实惠的解决方案，其定价选项适合各种规模的企业，最低起价为 5 美元/用户/月。 与 TeamViewer 等竞争对手相比，Splashtop 能以一半的价格提供同样高质量的功能和优势。
3.支持 BYOD 工作环境
自带设备（BYOD）在远程工作人员中很受欢迎，因为这可以让他们使用自己喜欢的设备工作。 然而，无论是出于系统要求还是公司政策，公司通常都会指定特定的工作设备。
跨平台远程桌面解决方案使员工能够在自己选择的设备上工作，同时还能在公司电脑上完成所有工作。 员工可以使用自己喜欢的设备，而不必担心兼容性或硬件问题，因此两全其美。
4.方便访问
从任何地方访问您的工作电脑都很不错，只要您不需要费尽周折才能连接。 但有了正确的解决方案，跨平台连接就变得简单了。
使用 Splashtop，只需快速登录，您就可以安全地连接。 只需打开设备、登录和连接，员工就能随时随地无缝工作。
5.安全
虽然数据安全是所有组织都非常关注的问题，但正确的跨平台远程桌面解决方案可以在不影响安全的情况下安全地连接设备。
例如，Splashtop 通过将数据完全保存在受管计算机上，提供对设备的安全加密访问。 连接的设备只需共享屏幕，无需传输数据。 同时，Splashtop 还包括一些重要的安全功能，如双因素身份验证、远程连接通知以及入侵检测和防御机制。
因此，Splashtop 符合广泛的行业和政府标准及法规，并支持 HIPAA、PCI 和 FERPA。
远程访问中的跨平台支持用例
虽然跨平台远程访问的好处显而易见，但实际使用案例的问题依然存在。 企业何时需要使用远程访问？
第一个（也可以说是最常见的）使用案例是远程工作环境。 员工在家中和外出工作时可以使用不同的设备，但他们仍然需要访问相同的工具和技术。
例如，当 Platinum Tank Group需要一个远程访问解决方案，让他们的 3D CAD 设计人员能够远程工作时，他们发现Splashtop 能够让他们使用自己选择的设备工作。 无论设计人员使用什么设备，他们都可以通过工作站访问设计工具和文件。
跨平台远程访问也是 IT 支持的有力工具。 无论客户使用什么操作系统，IT 代理都可以使用远程访问解决方案远程连接客户设备并排除故障。
当Fast Break Tech开始使用Splashtop Remote Support 时，他们可以管理 3,000 多个端点，而且可以肯定地说，并非每个端点都使用相同的设备和操作系统。 但是，Fast Break Tech 只需 8 名内部技术人员，就能为他们提供支持，这要归功于无人值守远程访问、聊天和跨平台远程重启等功能。
跨平台远程访问的另一个重要用途是支持跨设备协作。 用户可以通过个人设备访问相同的计算机和程序，从而使团队能够在同一项目上协同工作。
我们甚至可以在教育领域看到这一点。Asheville High School在 COVID-19 大流行期间不得不改用远程教学。 学校的计算机动画和游戏设计课程使用 Mac 电脑，学生需要从任何设备远程访问学校的 Mac 电脑。 通过 Splashtop，学生们可以远程登录实验室，在任何设备上共同完成项目，这样他们就可以在家里安全舒适地上课。
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您是否准备好在不影响效率或安全性的前提下，让您的团队在任何地点、任何设备上工作？ Splashtop 的 跨平台远程访问解决方案正是您所需要的。
Splashtop 的远程桌面软件可在几分钟内完成设置，让用户可以从任何设备远程访问他们的电脑、文件、应用程序和软件。 各种规模的企业都使用 Splashtop 帮助员工在任何地方安全地工作，并在任何设备上实时协作。
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